Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
10.11.2025 | 23:05
Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 
Fizz 10 Νοεμβρίου 2025 | 23:40 
Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε την «πολιτική της πλήρους ειλικρίνειας» που υιοθέτησαν με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, απέναντι στα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του

Spotlight

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση της Βραζιλίας και ανάμεσα σε άλλα μίλησε για τη ζωή της οικογένειας μετά τη διάγνωση της πρίγκιπισσας της Ουαλίας με καρκίνο.

Ο διάδοχος του θρόνου μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς ο ίδιος και η Κέιτ διαχειρίστηκαν την απειλητική διάγνωση του καρκίνου της πριγκίπισσας ενώ αποκάλυψε ότι τα τρία παιδιά τους δεν έμειναν χωρίς απαντήσεις στις ερωτήσεις τους για την υγεία της μητέρας τους.

Η χρονιά που πέρασε ήταν μία από τις πιο δύσκολες για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μετά τη διάγνωση με καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά και πατέρα του Γουίλιαμ, Καρόλου.

Μετά τη διάγνωση ο Γουίλιαμ και η Κέιτ συμφώνησαν ότι θα έλεγαν όλη την αλήθεια στα τρία τους παιδιά, τον Τζορτζ (12), τη Σάρλοτ (10) και τον Λούις (7).

YouTube thumbnail

Μιλώντας σε κανάλι της Βραζιλίας, όπου βρέθηκε για τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα Cop30, ο Γουίλιαμ παραδέχτηκε ότι το ζευγάρι δέχτηκε «δύσκολα ερωτήματα» από τα παιδιά, αλλά επέλεξε την απόλυτη ειλικρίνεια ως τη βέλτιστη πολιτική.

«Κάθε οικογένεια περνάει δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζει μαζί τις προκλήσεις μαζί», είπε ο Γουίλιαμ. «Το πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις στιγμές κάνει όλη τη διαφορά. Αποφασίσαμε να πούμε στα παιδιά μας τα πάντα, τόσο τα καλά όσο και τα κακά νέα. Τους εξηγούμε γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα και γιατί μπορεί να αισθάνονται στενοχωρημένα».

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας τόνισε ότι η γονεϊκότητα δεν ακολουθεί κανόνες. «Μπορεί να προκύψουν πολλές ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις – νομίζω όλοι οι γονείς το περνούν αυτό. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο κανόνων για να είσαι γονιός, και εμείς επιλέξαμε να μιλήσουμε για τα πάντα».

Τech-free καθημερινότητα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γουίλιαμ έδωσε και μία σπάνια εικόνα της καθημερινότητας στα ανάκτορα, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος και η Κέιτ προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παρόντες στη ζωή των παιδιών τους, μοιράζοντας τις υποχρεώσεις.

«Μοιράζομαι τα σχολικά δρομολόγια τις περισσότερες ημέρες με την Κάθριν, αν και εκείνη κάνει μάλλον περισσότερα από μένα», δήλωσε. «[Είμαι] παρών σε παιχνίδια, οδηγός ταξί, σχολικές αθλητικές ημέρες, αγώνες, παίζω στον κήπο όταν μπορώ».

Επιπλέον ο Γουίλιαμ επιβεβαίωσε την παραδοσιακή προσέγγιση της οικογένειας στην τεχνολογία, δηλώνοντας ότι κανένα από τα παιδιά τους δεν έχει ακόμα κινητό τηλέφωνο.

«Είναι πραγματικά δύσκολο», εξήγησε. «Όταν ο Τζορτζ πάει στο γυμνάσιο, ίσως πάρει ένα smartphone αλλά με περιορισμένη πρόσβαση. Συζητάμε μαζί του και του εξηγούμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστή η έκθεση των παιδιών στην τεχνολογία. Με πλήρη πρόσβαση, τα παιδιά καταλήγουν να βλέπουν πράγματα στο διαδίκτυο που δεν θα έπρεπε. Αλλά με περιορισμένη πρόσβαση, νομίζω ότι είναι καλό για την ανταλλαγή μηνυμάτων».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, άλλωστε, έχει προειδοποιήσει και στο παρελθόν για τους κινδύνους του χρόνου οθόνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην συναισθηματική υγεία των παιδιών.

Η κληρονομιά της Νταϊάνα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο οικοδεσπότης Λουτσιάνο Χακ, έδειξε στον Γουίλιαμ μια φωτογραφία της αείμνηστης μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, από την επίσκεψή της στο Σάο Πάολο το 1991, όπου κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδί με HIV.

Ένα πορτρέτο της που βοήθησε να καταρριφθούν τα ταμπού εκείνη την εποχή.

YouTube thumbnail

«Ήταν μια πολύ σημαντική και επιδραστική προσωπικότητα στον αγώνα κατά της προκατάληψης», σχολίασε ο Χακ. Ο Γουίλιαμ απάντησε με συγκίνηση: «Κουβαλάω την κοινωνική και ανθρωπιστική κληρονομιά της μητέρας μου μαζί μου κάθε μέρα».

Παρά την πρόσφατη δοκιμασία της υγείας, τόσο ο Κάρολος όσο και η Κέιτ έχουν επιστρέψει στα βασιλικά τους καθήκοντα, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συνεχίζει να ζητά από τους ηγέτες των επιχειρήσεων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street: Δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα ότι το ράλι θα συνεχιστεί – Tι προβλέπει η Deutsche Bank

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Μπάφετ: Οι αποκαλύψεις και οι εκπλήξεις της αποχαιρετιστήριας επιστολής του ως CEO της Berkshire Hathaway

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25
Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25
Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25
Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25
Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25
Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25
Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25
Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25
Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25
Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στα σπίτια τους
Ελλάδα 11.11.25
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και κατασχέθηκαν μισό κιλό κοκαΐνη και πάνω από 8.000 ευρώ

Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή
Δημοσκόπηση 11.11.25
Οι Γερμανοί βρίσκουν τον Μερτς όχι και τόσο νέο, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης είναι μοιρασμένοι για το μέλλον του

Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας
Κλιματικοί κίνδυνοι 10.11.25
Παράγοντας που συνδέεται με την υγεία των ανθρώπων, είναι οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Αλλά και η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών που ευνοείται από την αυξημένη ζέστη και υγρασία.

Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο
Κόσμος 10.11.25
Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη εξαρτάται από την ικανότητά της να προτάσσει αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις έναντι των απλοϊκών, αλλά εξαιρετικά εύηχων, υποσχέσεων της ακροδεξιάς.

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25
Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Η Γουάντα Σάικς προτιμά να προσλαμβάνει γυναίκες αντί για άνδρες – «Aν είναι μαύρη, παίρνει σίγουρα τη δουλειά»
«Έτσι λειτουργώ» 10.11.25
«Όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερεί και η κοινότητα», δήλωσε η Αμερικανίδα παραγωγός Γουάντα Σάικς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης της στην εκδήλωση «Power of Women L.A.».

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25
Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Κρις Τζένερ, ετών 70: Πώς η μητριάρχης των Καρντάσιαν έστησε έναν ιστό δισεκατομμυρίων – «Προμήθεια 10%»
Ο θίασος 10.11.25
Η Κρις Τζένερ, η γυναίκα που έκανε την προσωπική προβολή εμπορεύσιμο προϊόν, έκλεισε τα 70 με ένα πάρτι που θα μείνει στην ιστορία του Μπέβερλι Χιλς για την υπερβολή και το γκροτέσκο του. Αλλά η ιστορία της είναι ένα case study στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25
Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25
Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25
Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Αιχμηρή ανακοίνωση 10.11.25
Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25
Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25
Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

