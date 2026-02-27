Πτώση τζίρου δηλώνει η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατά τις χειμερινές εκπτώσεις

Την εικόνα της υποτονικής κατανάλωσης και της πτώσης του τζίρου των επιχειρήσεων όσο διαρκούσαν οι εκπτώσεις καταγράφει η έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Με βάση την έρευνα το 44,6% των επιχειρήσεων παρουσίασαν μείωση του τζίρου πάνω από 21%. Επίσης, το 43,2% δήλωσε ότι ποσοστό από 21 έως 30% των αποθεμάτων τους παρέμεινε αδιάθετο.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Θάνος Τσαγγάρης, η έρευνα σε 426 εμπορικά σημεία έδειξε ότι «οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις δεν λειτούργησαν ως μοχλός τόνωσης της αγοράς. Αντίθετα, ανέδειξαν το βάθος του προβλήματος. Ο Ιανουάριος έκλεισε με πτώση τζίρου από 10% έως 20%, ενώ ο Φεβρουάριος κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη μείωση, από 20% έως 40%. Παρά τις μεγάλες εκπτώσεις και τη χρονική τους διάρκεια, η κατανάλωση παρέμεινε υποτονική.

Η βασικότερη αιτία είναι ξεκάθαρη: η δραματική μείωση του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος λόγω της ακρίβειας. Όταν το εισόδημα εξανεμίζεται για την κάλυψη βασικών αναγκών (ενέργεια, στέγαση, τρόφιμα), οι αγορές περιορίζονται ακόμη και σε περίοδο μεγάλων εκπτώσεων, αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών -ΕΑΣ.

Παράλληλα, παρατηρείται μεταφορά σημαντικού μέρους του τζίρου από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προς μεγάλες αλυσίδες, πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες, γεγονός που εντείνει τον άνισο ανταγωνισμό και αποδυναμώνει τον εμπορικό ιστό των πόλεων.

Η απελευθέρωση των προσφορών, σαμποτάρει το «ξεστοκάρισμα» των επιχειρήσεων

Ο Νόμος 4965/2022 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επιδείνωσαν την κατάσταση. Η πλήρης απελευθέρωση των προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οδήγησε σε καθεστώς μόνιμων εκπτώσεων, με αποτέλεσμα να απαξιωθεί το βασικό εργαλείο ρευστοποίησης αποθεμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήταν οι θεσμοθετημένες εκπτώσεις.

Για δεκαετίες, οι εκπτώσεις αποτελούσαν τη στοχευμένη περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τα εμπορεύματά τους και να

αποκτήσουν την απαραίτητη ρευστότητα για να προετοιμάσουν την επόμενη εμπορική σεζόν.

Σήμερα, το εργαλείο αυτό έχει ουσιαστικά αποδυναμωθεί, καθώς η αγορά λειτουργεί σε καθεστώς συνεχών προσφορών.

Τα αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε 5 επίσημα αιτήματα προς τον υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας συνάντηση προκειμένου να παρουσιάσει τεκμηριωμένα τη συρρίκνωση του τζίρου των ΜμΕ, την απώλεια του εργαλείου των εκπτώσεων και την ένταση του άνισου ανταγωνισμού.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. «Σήμερα, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Υψηλό ποσοστό αποθεμάτων παρέμεινε αδιάθετο, η ρευστότητα περιορίζεται, τα λειτουργικά κόστη αυξάνονται

και η πίεση εντείνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των κενών καταστημάτων στους εμπορικούς δρόμους αυξάνεται ραγδαία. Εάν δεν υπάρξουν άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις και ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο των προσφορών, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το 50% των ΜμΕ κινδυνεύει να βάλει λουκέτο. Και τότε το ζήτημα δεν θα είναι μόνο οικονομικό.

Οι ΜμΕ κρατούν ζωντανές τις πόλεις όλο τον χρόνο, δημιουργούν απασχόληση και διατηρούν την κοινωνική συνοχή. Εάν οι εμπορικοί δρόμοι γεμίσουν κενά

καταστήματα, οι πόλεις θα ερημώσουν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν σαφή προειδοποίηση, τονίζει ο κ. Τσαγγάρης και επισημαίνει ότι χρειάζεται ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, αποκατάσταση ισορροπίας στον ανταγωνισμό και επαναξιολόγηση του πλαισίου προσφορών. «Η αγορά δεν ζητά προνόμια. Ζητά συνθήκες επιβίωσης, τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Πηγή: ot.gr