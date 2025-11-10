«Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα 

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση της Βραζιλίας και ανάμεσα σε άλλα μίλησε για τη ζωή της οικογένειας μετά τη διάγνωση της πρίγκιπισσας της Ουαλίας με καρκίνο.

Ο διάδοχος του θρόνου μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς ο ίδιος και η Κέιτ διαχειρίστηκαν την απειλητική διάγνωση του καρκίνου της πριγκίπισσας ενώ αποκάλυψε ότι τα τρία παιδιά τους δεν έμειναν χωρίς απαντήσεις στις ερωτήσεις τους για την υγεία της μητέρας τους.

Η χρονιά που πέρασε ήταν μία από τις πιο δύσκολες για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μετά τη διάγνωση με καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά και πατέρα του Γουίλιαμ, Καρόλου.

Μετά τη διάγνωση ο Γουίλιαμ και η Κέιτ συμφώνησαν ότι θα έλεγαν όλη την αλήθεια στα τρία τους παιδιά, τον Τζορτζ (12), τη Σάρλοτ (10) και τον Λούις (7).

Μιλώντας σε κανάλι της Βραζιλίας, όπου βρέθηκε για τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα Cop30, ο Γουίλιαμ παραδέχτηκε ότι το ζευγάρι δέχτηκε «δύσκολα ερωτήματα» από τα παιδιά, αλλά επέλεξε την απόλυτη ειλικρίνεια ως τη βέλτιστη πολιτική.

«Κάθε οικογένεια περνάει δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζει μαζί τις προκλήσεις μαζί», είπε ο Γουίλιαμ. «Το πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις στιγμές κάνει όλη τη διαφορά. Αποφασίσαμε να πούμε στα παιδιά μας τα πάντα, τόσο τα καλά όσο και τα κακά νέα. Τους εξηγούμε γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα και γιατί μπορεί να αισθάνονται στενοχωρημένα».

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας τόνισε ότι η γονεϊκότητα δεν ακολουθεί κανόνες. «Μπορεί να προκύψουν πολλές ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις – νομίζω όλοι οι γονείς το περνούν αυτό. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο κανόνων για να είσαι γονιός, και εμείς επιλέξαμε να μιλήσουμε για τα πάντα».

Τech-free καθημερινότητα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γουίλιαμ έδωσε και μία σπάνια εικόνα της καθημερινότητας στα ανάκτορα, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος και η Κέιτ προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παρόντες στη ζωή των παιδιών τους, μοιράζοντας τις υποχρεώσεις.

«Μοιράζομαι τα σχολικά δρομολόγια τις περισσότερες ημέρες με την Κάθριν, αν και εκείνη κάνει μάλλον περισσότερα από μένα», δήλωσε. «[Είμαι] παρών σε παιχνίδια, οδηγός ταξί, σχολικές αθλητικές ημέρες, αγώνες, παίζω στον κήπο όταν μπορώ».

Επιπλέον ο Γουίλιαμ επιβεβαίωσε την παραδοσιακή προσέγγιση της οικογένειας στην τεχνολογία, δηλώνοντας ότι κανένα από τα παιδιά τους δεν έχει ακόμα κινητό τηλέφωνο.

«Είναι πραγματικά δύσκολο», εξήγησε. «Όταν ο Τζορτζ πάει στο γυμνάσιο, ίσως πάρει ένα smartphone αλλά με περιορισμένη πρόσβαση. Συζητάμε μαζί του και του εξηγούμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστή η έκθεση των παιδιών στην τεχνολογία. Με πλήρη πρόσβαση, τα παιδιά καταλήγουν να βλέπουν πράγματα στο διαδίκτυο που δεν θα έπρεπε. Αλλά με περιορισμένη πρόσβαση, νομίζω ότι είναι καλό για την ανταλλαγή μηνυμάτων».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, άλλωστε, έχει προειδοποιήσει και στο παρελθόν για τους κινδύνους του χρόνου οθόνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην συναισθηματική υγεία των παιδιών.

Η κληρονομιά της Νταϊάνα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο οικοδεσπότης Λουτσιάνο Χακ, έδειξε στον Γουίλιαμ μια φωτογραφία της αείμνηστης μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, από την επίσκεψή της στο Σάο Πάολο το 1991, όπου κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδί με HIV.

Ένα πορτρέτο της που βοήθησε να καταρριφθούν τα ταμπού εκείνη την εποχή.

«Ήταν μια πολύ σημαντική και επιδραστική προσωπικότητα στον αγώνα κατά της προκατάληψης», σχολίασε ο Χακ. Ο Γουίλιαμ απάντησε με συγκίνηση: «Κουβαλάω την κοινωνική και ανθρωπιστική κληρονομιά της μητέρας μου μαζί μου κάθε μέρα».

Παρά την πρόσφατη δοκιμασία της υγείας, τόσο ο Κάρολος όσο και η Κέιτ έχουν επιστρέψει στα βασιλικά τους καθήκοντα, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συνεχίζει να ζητά από τους ηγέτες των επιχειρήσεων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.