Κρις Τζένερ: Η οργή για το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων που «υποχώρησε» πρόωρα

Η σταρ των reality σόου και αναπάντεχο είδωλο της γενιάς Ζ στην Κίνα Κρις Τζένερ φέρεται να είναι «οργισμένη και δυσαρεστημένη» με την επέμβαση που έκανε σχεδόν ένα χρόνο πριν και σύμφωνα με το RadarOnline, η 70χρονη εξετάζει το ενδεχόμενο «αναθεώρησης» αφού συνέκρινε τα αποτελέσματά της με αυτά άλλων διασημοτήτων.

«Το λίφτινγκ προσώπου της Κρις Τζένερ ήδη την προδίδει», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της mamager των Καρντάσιαν. «Δεν είναι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα και θέλει απεγνωσμένα να αναθεωρήσει. Αισθάνεται ότι δεν έχει ‘κρατήσει’ όπως και όσο περίμενε».

Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης πως η Τζένερ είναι «ενοχλημένη γιατί και η Ντενίζ Ρίτσαρντς και η Λόρι Λάφλιν έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτήν. Νιώθει ότι το δικό της λίφτινγκ ‘ξεθωριάζει’ συγκριτικά με αυτές».

Η σταρ των reality σόου έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο για πρώτη φορά τον Μάιο του 2025, όταν «οι θαυμαστές μπέρδεψαν τη μαμά με την κόρη της Kιμ Καρντάσιαν ενώ βρισκόταν στο Παρίσι» έγραφαν τα tabloid.

H Tζένερ υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον Δρ. Στίβεν Μ. Λιβάιν — ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ο μαέστρος του facelift».

Τον Αύγουστο, η Τζένερ μίλησε ανοιχτά για τη νεανική της εμφάνιση για πρώτη φορά.

«Έκανα facelift πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν καιρός για μια ανανέωση», αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia. «Αποφάσισα να κάνω αυτό το λίφτινγκ προσώπου επειδή θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, και αυτό με κάνει χαρούμενη».

«Απλώς επειδή μεγαλώνεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου» είπε. «Αν νιώθεις άνετα με το σώμα σου και θέλεις να γερνάς με χάρη – που σημαίνει ότι δεν θέλεις να κάνεις τίποτα – τότε μην κάνεις τίποτα. Αλλά για μένα, αυτό είναι γήρανση με χάρη. Είναι η δική μου εκδοχή».

Η μητέρα έξι παιδιών είχε επίσης πλήρη υποστήριξη από τα παιδιά της.

«Φυσικά, η κόρη μου, η Kάιλι, ήρθε μαζί μου, ενώ η Kιμ ήταν παρούσα ανά πάσα στιγμή στο FaceTime», θυμήθηκε η Τζένερ.

«Αποφάσισα να αποκαλύψω κάποιες λεπτομέρειες επειδή πιστεύω ότι μπορεί να εμπνεύσω ανθρώπους που δεν αισθάνονται τόσο καλά με τον εαυτό τους», εξήγησε η Τζένερ. «Ακόμα και όταν έκανα αντικατάσταση ισχίου, το βιντεοσκοπήσαμε. Έχω την πεποίθηση ότι η κοινοποίηση αυτών των πραγμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη».

Η Ρίτσαρντς, 55 ετών, έδειξε τις φωτογραφίες της πριν και μετά το λίφτινγκ σε ανάρτηση στο Instagram τον περασμένο μήνα.

Εκτός από το λίφτινγκ προσώπου, η σταρ του Drop Dead Gorgeous έκανε επίσης κροταφική ανόρθωση φρυδιών, άνω βλεφαροπλαστική, ανόρθωση χειλιών για τις εξωτερικές γωνίες του στόματός της και μεταμόσχευση λίπους, αποκάλυψε ο γιατρός της Δρ. Μπεν Τάλεϊ.

Η Ρίτσαρντς αποκάλεσε την πλαστική χειρουργική επέμβαση «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου» σε ένα Instagram Story.

Η Λάφλιν, 61, συνέχισε να γίνεται πρωτοσέλιδο τις τελευταίες εβδομάδες για τη νεανική της εμφάνιση.

Τον περασμένο μήνα, η πρώην ηθοποιός του «Full House» εμφανίστηκε με λαμπερή λάμψη για το γκαλά Unforgettable Evening του Women’s Cancer Research Fund στις 11 Μαρτίου και φαινόταν ανανεωμένη.

Πηγές ανέφεραν στο Us Weekly νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «βάζει τον εαυτό της ξανά εκεί έξω», βγαίνει ξανά ραντεβού και «απλώς διασκεδάζει και κρατάει τα πράγματα ανάλαφρα και χαλαρά».