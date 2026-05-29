Κατερίνα Λιόλιου: Ποιος είναι ο λόγος που διαφωνεί με τον σύντροφο της

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», την Πέμπτη 28 Μαΐου και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.

H γνωστή τραγουδίστρια, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον σύντροφό της, Χάρη Παπατζανή, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφωνίες τους προκύπτουν κυρίως μέσα από την επαγγελματική τους συνεργασία και αφορούν ζητήματα της δουλειάς.

Κατερίνα Λιόλιου: «Μπορεί να τσακωνόμαστε μία ολόκληρη μέρα για το ποιο είναι το σωστό τραγούδι»

«Αν έχω νεύρα δεν χρειάζεται τηλέφωνο. Είμαστε εκεί, του το λέω εκείνη την ώρα. Αλλά το καλό είναι ότι το θέμα λύνεται.

Έχουμε τις διαφωνίες μας, εννοείται. Αλλά είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να τσακωνόμαστε μία ολόκληρη μέρα για το ποιο είναι το σωστό τραγούδι να βγει, για το αν η σκηνοθεσία είναι ωραία ή τα φώτα είναι σωστά» αποκάλυψε η Κατερίνα Λιόλιου.

Η ζήλια στη σχέση τους

«Η αλήθεια είναι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι από τη μεριά του δεν υπάρχει καθόλου ζήλια.

Με θαυμάζει πολύ. Αυτό είναι εμπιστοσύνη και είναι και στον χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι κουλ με αυτό.

Εγώ, εντάξει, λίγο περισσότερο διεκδικώ. Κινητό δεν έχω ψάξει ποτέ. Θεωρώ ότι τα προσωπικά δεδομένα… Τα σέβομαι.

Δεν θα το έκανα, όχι, ποτέ. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει υγεία. Ευτυχώς, ακόμα» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Λιόλιου.