Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 22:17

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Χθες πραγματοποιήθηκε στο Πεντάγωνο η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο των συνομιλιών για θέματα ασφάλειας μεταξύ εκπροσώπων του ισραηλινού στρατού και του λιβανικού στρατού, όπου το Ισραήλ παρουσίασε πρόταση για ένα πιλοτικό πρόγραμμα αποστρατιωτικοποίησης της Χεζμπολάχ και ενδεχόμενης δημιουργίας ενός κέντρου κοινών επιχειρήσεων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι που είναι ενήμεροι για τις συνομιλίες ανέφεραν ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν στο i24 ότι ο Λίβανος δεν κατανοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και δεν βρίσκεται σε θέση να βελτιώσει τη διαπραγματευτική του θέση εις βάρος του Ισραήλ.

Οι συνομιλίες γίνονται ενώ ο Λίβανος συνεχίζει να απαιτεί την αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο, ένα αίτημα που οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν μη ρεαλιστικό, δεδομένης της επέκτασης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ (κυρίως εντός του εδάφους του Λιβάνου).

Το Ισραήλ θα παραμείνει ως στρατός κατοχής στον Λίβανο

Πριν από τις συνομιλίες, ο πρέσβης Γιεχιέλ Λάιτερ δήλωσε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και επαλήθευσης εντός του Λιβανικού Στρατού, προκειμένου να αποτραπεί η δράση μελών της Χεζμπολάχ εντός των τάξεών του και να δημιουργηθεί μια δύναμη ικανή να αναλάβει δράση εναντίον της Χεζμπολάχ. Ουσιαστικά το Ισραήλ ζητά πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία όλων των στρατιωτών του Λιβάνου

Οι συζητήσεις διεξάγονται παράλληλα με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι διαδρομές του Λιβάνου και του Ιράν πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστές και δηλώνουν ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις θέσεις του στο νότιο Λίβανο στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι παρακολουθούν επίσης στενά τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χεζμπολάχ δεν χρησιμοποιεί την Νταχίγια ως προπύργιο

Ισραηλινές εκτιμήσεις, που ειπώθηκαν στον αέρα του i24, δείχνουν ότι η κεντρική ηγεσία της Χεζμπολάχ και οι κεντρικές δομές διοίκησής της δεν έχουν επανεκκινήσει τις δραστηριότητές τους από την περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ φέρεται κατά το Ισραήλ να μετέφερε βασικά στοιχεία του δικτύου διοίκησής της σε άλλες περιοχές της Βηρυτού, συμπεριλαμβανομένων μαρωνιτικών γειτονιών και τοποθεσιών εκτός της πρωτεύουσας, κατά την έναρξη της σύγκρουσης, και δεν τα έχει επιστρέψει στη Νταχίγια από την έναρξη της εκεχειρίας.

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού πιστεύουν κατά το i24 ότι οι επιθέσεις στη Νταχίγια δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της Χεζμπολάχ, σε αντίθεση με μια ευρέως διαδεδομένη υπόθεση.

Νέα συνάντηση την Τρίτη σε επίπεδο πρεσβευτών

Οι συνομιλίες έληξαν χωρίς να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, αλλά έχει προγραμματιστεί ένας νέος γύρος συνομιλιών για την Τρίτη σε επίπεδο πρεσβευτών. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρεσβευτής του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σε μια προσπάθεια να προωθήσουν ένα μνημόνιο κατανόησης ή ένα άλλο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ένα βασικό εμπόδιο παραμένει το γεγονός ότι ο Λίβανος δεν είναι το μέρος που πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού, με τη Χεζμπολάχ να συνεχίζει τις επιχειρήσεις της παρά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Ισραήλ, όπως τονίζει το Kan, δημόσιο κανάλι του Ισραήλ.

Πρακτικά, ο στρατός του Λιβάνου έχει δημιουργηθεί και εξοπλιστεί, ώστε να μπορεί να πολεμήσει με την Χεζμπολάχ, αλλά να μην αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ έχει δυνατότητες στρατιωτικής προβολής δύναμης και πολεμική εμπειρία κατά πολύ ανώτερες του στρατού του Λιβάνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να διατηρήσουν τις συνομιλίες ζωντανές, συμπεριλαμβανομένων των επαφών μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν αποφέρει ελάχιστη πρόοδο, ενώ οι επαναλαμβανόμενες ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται κατά μήκος του μετώπου παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες.

Τρόφιμα – ποτά
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα - «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
