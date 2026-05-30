Ο Φουρνιέ πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του Champions League από την Παρί (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε ξέφρενα το δεύτερο Champions League που κατέκτησε η Παρί στον τελικό επί της Άρσεναλ! Ο Γάλλος σούπερ σταρ «τρελάθηκε» με το back to back της ομάδας του Ενρίκε, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσίευσε ο ΜακΚίσικ.

Ο Φουρνιέ πριν το ματς να κριθεί στα πέναλτι, είχε δημοσιεύσει ένα tweet στο οποίο είχε εκφράσει την αγωνία του για την έκβαση του ματς, αναφέροντας πως είναι συναισθηματικά δεμένος με την Παρί.

Ο ΜακΚίσικ δημοσίευσε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς του Φουρνιέ και πλαισίωσε το story του με τη λεζάντα: «Υπέροχη εβδομάδα για τον Φουρνιέ».

Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς του Φουρνιέ