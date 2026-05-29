Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η παγκόσμια ελίτ και μια συνάντηση από το μέλλον

Συνέβη στη Βουδαπέστη, μετρώντας αντίστροφα για τον φετινό τελικό του Champions League. Και ήρθε να μας θυμίσει την ταχύτητα με την οποία ο κόσμος –και των σπορ- αλλάζει. Κορυφαίες προσωπικότητες γύρω από το ίδιο τραπέζι. Σε ένα ιδιαίτερο think tank… από το μέλλον. Μια σύνοδος κορυφής, για την επόμενη ημέρα του παγκόσμιου Sport Business. Και η ξεχωριστή τιμή να είναι εκεί ένας Έλληνας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ήταν ανάμεσα στους επιλεγμένους που προσκλήθηκαν στο «First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner». Το δείπνο οργανώθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον πρόεδρο της EFC και της Παρί Σεν Ζερμέν Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον Μίκαελ Ρούμπιν, ιδρυτή και CEO της παγκόσμιας αθλητικής πλατφόρμας Fanatics.

Μια συνάντηση «strategic networking summit» χαρακτήρα, χαρτογραφώντας όσα έρχονται στην sport business, βιομηχανία.

Το οικοσύστημα των Σπορ γίνεται τόπος συνάντησης για: επενδύσεις, νέα μοντέλα ιδιοκτησίας, τηλεοπτικά δικαιώματα και συνολικά media rights, AI, διαχείριση της μεγάλης οπαδικής βάσης και επιρροής, ανάπτυξη premium εμπειριών κλπ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν ότι κάποια από τα πιο σημαντικά πρόσωπα των sports business, κάποια από τα σημαντικότερα μυαλά και τους πιο επιτυχημένους παγκοσμίως, αντιλαμβάνονται την πρόκληση. Και κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι για μια τέτοια μεγάλη συζήτηση.

Πλάι στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ήταν ο Ζοάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα. Ο πανίσχυρος Σταν Κρόνκε, ιδιοκτήτης της Άρσεναλ αλλά και των Ντένβερ Νάγκετς. Ο μεγιστάνας Σαχίντ Καν (Φούλαμ). Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Group CEO της Mubadala Investment, Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ. Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε.

Και την ίδια στιγμή εκεί προσωπικότητες-κλειδιά της παγκόσμιας οικονομίας. Ο Ραμόν Λαγκουάρτα (PepsiCo chairman and CEO), ο Τζον Έλκαν της Φεράρι. Ο Όλιβερ Μιντζλαφ (Red Bull), o Τζόσεζ Τσάι (Alibaba). O πρόεδρος και CEO της Nike, Έλιοτ Χιλ. Ο CEO της –ναυαρχίδας των αθλητικών media των ΗΠΑ- FOXSports Έρικ Σανκς και ο Ντέιβιντ Μπέρσον του CBS. Ο CEO της Adidas, Μπιόρν Γκούλντεν. Ένα αντάμωμα της παγκόσμιας οικονομίας και των σπορ, από εκείνα που δημιουργούν το μέλλον.

Δεν πρόκειται για έκπληξη το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν εκεί. Μια ακόμη πράξη επιβεβαίωσης είναι για τον άνθρωπο που όχι μόνο άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού μετατρέποντας τον στον κορυφαίο πολύ-αθλητικό σύλλογο της Ευρώπης αλλά που εδώ και 16 χρόνια λειτουργώντας καινοτόμα σχηματίζει μια τάση. Και μόνο να σκεφτείς ότι σήμερα ο Ολυμπιακός γιορτάζει δύο χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου που κέρδισε ελληνική ομάδα, εναρμονίζεσαι. Πολλώ δε μάλλον αν προσθέσεις την ιστορική επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ και ένα από τα πλέον πετυχημένα ποδοσφαιρικά project των τελευταίων χρόνων στο Νησί.

Συγκαταλέγεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλέον σε εκείνη τη ολιγομελή κατηγορία προσωπικοτήτων που διαθέτουν πραγματική πολυεπίπεδη επιρροή: στο ποδόσφαιρο, στα media, στις διεθνείς επενδύσεις και στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του παγκόσμιου αθλητικού οικοσυστήματος. Κάποιος που συμμετέχει και ορίζει τις εξελίξεις. Στην παγκόσμια κοινότητα των Σπορ.

Για την ιστορία; Παρόντες στο δείπνο της Βουδαπέστης ήταν ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο διάσημος ράπερ Τράβις Σκοτ, ο Λουίς Φίγκο και ο άσος του ΝΒΑ Κέβιν Ντουράντ. O quarterback τoυ Σιάτλ και ένας από τους σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Ράσελ Γουίλσον. Ένας ουρανός με αστέρια…