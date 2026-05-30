Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, πόσο διαρκούν και τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 21:02

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, πόσο διαρκούν και τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και καταστήματα

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, θα σημάνει η αρχή για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετές εβδομάδες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά είδη.

Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει για τις θερινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένους κανόνες που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ιδιαίτερα στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα ίδια τα είδη είτε στα ράφια.

Ως «αρχική τιμή» θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Στις περιπτώσεις προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να γίνεται απολύτως σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη μορφή προσφοράς.

Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται στη βιτρίνα.

Αν οι εκπτώσεις διαφέρουν ανά κατηγορία προϊόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν το εύρος των μειώσεων, όπως για παράδειγμα «από 15% έως 45%».

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα τύπου stock ή outlet, τα οποία πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή πώλησης.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι γίνονται  εκπτώσεις στα προϊόντα.

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

Εάν γίνονται προσφορές, τότε  θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα που το αναφέρει.  Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης).  Διευκρινίζεται πως στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές.

Οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους.  Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν  για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους, όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να διστάζουν στο να ενημερωθούν πακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι υποχρεούνται να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

Οι πολίτες θα πρέπει να ζητούν απόδειξη του προϊόντος που αγοράζουν. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η αγορά του προϊόντος  σε περίπτωση που αποδειχθεί πως αυτό είναι ελαττωματικό.

Πηγή: ΟΤ

