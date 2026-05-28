Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους των λεγόμενων «τελετουργιών ευεξίας», μετά τον θάνατο ενός Βρετανού που συμμετείχε σε μια θεραπεία «αποτοξίνωσης» με τη χρήση δηλητηρίου από βάτραχο.

Ο Κρίστιαν Τρεντ, 40 ετών, έχασε τη ζωή του μετά τη λήψη μιας ουσίας, γνωστής ως Kambo, που συναντάται συνήθως σε τελετές της Νότιας Αμερικής, αλλά που κερδίζει πλέον δημοτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Δεν έχουν αποδειχθεί οφέλη για την υγεία»

Το τελετουργικό, κατά το οποίο μια δηλητηριώδης ουσία που λαμβάνεται από το δέρμα βατράχων εφαρμόζεται σε μικρές πληγές στο στήθος και στα πόδια των συμμετεχόντων, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες από τους αυτόχθονες πληθυσμούς των φυλών του Αμαζονίου.

Ωστόσο, οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει τη θεραπεία στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

View this post on Instagram A post shared by The Telegraph (@telegraph)

Πολλοί ισχυρίζονται ότι το τελετουργικό καθαρίζει τον οργανισμό, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί ακόμη και να θεραπεύσει τον εθισμό και τον καρκίνο, με τους ειδικούς στον τομέα της υγείας να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν οφέλη για την υγεία και να προειδοποιούν ότι μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Επειδή η ουσία είναι δηλητηριώδης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, όπως σπασμούς, ταχυκαρδία, εξαιρετικά χαμηλή αρτηριακή πίεση – και, σε ακραίες περιπτώσεις, θάνατο.

Η καθηγήτρια Πένι Γουόρντ, ειδική στον τομέα της φαρμακευτικής με έδρα το King’s College του Λονδίνου, δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail: «Παρότι έχει εκδηλωθεί ιατρικό ενδιαφέρον για ορισμένα από τα πεπτίδια που παράγονται[…] προς το παρόν δεν έχουν αποδειχθεί οφέλη για την υγεία».

«Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους αυτής της ουσίας μπορεί να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να επιδιώξουν τη χρήση της», είπε, ενώ ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις θανάτου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των τελετουργιών, οι συμμετέχοντες συνήθως σχηματίζουν κύκλο, ενώ ένας σαμάνος προκαλεί μικρές πληγές στο ανώτερο στρώμα του δέρματος χρησιμοποιώντας ένα καυτό ραβδί. Στη συνέχεια, το kambo, το οποίο έχει αφεθεί να στεγνώσει, εφαρμόζεται στις πληγές για περίπου 15 λεπτά.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail