Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 09:46

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Spotlight

Ένας ανώνυμος παίκτης σε αγορά προβλέψεων, κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια από τη «σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί επίσημα, προκαλώντας ερωτήματα για το αν κάποιος αποκόμισε κέρδος έχοντας εσωτερική πληροφόρηση για την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Το «στοίχημα» του trader έγινε στην Polymarket, μία πολύ δημοφιλή πλατφόρμα προβλέψεων (prediction market), που λειτουργεί με κρυπτονομίσματα και οι χρήστες μπορούν να επενδύουν στο αποτέλεσμα μελλοντικών πραγματικών γεγονότων όπως εκλογές, πολιτικές αποφάσεις, οικονομικά δεδομένα, καιρούς, αθλητικά και άλλα γεγονότα.

Στην πλατφόρμα Polymarket, τα στοιχήματα, ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα έχανε την εξουσία έως το τέλος Ιανουαρίου, αυξήθηκαν σημαντικά τις ώρες πριν ο Τραμπ ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε «συλληφθεί»

Ο συγκεκριμένος παίκτης επέμενε να ποντάρει σε συμβόλαια που συνδέονταν με την ανατροπή Μαδούρο, και τα οποία έδιναν πολύ χαμηλές πιθανότητες πριν από την επιχείρηση του Σαββατοκύριακου.  Τα στοιχήματά του οποία άξιζαν περίπου 32.000 δολάρια πριν από τη σύλληψη Μαδούρο, όμως εκτινάχθηκαν σε αξία μετά την είδηση της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του ηγέτη της Βενεζουέλας, σύμφωνα με στοιχεία της Polymarket.

Ο ανώνυμος που κέρδισε σχεδόν μισό εκατ. δολάρια από τη σύλληψη Μαδούρο

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC,  ένας ανώνυμος λογαριασμός, που δημιουργήθηκε τον προηγούμενο μήνα και πραγματοποίησε τέσσερις τοποθετήσεις αποκλειστικά σε αγορές που αφορούσαν τη Βενεζουέλα, φέρεται να κέρδισε πάνω από 436.000 δολάρια, επενδύοντας μόλις 32.537 δολάρια. Η ταυτότητα του χρήστη παραμένει άγνωστη, καθώς εμφανίζεται μόνο μέσω ενός αναγνωριστικού blockchain με γράμματα και αριθμούς.

Τα δεδομένα της Polymarket δείχνουν ότι το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου οι πιθανότητες αποχώρησης του Μαδούρο υπολογίζονταν μόλις στο 6,5%. Ωστόσο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα αυξήθηκαν στο 11%, ενώ εκτοξεύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, λίγο πριν από την ανάρτηση του Τραμπ.

Η Polymarket δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του BBC για σχόλιο.

Υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο Dennis Kelleher, διευθύνων σύμβουλος της Better Markets, μιας διακομματικής οργάνωσης που προωθεί τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση, δήλωσε στο αμερικανικό συνεργαζόμενο μέσο του BBC, το CBS: «Αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής που βασίζεται σε εσωτερική πληροφόρηση».

Παράλληλα, και άλλοι χρήστες της πλατφόρμας φέρονται να αποκόμισαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια από στοιχήματα που αφορούσαν τη σύλληψη του Μαδούρο.

Το θέμα έχει αρχίσει να απασχολεί και το Κογκρέσο. Ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης Ritchie Torres κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση συναλλαγών σε αγορές πρόβλεψης από κυβερνητικούς υπαλλήλους, εφόσον διαθέτουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες».

Οι αγορές πρόβλεψης γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη στις ΗΠΑ, με πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Kalshi να επιτρέπουν στοιχήματα σε πολιτικά γεγονότα, αθλητικές διοργανώσεις και οικονομικές εξελίξεις. Μόνο για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, διακινήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ Jr

Αν και ο κλάδος βρέθηκε υπό αυστηρό έλεγχο την περίοδο της κυβέρνησης Μπάιντεν, αντιμετωπίζει ευνοϊκότερο περιβάλλον επί προεδρίας Τραμπ. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διατηρεί συμβουλευτικούς ρόλους τόσο στην Kalshi όσο και στην Polymarket.

Η εσωτερική πληροφόρηση στις συναλλαγές είναι παράνομη στο χρηματιστήριο, αλλά υπάρχουν λιγότεροι κανονισμοί στις αγορές προβλέψεων.

Εκπρόσωπος της Kalshi ανέφερε ότι η εταιρεία «απαγορεύει ρητά τη διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών από κυβερνητικούς υπαλλήλους σε αγορές που σχετίζονται με κυβερνητικές αποφάσεις».

