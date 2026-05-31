Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ με πεδίο δράσης την Δυτική Ασία, πως έπληξαν ένα εμπορικό πλοίο με πύραυλο «που επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι». Η UKMTO φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για την αμερικανική επίθεση μέχρι στιγμής.

Η αμερικανική επίθεση στο εμπορικό πλοίο έγινε την Παρασκευή, καθώς το πλοίο Lian Star αγνόησε την απαίτηση της CENTCOM να αλλάξει ρότα.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ – CENTCOM για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο

«Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν εφάρμοσαν τα μέτρα αποκλεισμού ακινητοποιώντας, στις 29 Μαΐου, ένα πλοίο υπό σημαία της Γκάμπια που επιχειρούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) παρατήρησαν το M/V Lian Star να διέρχεται από διεθνή ύδατα προς ένα ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν και εξέδωσαν περισσότερες από 20 προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το σκάφος ότι παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το πλοίο εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα του Lian Star δεν συμμορφώθηκε. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει πέντε εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 116, προκειμένου να επιβάλουν πλήρως τον αποκλεισμό, καθώς η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν παραμένει σε ισχύ».