Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 14:22

Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Ηγέτες επτά ευρωπαϊκών κρατών εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις απειλές για προσάρτηση της περιοχής στις ΗΠΑ.

Την κοινή δήλωση που θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Αρκτικής ως συλλογική ευθύνη του ΝΑΤΟ, υπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η κοινή δήλωση

Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική και την αποτροπή αντιπάλων. Το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. Πρόκειται για καθολικές αρχές και δεν θα πάψουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν αναντικατάστατο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν.

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Κόσμος 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
Fizz 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
