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Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα μετά τη συνέντευξή της στο BBC
Fizz 03 Ιουνίου 2026, 09:53

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα μετά τη συνέντευξή της στο BBC

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στην εκπομπή Panorama του BBC, ταρακούνησε το Παλάτι και οδήγησε στο επίσημο διαζύγιο της «πριγκίπισσας του λαού» με τον Κάρολο μετά από εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
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Το ημερολόγιο έγραφε 5 Νοεμβρίου 1995 όταν η Νταϊάνα θα έβαζε κρυφά τον Μάρτιν Μπασίρ στο διαμέρισμά της στο Παλάτι του Κένσινγκτον και θα έδινε μια συνέντευξη στην εκπομπή Panorama του BBC που θα έκανε άνω κάτω τη βασιλική οικογένεια – και θα τη στοίχειωνε τρεις δεκαετίες μετά.

Η «πριγκίπισσα του λαού» μίλησε ανοιχτά για την σχέση της με τον Κάρολο, τις δυσκολίες που περνούσε και δεν δίστασε να πει «σε αυτό τον γάμο ήμασταν τρεις, άρα ήταν κάπως στριμωγμένα» (εννοώντας τη νυν βασίλισσα Καμίλα).

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη the crown (@princessdiana_thecrown)

Όταν η μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου ταρακούνησε το Παλάτι – άλλωστε ποτέ κατά το παρελθόν τόσες λεπτομέρειες δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας και μάλιστα από ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ήταν τέτοια η αναταραχή που η βασίλισσα Ελισάβετ απέτισε η Νταϊάνα και ο Κάρολος να πάρουν επίσημα διαζύγιο, έστω κι αν είχαν χωρίσει τρία χρόνια πριν.

Τρεις δεκαετίες μετά, η περιβόητη «Panorama interview» συνεχίζει να… στοιχειώνει την πιο ισχυρή οικογένεια της Αγγλίας, με τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι να μην κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους, αλλά και στο πως ο Μπασίρ εξαπάτησε τη μητέρα τους για να τα πει αυτά.

Ωστόσο, η Νταϊάνα είχε άλλα, πιο αθώα, κίνητρα τότε – κίνητρα που ασε ένα έως σήμερα άγνωστο γράμμα της.

Το γράμμα το είχε στείλει σε έναν τηλεθεατή ως απάντηση για τη στήριξή του όταν είδε τη συνέντευξή της στο BBC και τώρα βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Reeman Dansie – με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι θα «πιάσει» τα 5.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την επιγραφή του οίκου «η Νταϊάνα δηλώνει συγκινημένη από τα λόγια του, ενώ ελπίζει ότι η συνέντευξή της θα βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παράλληλα θεωρεί ότι θα βοηθήσει τον Γουίλιαμ και τον Χάρι να καταλάβουν του πόσο σημαντική είναι η βαθύτερη επικοινωνία στις σχέσεις».

Το γράμμα που έστειλε η Νταϊάνα στον Μάικλ Μπάρατ έχει ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 1995.

* Κεντρική φωτογραφία: BBC

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