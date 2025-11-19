Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η 20η Νοεμβρίου του 1995 ήταν μια περίεργη μέρα για τη Βρετανία. Στην εκπομπή Panorama του BBC προβλήθηκε η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ, προκαλώντας ένα κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες αναταραχές στη βασιλική οικογένεια.

Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία -και περίπου 200 εκατ. σε 100 χώρες όπου μεταδόθηκε- είδαν την «πριγκίπισσα του λαού» να μιλάει για τη σχέση της με τον Τζέιμς Χιούιτ, για εκείνη ανάμεσα στον Κάρολο και την Καμίλα, ενώ είπε το περίφημο «σε αυτόν τον γάμο ήμασταν τρεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oprah Daily (@oprahdaily)

Το Παλάτι έτρεξε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, ο Μπασίρ είχε κάνει τη συνέντευξη της δεκαετίας (πλέον αυτό δεν ισχύει) και η οικογένεια αποφάσισε να επισπεύσει το διαζύγιο των -τότε- πρίγκιπα και πριγκίπισσας της Ουαλίας, ώστε να περιορίσει όσο μπορούσε το σκάνδαλο.

Ωστόσο, το μεγάλο άγχος της Ελισάβετ δεν ήταν ο αντίκτυπος που είχε η συνέντευξη στην οικογένειά της, αλλά το πως αυτή θα επηρέαζε τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – και ιδιαίτερα τον πρώτο, με τη βασίλισσα να φοβάται για νευρικό κλονισμό.

Ο νυν πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν μόλις 13 ετών τότε, σε ένα καινούργιο περιβάλλον στο Ίτον, έχοντας περάσει τα τελευταία του χρόνια διαβάζοντας και ακούγοντας πολλές φήμες για τη σχέση των γονιών του. Τόσες, που το 1994 είχε φτάσει στο σημείο να ρωτήσει τη Νταϊάνα «μητέρα, είναι αλήθεια ότι ο μπαμπάς δεν σε αγάπησε ποτέ;».

Ωστόσο, ένα χρόνο μετά τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Και η επερχόμενη συνέντευξή της στο BBC είχε προκαλέσει αρκετές ανησυχίες στη βασιλική οικογένεια. Τόσες που ο δρ. Ρόμπερτ Γκέιλι, καθηγητής και επιτηρητής στο Ίτον, ζήτησε από τη Νταϊάνα να μιλήσει στον Γουίλιαμ, προτού τη μετάδοση της εκπομπής Panorama.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Diana (@dianaforeverremembered)

«Είναι απαραίτητο αυτό;» φέρεται να ήταν η αντίδραση της Νταϊάνα, που στις 19 Νοεμβρίου πήρε το αμάξι της, πήγε στο διάσημο κολέγιο και συνάντηση έναν Γουίλιαμ με βουρκωμένο βλέμμα. Οι δυο τους μίλησαν για λίγο και η Νταϊάνα είπε στον γιο της ότι θα τον κάνει περήφανο με αυτή την κίνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο Ludgrove School, προκειμένου να έχει την ίδια συζήτηση με τον μικρό Χάρι.

Ωστόσο, η Νταϊάνα δεν έπεσε μέσα – η συνέντευξή της μόνο περήφανο δεν έκανε τότε τον 13χρονο Γουίλιαμ. Όπως είχε πει στο στενό του κύκλο, όταν στις 20 Νοεμβρίου είδε τη μητέρα του στην τηλεόραση, τον κυρίευσε ένα κύμα τρόμου. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μόλις ολοκληρώθηκε η εκπομπή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Diana of Wales (@diana.princess.of.our.hearts)

Οι υπεύθυνοι του Ίτον βρήκαν τον νεαρό πρίγκιπα «ξαπλωμένο στον καναπέ, με τα μάτια του κόκκινα από τα δάκρυα». Ενώ τις επόμενες ημέρες ο Γουίλιαμ ήταν μονίμως «θυμωμένος και δύσπιστος απέναντι σε όλα». Μάλιστα, μια ώρα μετά τη συνέντευξη, όταν η Νταϊάνα τον κάλεσε στο τηλέφωνο, αρνήθηκε να της μιλήσει.

Έπρεπε να περάσουν αρκετές μέρες, τα νεύρα του Γουίλιαμ να επηρεάσουν την επικοινωνία τους, ώστε η Νταϊάνα να αναρωτηθεί «Τι πήγα και έκανα στα παιδιά μου;».