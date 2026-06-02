newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Οικονομία 02 Ιουνίου 2026, 23:38

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της ναυτιλίας είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Julian Bray, διευθυντή σύνταξης της TradeWinds, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πυροδότησε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση όλων των εποχών, ο Έλληνας εφοπλιστής αποτύπωσε τις άμεσες επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και κατέθεσε την εκτίμησή του για τη στρατηγική αναδιάρθρωση των αγορών την «επόμενη μέρα».

Στο TradeWinds Shipowners Forum, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading, παρουσίασε ένα ισχυρό επιχείρημα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ: ότι η καταβολή τέλους διέλευσης στις χώρες που συνορεύουν με το στρατηγικό πέρασμα θα ήταν πολύ καλύτερη λύση για τους πλοιοκτήτες από το να δουν τη θαλάσσια οδό να κλείνει — ή από τα χρόνια των ασφαλίστρων κινδύνου πολέμου που έχουν πληρώσει χωρίς να υπάρχει πόλεμος.

Το κλείσιμο των Στενών κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου κυριάρχησε στη συζήτηση. Ο Μαρινάκης αποκάλυψε ότι ο Όμιλος Capital Maritime πήρε τη συνειδητή απόφαση να μείνουν τα πλοία του εντελώς εκτός της περιοχής.

Η ασφάλεια των πληρωμάτων πάνω από τα εκατομμύρια των ναύλων

Αναφερόμενος στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε ότι έλαβε άμεσα την απόφαση να μην διακινδυνεύσει κανένα ατύχημα ή απώλεια ζωής, βάζοντας την ασφάλεια πάνω από τα υψηλά πριμ κινδύνου που προσφέρει η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. «Πήραμε την απόφαση να μην πλεύσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο και να συμβεί κάτι, πόσο δε μάλλον να υπάρξει κάποια απώλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε ότι τα πλοία της Capital δεν επηρεάστηκαν από το κλείσιμο των Στενών, καθώς, όπως είπε, «ήμασταν αρκετά τυχεροί ώστε να μην έχουμε κανένα πλοίο εκεί». Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν προνοητικότητα ή τύχη, απάντησε ειλικρινά: «Ήταν σύμπτωση που δεν είχαμε πλοίο που να φορτώνει ή να εκφορτώνει στην περιοχή — και αυτό ήταν μεγάλη τύχη, γιατί σπάνια δεν έχεις πλοίο που να πλέει προς και από τον Αραβικό Κόλπο, ειδικά τα δεξαμενόπλοιά μας ή τα containerships, τα οποία σχεδόν πάντα κάνουν στάση εκεί».

Η απόφαση να ανασταλεί η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή, όπως εξήγησε, σχετίζεται με τον κίνδυνο που ενέχει: «Πήραμε την απόφαση να μην πλεύσουμε και να μην περάσουμε από τα Στενά. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι, ένα ατύχημα — δεν θα μπορούσαμε να αναλάβουμε έναν τέτοιο κίνδυνο».

Η επόμενη μέρα: Σύσταση για ρεαλιστικές προσδοκίες

Σχετικά με την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου και την επιστροφή της αγοράς σε μια σχετική ομαλότητα, ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, προειδοποιώντας τον κλάδο να ελέγξει τις προσδοκίες του. «Δυστυχώς, ιστορικά στη ναυτιλία, όταν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες κρίσεις», τόνισε.

«Φυσικά υπάρχουν προσδοκίες. Είναι φυσιολογικό, επειδή πολλά αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, και είναι λογικό να πιστεύουμε ότι, μόλις υπογραφεί αυτή η συνθήκη, όλοι θα σπεύσουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους», σημείωσε. «Πρέπει να είμαστε παρόντες στην περιοχή, αλλά ίσως να μην δούμε τα ναύλα που έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι κάτι που θα χτιστεί αργά και συντηρητικά. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή αγορά και δεν νομίζω ότι θα δούμε τα τρελά νούμερα που είδαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι με την τιμή του πετρελαίου στα 80–90 δολάρια το βαρέλι, η αναπλήρωση των αποθεμάτων θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή για τις οικονομίες. Τόνισε επίσης την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή κρίση ανάγκασε τον κόσμο να συνηθίσει να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς, όπως είπε, δεν ανατρέπεται από τη μια μέρα στην άλλη, γεγονός που θα καθυστερήσει την πλήρη επιστροφή της αγοράς στα προ κρίσης «κανονικά» επίπεδα.

Έτοιμοι για την επανέναρξη της κίνησης

Παρά την αποχή από τα Στενά, ο όμιλος έχει τοποθετήσει στόλο σε στρατηγικές αποστάσεις γύρω από την περιοχή. «Έχουμε πολλά πλοία που δραστηριοποιούνται κοντά στον Αραβικό Κόλπο. Δραστηριοποιούμαστε εκεί με σημαντικές εκπτώσεις, προκειμένου να τοποθετηθούμε — να βρισκόμαστε σε απόσταση τριών, τεσσάρων, πέντε ημερών από εκεί. Άλλα πλοία δραστηριοποιούνται στην Ινδία, άλλα στην Ανατολική Αφρική ή ακόμη και στην περιοχή της Σιγκαπούρης, ενώ βρισκόμαστε σε απόσταση τριών έως δέκα ημερών από τον Κόλπο», ανέφερε.

«Έτσι, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και, μετά από λίγο, αρχίσει να κινείται το φορτίο, θα είμαστε εκεί. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

Προτιμότερα τα τέλη διέλευσης αν είναι να καταστεί ασφαλής η περιοχή

Ερωτηθείς για το αν η επόμενη μέρα θα φέρει μόνιμες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως η επιβολή τελών διέλευσης από χώρες της περιοχής, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ξεκάθαρα υπέρ ενός τέτοιου ενδεχομένου, εφόσον η περιοχή καταστεί ασφαλής.

«Ακόμα και αν έπρεπε να πληρώσουμε ένα τέλος, θα ήταν πολύ καλύτερο από το να κλείσουν τα Στενά», υπογράμμισε. «Πρέπει να υπολογίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουμε επιπλέον έξοδα “κινδύνου πολέμου” χωρίς να υπάρχει πόλεμος. Αν υπολογίσετε πόσα χρήματα έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα, πλέοντας μέσα και έξω από τον Αραβικό Κόλπο ή ακόμα και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να υπάρχει πραγματικός πόλεμος, θα ήταν καλύτερο να πληρώσουμε ένα τέλος 100.000 ή 200.000 δολαρίων, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και του πλοίου, και να μην υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοια έσοδα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην αποκατάσταση των ζημιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος σε βασικές υποδομές, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη σταθεροποίηση της περιοχής.

Νέες κατασκευές και ο «σκοτεινός στόλος»

Ο Μαρινάκης υπερασπίστηκε τις σημαντικές δεσμεύσεις του ομίλου για νέες κατασκευές στο ναυπηγείο Hengli της Κίνας, επισημαίνοντας τη γήρανση του παγκόσμιου στόλου και την κλίμακα της σκιώδους χωρητικότητας στην αγορά. «Αν αναλύσετε το προφίλ του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς αργού πετρελαίου, θα δείτε ότι είναι ο παλαιότερος που είχαμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Επομένως, υπάρχει σίγουρα ανάγκη για νέο τονάζ», είπε.

«Το δεύτερο θέμα είναι ο σκοτεινός στόλος — 850 πλοία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, πάνω από 1.000. Αν εξετάσετε το προφίλ ηλικίας από τη μία πλευρά και τον σκοτεινό στόλο από την άλλη, για το 2026, το 2027, ακόμη και το 2028, χρειαζόμαστε πλοία. Αν έχετε ένα πρόγραμμα νέων κατασκευών με άμεσες παραδόσεις, είστε σε καλή θέση. Και μην ξεχνάτε ότι πουλήσαμε σημαντικό αριθμό μεταχειρισμένων VLCC τα τελευταία 18 μήνες. Είναι σοφό να τα αντικαταστήσουμε με νέα πλοία που είναι πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον και καταναλώνουν πολύ λιγότερο».

Επανέλαβε επίσης το μακροχρόνιο αίτημά του για ένα «παράθυρο» διάλυσης εγκεκριμένων πλοίων, σημειώνοντας ότι το κόστος διάλυσης — περίπου 500 έως 550 δολάρια ανά ελαφρύ τόνο, με συνολική αξία 5 έως 15 εκατ. δολάρια ανά πλοίο — είναι πολύ μικρότερο από τα κέρδη που αποκομίζουν κάποιοι ιδιοκτήτες από ένα μόνο ταξίδι. Κατά την άποψή του, ένα στοχευμένο πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του «σκοτεινού στόλου» τουλάχιστον κατά 20%.

Η εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής ναυτιλίας

Όσον αφορά την εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μια φτωχή χώρα, που επιτυγχάνει, ωστόσο, όλα αυτά τα θαύματα στη ναυτιλία. Γιατί; Επειδή δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση. Έτσι, ανταγωνιζόμαστε σε όλο τον κόσμο με ελευθερία. Και έχουμε επιτύχει αυτά που συζητάμε εδώ σήμερα. Επομένως, όπου οι κυβερνήσεις βρίσκονται μακριά, υπεραποδίδουμε. Βλέπουμε ότι όπου υπάρχει παρέμβαση, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα».

Συνέδεσε, επίσης, την επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας με την ικανότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών να προσαρμόζονται γρήγορα σε γεωπολιτικές ανατροπές, να αναλαμβάνουν ρίσκο με μέτρο και να επενδύουν σε στόλο νέας τεχνολογίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική τους ανεξαρτησία.

«Πιο σημαντικό από ποτέ»

Ο Μαρινάκης έκλεισε με μια αισιόδοξη αλλά και απαιτητική νότα ως προς τον ρόλο της ναυτιλίας σε έναν ασταθή κόσμο. Τόνισε ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα των τελευταίων ετών, όσο επώδυνα και αν είναι, έχουν καταστήσει τον κλάδο πιο κρίσιμο από ποτέ για την ενεργειακή επάρκεια και την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών.

«Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι — όχι επειδή ασχολούμαστε με τη ναυτιλία και έχουμε κατασκευάσει πολλά πλοία και έχουμε σημαντική παρουσία σε εννέα διαφορετικούς τομείς, αλλά επειδή όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα γεωπολιτικά γεγονότα, τελικά βοηθούν τον κλάδο μας να αναπτυχθεί και να γίνει πιο σημαντικός στον κόσμο από ποτέ», είπε. «Ο ρόλος της ναυτιλίας είναι πιο σημαντικός από ποτέ, και γι’ αυτό πρέπει να νιώθουμε πολύ πιο υπεύθυνοι για αυτό που κάνουμε και να αποδίδουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Πηγή: ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

World
Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών ΕΚΤ: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες
ΕΚΤ 02.06.26

Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες

Η Ελλάδα ξεχωρίζει και πάλι αρνητικά στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη. Στο 10,2% ο αντιληπτός πληθωρισμός 12μήνου τον Απρίλιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Σύνταξη
Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας» - Η Ουγγαρία σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Νέοι κλάδοι στις ασφάλειες - Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαζόπουλος για την παρακολούθησή του με Predator: Oι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;
TV 03.06.26

Λαζόπουλος για την παρακολούθησή του με Predator: Oι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;

«Οι παρακαθήμενοι του Μητσοτάκη είναι όλοι καθαγιασμένοι. Τα θέματα κλείνουν το ένα πίσω απ' το άλλο» σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος που μίλησε για την ΕΥΠ, το Predator και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
Δυσπιστία 03.06.26

Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Η CIA ξεκίνησε να μην μοιράζεται τις πληροφορίες της με τις υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και για τον πόλεμο με το Ιράν, εν μέσω κόντρας για τις αρμοδιότητες και την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία 03.06.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και επανέλαβε την έκκληση για αντιαεροπορικά μέσα από τους Δυτικούς συμμάχους.

Σύνταξη
Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας
Ελλάδα 02.06.26

Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας

«Διάλογο και συνεργασία παρά τις διαφορές Ελλάδας - Τουρκίας» ζήτησε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές - Εφικτός ο στόχος για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, σημείωσε

Σύνταξη
Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα
Ελλάδα 02.06.26

Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα

Ταλαιπωρία για άλλη μια φορά στον Προαστιακό λόγω φωτιά δίπλα στις γραμμές στον Ασπρόπυργο - Οι επιβάτες μεταφέρονται προς τον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία

Σύνταξη
Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια

Το άγριο έγκλημα έγινε στο σκοτάδι με κατεβασμένο τον γενικό διακόπτη του διαμερίσματος - Η αστυνομία εντόπισε ίχνη αίματος από παπούτσια στο δωμάτιο που έγινε η δολοφονία - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι κοιμόταν πριν σκοτώσει τη γυναίκα του

Σύνταξη
Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!

Όταν ήταν επικεφαλής της γαλλικής διαιτησίας, οι ρέφερι είχαν στείλει επιστολή στην ομοσπονδία τους και τον κατηγόρησαν ότι εκπαίδευσή του ήταν ανεπαρκής! Όμως, η ΕΠΟ τον κράτησε για συν δυο χρόνια.

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)

Τραυματισμοί σε όλο το σώμα. Χάπια και ενέσεις για να αντέξει τους πόνους. Η ζωή του Ράφαελ Ναδάλ δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Ισπανός δεν τα παράτησε ποτέ. Πάλεψε ακόμα με τον ίδιο του τον εαυτό και κατάφερε να γίνει θρύλος του παγκοσμίου τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής
Δημοσκόπηση Pulse 02.06.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής

Ακόμη μία δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τη δυναμική που παρουσιάζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΝΔ. Και η συντριπτική πλειονότητα όσων την επιλέγουν, δηλώνουν ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση προοπτικής.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται
Φρένο… 02.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται τόσο αυξάνεται και το κόστος από τη χρήση της. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies