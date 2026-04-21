Κρις Τζένερ: Η οργή για το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων που «υποχώρησε» πρόωρα
Go Fun 21 Απριλίου 2026, 06:00

Η Kρις Τζένερ είναι «έξαλλη» καθώς το λίφτινγκ προσώπου που της κόστισε 100.000 δολάρια «δεν πάει καλά» γράφει η Page Six.

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Η σταρ των reality σόου και αναπάντεχο είδωλο της γενιάς Ζ στην Κίνα Κρις Τζένερ φέρεται να είναι «οργισμένη και δυσαρεστημένη» με την επέμβαση που έκανε σχεδόν ένα χρόνο πριν και σύμφωνα με το RadarOnline, η 70χρονη εξετάζει το ενδεχόμενο «αναθεώρησης» αφού συνέκρινε τα αποτελέσματά της με αυτά άλλων διασημοτήτων.

«Το λίφτινγκ προσώπου της Κρις Τζένερ ήδη την προδίδει», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της mamager των Καρντάσιαν. «Δεν είναι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα και θέλει απεγνωσμένα να αναθεωρήσει. Αισθάνεται ότι δεν έχει ‘κρατήσει’ όπως και όσο περίμενε».

Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης πως η Τζένερ είναι «ενοχλημένη γιατί και η Ντενίζ Ρίτσαρντς και η Λόρι Λάφλιν έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτήν. Νιώθει ότι το δικό της λίφτινγκ ‘ξεθωριάζει’ συγκριτικά με αυτές».

Η σταρ των reality σόου έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο για πρώτη φορά τον Μάιο του 2025, όταν «οι θαυμαστές μπέρδεψαν τη μαμά με την κόρη της Kιμ Καρντάσιαν ενώ βρισκόταν στο Παρίσι» έγραφαν τα tabloid.

H Tζένερ υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον Δρ. Στίβεν Μ. Λιβάιν — ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ο μαέστρος του facelift».

Τον Αύγουστο, η Τζένερ μίλησε ανοιχτά για τη νεανική της εμφάνιση για πρώτη φορά.

«Έκανα facelift πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν καιρός για μια ανανέωση», αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia. «Αποφάσισα να κάνω αυτό το λίφτινγκ προσώπου επειδή θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, και αυτό με κάνει χαρούμενη».

«Απλώς επειδή μεγαλώνεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου» είπε. «Αν νιώθεις άνετα με το σώμα σου και θέλεις να γερνάς με χάρη – που σημαίνει ότι δεν θέλεις να κάνεις τίποτα – τότε μην κάνεις τίποτα. Αλλά για μένα, αυτό είναι γήρανση με χάρη. Είναι η δική μου εκδοχή».

Η μητέρα έξι παιδιών είχε επίσης πλήρη υποστήριξη από τα παιδιά της.

«Φυσικά, η κόρη μου, η Kάιλι, ήρθε μαζί μου, ενώ η Kιμ ήταν παρούσα ανά πάσα στιγμή στο FaceTime», θυμήθηκε η Τζένερ.

«Αποφάσισα να αποκαλύψω κάποιες λεπτομέρειες επειδή πιστεύω ότι μπορεί να εμπνεύσω ανθρώπους που δεν αισθάνονται τόσο καλά με τον εαυτό τους», εξήγησε η Τζένερ. «Ακόμα και όταν έκανα αντικατάσταση ισχίου, το βιντεοσκοπήσαμε. Έχω την πεποίθηση ότι η κοινοποίηση αυτών των πραγμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη».

Η Ρίτσαρντς, 55 ετών, έδειξε τις φωτογραφίες της πριν και μετά το λίφτινγκ σε ανάρτηση στο Instagram τον περασμένο μήνα.

Εκτός από το λίφτινγκ προσώπου, η σταρ του Drop Dead Gorgeous έκανε επίσης κροταφική ανόρθωση φρυδιών, άνω βλεφαροπλαστική, ανόρθωση χειλιών για τις εξωτερικές γωνίες του στόματός της και μεταμόσχευση λίπους, αποκάλυψε ο γιατρός της Δρ. Μπεν Τάλεϊ.

Η Ρίτσαρντς αποκάλεσε την πλαστική χειρουργική επέμβαση «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου» σε ένα Instagram Story.

Η Λάφλιν, 61, συνέχισε να γίνεται πρωτοσέλιδο τις τελευταίες εβδομάδες για τη νεανική της εμφάνιση.

Τον περασμένο μήνα, η πρώην ηθοποιός του «Full House» εμφανίστηκε με λαμπερή λάμψη για το γκαλά Unforgettable Evening του Women’s Cancer Research Fund στις 11 Μαρτίου και φαινόταν ανανεωμένη.

Πηγές ανέφεραν στο Us Weekly νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «βάζει τον εαυτό της ξανά εκεί έξω», βγαίνει ξανά ραντεβού και «απλώς διασκεδάζει και κρατάει τα πράγματα ανάλαφρα και χαλαρά».

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη
Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

