Γροιλανδία και Δανία θέλουν να συναντήσουν τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, έγραψε στο Facebook η ΥΠΕΞ της νήσου, Βίβιαν Μότζφελντ
- Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
- To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
- Ανησυχία στη Γερμανία - Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» ορισμένοι τομείς της οικονομίας παραδέχεται ο Μερτς
- «Άνδρες, μιλήστε» – Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βγήκε από το σκοτάδι του Black Panther με ψυχοθεραπεία
Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για να συζητήσουν για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.
«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.
Όπως σημείωσε, «δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθόλη τη διάρκεια του 2025, μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών».
Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την αμέριστη υποστήριξή τους απέναντι στις διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε, εκ νέου, στην αμερικανική κυβέρνηση σε διάλογο.
«Σε μία κατάσταση κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοβαρές στις δηλώσεις τους για τη Γροιλανδία, η υποστήριξη αυτή των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική και ξεκάθαρη», έγραψε στο Facebook ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.
«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών και να προσφύγουν στις ήδη υπάρχουσες δομές που βασίζονται σε συμφωνίες που υπάρχουν ήδη με τις ΗΠΑ», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.
- Γροιλανδία και Δανία θέλουν να συναντήσουν τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
- Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
- Αυστραλιανό Όπεν 2026: Αύξηση 16% στο prize money – Πόσα θα πάρουν οι νικητές
- LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
- Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
- Άγκυρα: Αφοπλισμό όλων των κουρδικών ομάδων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία», ζητά ο Γκιουλέρ
- Μαρέσκα: Δηλητηριώδης αποχαιρετισμός στην Τσέλσι
- Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις