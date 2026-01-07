newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 09:08

Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει «φάσμα επιλογών» για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αναμεσά τους και τη χρήση του στρατού.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αμερική θα «προχωρήσει όσο χρειαστεί» για να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Μάλιστα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο BBC ότι η απόκτηση της ημιαυτόνομης περιοχής που διοικείται από τη σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Δανία είναι «προτεραιότητα για την εθνική ασφάλεια».

Η τοποθέτηση από τη μεριά του Λευκού Οίκου ήρθε λίγες ώρες μετά την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της Δανίας που αντιτίθεται στις φιλοδοξίες του Τραμπ για το νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ επανέλαβε το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας, οδηγώντας την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν να δηλώσει ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Επιμένουν οι ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη: «Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά από επιλογές για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή που έχει στη διάθεσή του ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων».

Το ΝΑΤΟ είναι μια διατλαντική στρατιωτική συμμαχία, στην οποία τα μέλη της υποχρεούνται να αλληλοβοηθούνται σε περίπτωση εξωτερικών επιθέσεων.

Την Τρίτη, έξι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Δανία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», τόνισαν οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Δανίας σε κοινή δήλωση.

Τονίζοντας ότι ενδιαφέρονται εξίσου με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, οι Ευρωπαίοι υπογράφοντες της κοινής δήλωσης ανέφεραν ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί «συλλογικά» από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν επίσης «την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων».

Η Γροιλανδία έχει μπει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός χαιρέτισε τη δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Γενς – Φρέντερικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, χαιρέτισε τη δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών.

«Ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί με σεβασμό στο γεγονός ότι το καθεστώς της Γροιλανδίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας», υπογράμμισε ο Νίλσεν.

Ο Γενς – Φρέντερικ Νίλσεν.

Το BBC σημειώνει ότι το ζήτημα της τύχης της Γροιλανδίας επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της οποίας ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα της Νότιας Αμερικής για να συλλάβουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να τον οδηγήσουν στη Νέα Υόρκη, όπου θα δικαστεί για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και όπλα.

Μια μέρα μετά την αμερικάνικη επέμβαση, η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος ενός από τους υψηλόβαθμους βοηθούς του Τραμπ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, μαζί με τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Η ανάρτηση στο Χ:

Τη Δευτέρα, ο σύζυγός της, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι «η επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα σε συνέντευξη στο CNN αν η Αμερική θα απέκλειε τη χρήση βίας για την προσάρτησή της, ο Μίλερ απάντησε: «Κανείς δεν θα πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Πιο ήπια η γραμμή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημείωσε ότι οι επιλογές των Αμερικανών περιλαμβάνουν την άμεση αγορά της Γροιλανδίας ή τη σύναψη Συμφώνου Ελεύθερης Σύνδεσης με την περιοχή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη στο BBC ότι οι ΗΠΑ «επιθυμούν να οικοδομήσουν μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις που θα ωφελήσουν τους Αμερικανούς και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Οι κοινοί μας εχθροί είναι όλο και πιο δραστήριοι στην Αρκτική. Αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βασίλειο της Δανίας και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε επίσης στους βουλευτές σε μια κλειστή συνεδρίαση στο Καπιτώλιο τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν σχεδιάζει να εισβάλει στη Γροιλανδία, αλλά αναφέρθηκε στην αγορά της από τη Δανία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Γροιλανδία και η Δανία είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι ζήτησαν να συναντήσουν τον Ρούμπιο το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσουν τις αμερικανικές διεκδικήσεις επί του νησιού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι η συζήτηση με τον κορυφαίο διπλωμάτη των ΗΠΑ θα πρέπει να επιλύσει «ορισμένες παρεξηγήσεις».

Ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ, Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι, τόνισε την πτυχή της εθνικής ασφάλειας όταν μίλησε στο BBC την Τρίτη.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις», είπε. «Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα καταλάβει ότι μια ισχυρή Αμερική είναι καλή – είναι καλή για τον δυτικό πολιτισμό», υποστήριξε.

Πότε έβαλε πρώτη φορά στο στόχαστρό του τη Γροιλανδία ο Τραμπ

Ο Τραμπ εξέφρασε την ιδέα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία ως στρατηγικό κέντρο των ΗΠΑ στην Αρκτική κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του, λέγοντας το 2019: «Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία ακινήτων».

Το BBC υπογραμμίζει ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη Ρωσία και την Κίνα για το νησί, το οποίο διαθέτει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων γαιών, καθώς η τήξη των πάγων αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας νέων εμπορικών διαδρομών.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αμερική θα «προχωρήσει όσο χρειαστεί» για να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ρωτήθηκε αν το Πεντάγωνο είχε σχέδια να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία, αν χρειαστεί, και απάντησε ότι «έχουν σχέδια για κάθε ενδεχόμενο».

Η Γροιλανδία είναι ημιαυτόνομη περιοχή που διοικείται από τη Δανία.

Ποιο είναι το καθεστώς στο νησί της Αρκτικής

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό 57.000 κατοίκους, απολαμβάνει εκτεταμένη αυτοδιοίκηση από το 1979, αν και η άμυνα και η εξωτερική πολιτική της παραμένουν στα χέρια της Δανίας.

Ενώ οι περισσότεροι Γροιλανδοί τάσσονται υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας από τη Δανία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική αντίθεση στην ένταξη στις ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν ήδη στρατιωτική βάση στο νησί.

Ο Μόργκαν Ανγκάτζου, 27 ετών, ένας Ινουίτ που ζει στο Ιλουλισάτ, στα δυτικά του νησιού, δήλωσε στο BBC ότι ήταν «τρομακτικό να ακούω τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου να γελάει με τη Δανία και τη Γροιλανδία και να μιλάει για εμάς σαν να είμαστε κάτι που μπορεί να διεκδικήσει».

«Είμαστε ήδη διεκδίκηση του λαού της Γροιλανδίας. Kalaallit Nunaat σημαίνει η γη του λαού της Γροιλανδίας», είπε ο 27χρονος Ινουίτ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ανησυχεί για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, αναρωτιέται αν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας θα έχει την ίδια τύχη με τον Μαδούρο ή ακόμα και για το ενδεχόμενο «εισβολής των ΗΠΑ στη χώρα μας».

