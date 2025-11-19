magazin
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.11.2025 | 20:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19 Νοεμβρίου 2025 | 20:10

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Η 20η Νοεμβρίου του 1995 ήταν μια περίεργη μέρα για τη Βρετανία. Στην εκπομπή Panorama του BBC προβλήθηκε η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ, προκαλώντας ένα κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες αναταραχές στη βασιλική οικογένεια.

Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία -και περίπου 200 εκατ. σε 100 χώρες όπου μεταδόθηκε- είδαν την «πριγκίπισσα του λαού» να μιλάει για τη σχέση της με τον Τζέιμς Χιούιτ, για εκείνη ανάμεσα στον Κάρολο και την Καμίλα, ενώ είπε το περίφημο «σε αυτόν τον γάμο ήμασταν τρεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oprah Daily (@oprahdaily)

Το Παλάτι έτρεξε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, ο Μπασίρ είχε κάνει τη συνέντευξη της δεκαετίας (πλέον αυτό δεν ισχύει) και η οικογένεια αποφάσισε να επισπεύσει το διαζύγιο των -τότε- πρίγκιπα και πριγκίπισσας της Ουαλίας, ώστε να περιορίσει όσο μπορούσε το σκάνδαλο.

Ωστόσο, το μεγάλο άγχος της Ελισάβετ δεν ήταν ο αντίκτυπος που είχε η συνέντευξη στην οικογένειά της, αλλά το πως αυτή θα επηρέαζε τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – και ιδιαίτερα τον πρώτο, με τη βασίλισσα να φοβάται για νευρικό κλονισμό.

Ο νυν πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν μόλις 13 ετών τότε, σε ένα καινούργιο περιβάλλον στο Ίτον, έχοντας περάσει τα τελευταία του χρόνια διαβάζοντας και ακούγοντας πολλές φήμες για τη σχέση των γονιών του. Τόσες, που το 1994 είχε φτάσει στο σημείο να ρωτήσει τη Νταϊάνα «μητέρα, είναι αλήθεια ότι ο μπαμπάς δεν σε αγάπησε ποτέ;».

Ωστόσο, ένα χρόνο μετά τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Και η επερχόμενη συνέντευξή της στο BBC είχε προκαλέσει αρκετές ανησυχίες στη βασιλική οικογένεια. Τόσες που ο δρ. Ρόμπερτ Γκέιλι, καθηγητής και επιτηρητής στο Ίτον, ζήτησε από τη Νταϊάνα να μιλήσει στον Γουίλιαμ, προτού τη μετάδοση της εκπομπής Panorama.

«Είναι απαραίτητο αυτό;» φέρεται να ήταν η αντίδραση της Νταϊάνα, που στις 19 Νοεμβρίου πήρε το αμάξι της, πήγε στο διάσημο κολέγιο και συνάντηση έναν Γουίλιαμ με βουρκωμένο βλέμμα. Οι δυο τους μίλησαν για λίγο και η Νταϊάνα είπε στον γιο της ότι θα τον κάνει περήφανο με αυτή την κίνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο Ludgrove School, προκειμένου να έχει την ίδια συζήτηση με τον μικρό Χάρι.

Ωστόσο, η Νταϊάνα δεν έπεσε μέσα – η συνέντευξή της μόνο περήφανο δεν έκανε τότε τον 13χρονο Γουίλιαμ. Όπως είχε πει στο στενό του κύκλο, όταν στις 20 Νοεμβρίου είδε τη μητέρα του στην τηλεόραση, τον κυρίευσε ένα κύμα τρόμου. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μόλις ολοκληρώθηκε η εκπομπή.

Οι υπεύθυνοι του Ίτον βρήκαν τον νεαρό πρίγκιπα «ξαπλωμένο στον καναπέ, με τα μάτια του κόκκινα από τα δάκρυα». Ενώ τις επόμενες ημέρες ο Γουίλιαμ ήταν μονίμως «θυμωμένος και δύσπιστος απέναντι σε όλα». Μάλιστα, μια ώρα μετά τη συνέντευξη, όταν η Νταϊάνα τον κάλεσε στο τηλέφωνο, αρνήθηκε να της μιλήσει.

Έπρεπε να περάσουν αρκετές μέρες, τα νεύρα του Γουίλιαμ να επηρεάσουν την επικοινωνία τους, ώστε η Νταϊάνα να αναρωτηθεί «Τι πήγα και έκανα στα παιδιά μου;».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του
Οι φήμες λένε 18.11.25

Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους
«Βρυκόλακες» 18.11.25

Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον μιλάει για τα περίφημα «κολιέ με φιαλίδια αίματος» που φορούσε αυτός και η Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»
Ελλάδα 19.11.25

Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»

«Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια» είπε ο 25χρονος κατά την ομολογία του ότι το παιδί σκοτώθηκε στο τροχαίο που είχαν με τη «γουρούνα»

Σύνταξη
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ
Πρώτες διαρροές 19.11.25 Upd: 00:06

Τι αναφέρει το αμερικανορωσικό σχέδιο – Η Ρωσία είναι έτοιμη για διευθέτηση του Ουκρανικού λέει ο Πεσκόφ

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη για ειρήνη στην Ουκρανία, την ώρα που διέρρευσαν οι πρώτες αποκαλύψεις του σχεδίου που καταρτίστηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Σημαντικό μήνυμα 19.11.25

Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση

Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Σύνταξη
Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες
Ελλάδα 19.11.25

Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες

Ο γνωστός μετεωρολόγος προτείνει την προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα
Διεθνής Οικονομία 19.11.25

Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Μισθός, ερωτική ζωή, γεωγραφία... Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση ακινήτου είναι γεμάτος εμπόδια. Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος και ποιες λύσεις επιλέγουν οι Ευρωπαίοι;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο