Κρις Τζένερ: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αρρώστησαν»

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της την Τρίτη 5 Μαΐου στο podcast «SHE MD», η 70χρονη μαμά-μάνατζερ και επιχειρηματίας, Κρις Τζένερ εξήγησε στις παρουσιάστριες, τη γυναικολόγο Δρ. Θάις Αλιαμπάντι και την ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Μέρι Άλις Χέινι, γιατί το δημοφιλές φάρμακο GLP-1 δεν είχε αποτέλεσμα στην περίπτωσή της.

«Το δοκίμασα» πρόσθεσε η Τζένερ. «Το δοκίμασα όταν κανείς δεν ήξερε ακόμα τι ήταν και με έκανε να νιώσω πραγματικά άρρωστη».

Διαφορετικές επιλογές

Πηγαίνοντας πίσω σε εκείνη τη στιγμή, η Τζένερ είπε: «Δε μπορούσα να δουλέψω. Δεν μπορούσα. Ήμουν πολύ άρρωστη. Είχα ναυτία. Και η γιατρός μου μού είπε, “εντάξει, εντάξει. Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο”».

Μαζί, «τηλεφώνησαν εδώ και εκεί και εξέτασαν διαφορετικές επιλογές».

Νωρίτερα στη συζήτηση, οι παρουσιαστές του podcast ρώτησαν την Τζένερ πώς διατηρεί την εμφάνισή της.

Ένεση πεπτιδίων

Αφού εξήγησε την ιστορία της με το φάρμακο απώλειας βάρους που αρχικά χρησιμοποιούνταν για τη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, η μητέρα έξι παιδιών μοιράστηκε μαζί τους τι τελικά λειτούργησε για εκείνη.

«Συνειδητοποίησα ότι η ένεση πεπτιδίων ήταν πραγματικά εξαιρετική για μένα», δήλωσε η Τζένερ. «Και στη συνέχεια συμπληρώνω τη θεραπεία με συμπληρώματα διατροφής».

Οι παρενέργειες

Τα ενέσιμα πεπτίδια, ή οι σύντομες αλυσίδες αμινοξέων, έχουν γνωρίσει αυξανόμενη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ιατρική Ένωση, οι ενέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόκληση απώλειας βάρους και τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, μεταξύ άλλων υποτιθέμενων οφελών.

Οι ειδικοί προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα ορισμένων από αυτά τα πεπτίδια δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς και ότι μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες που κυμαίνονται από στομαχικές ενοχλήσεις έως παγκρεατίτιδα.

Ιχθυέλαια κι ωμέγα-3

Η σταρ της σειράς «The Kardashians» είπε ότι η γιατρός της τη συμβουλεύει σχετικά με τα συμπληρώματα που πρέπει να προσθέσει στη διατροφή της, όπως τα ιχθυέλαια και τα ωμέγα-3.

«Και αυτό άλλαξε τα δεδομένα», είπε η Τζένερ. «Στην πραγματικότητα, αυτό μου χάρισε μερικές επιπλέον ώρες το βράδυ, επειδή ξυπνάω πολύ νωρίς. Συνήθως θέλω να πέσω για ύπνο αμέσως μόλις τελειώσω το τελευταίο μου email ή την τελευταία μου κλήση, ή αφού δω τα παιδιά μου και φάω το βραδινό μου».

Πρόσθεσε ότι τα πεπτίδια της έδωσαν περισσότερη ενέργεια από ό,τι είχε προηγουμένως, και ότι τα συμπληρώματα είναι επίσης ωφέλιμα για τα μαλλιά, τα νύχια και το δέρμα.

Τελικά, το λίφτινγκ πέτυχε;

Η Τζένερ αναγνώρισε επίσης την επίδραση του «πολύ διάσημου» λίφτινγκ της, το οποίο έγινε viral το 2025.

«Έκανα ένα πολύ γνωστό λίφτινγκ πριν από έναν χρόνο. Αυτό ήταν λοιπόν, πραγματικά χρήσιμο», είπε γελώντας, αποδίδοντας τα εύσημα στον Δρ Στίβεν Λέβιν για τη δουλειά του.

Η μητέρα της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ αναφέρθηκε πρόσφατα σε ένα ρεπορτάζ του RadarOnline που εικάζει ότι φέρεται να «εξοργίστηκε» με τα αποτελέσματα της επέμβασης της, μόλις λίγους μήνες μετά την παρουσίαση της ανανεωμένης εμφάνισής της.

«Λατρεύω το λίφτινγκ μου»

«Τελευταία, αυτό το σούσουρο για το λίφτινγκ μου, πραγματικά με τρελαίνει», είπε η Τζένερ στην κόρη της Κλοέ Καρντάσιαν στο podcast Khloé in Wonderland στα τέλη Απριλίου.

«Οι τίτλοι στα διάφορα άρθρα αυτή τη στιγμή είναι ότι μισώ το λίφτινγκ μου και ότι είμαι πραγματικά θυμωμένη… ότι είμαι έξαλλη με τον γιατρό μου, τον Στίβεν Λέβιν, κάτι που δεν θα μπορούσε να είναι παρά το μεγαλύτερο ψέμα… Είναι ένα καθαρό ψέμα. Λατρεύω το λίφτινγκ μου. Λατρεύω τον γιατρό μου. Είμαι τρελαμένη μαζί του».

«Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Η Τζένερ ανέφερε επίσης ότι συνήθως δεν ασχολείται με φήμες, αλλά αποφάσισε να μιλήσει δημόσια επειδή οι φήμες αυτές «πληγώνουν πραγματικά κάποιον άλλο», αναφερόμενη στον Λέβιν.

Αφού η δεύτερη πλαστική επέμβαση στο πρόσωπό της έγινε viral το περασμένο καλοκαίρι, δήλωσε στο Vogue Arabia σε συνέντευξη για το εξώφυλλο του Αυγούστου 2025: «Αποφάσισα να κάνω αυτή την πλαστική επέμβαση επειδή θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, και αυτό με κάνει ευτυχισμένη».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Κρις Τζένερ ποζάρει κατά τη διάρκεια του Met Gala, ενός ετήσιου εορταστικού γκαλά για τη συγκέντρωση χρημάτων προς όφελος του Ινστιτούτου Ενδυματολογίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, με φετινό θέμα «Η Τέχνη της Ενδυμασίας», στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 4 Μαΐου 2026. REUTERS/Daniel Cole