Πώς κινήθηκε η αγορά στις Γιορτές – Ο τζίρος ανά κλάδο

Μέχρι τις 16:00 το απόγευμα θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, με τα στελέχη της αγοράς να εκτιμούν ότι ο συνολικός τζίρος θα είναι της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ.

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί σημείο αναφοράς για το λιανεμπόριο και την καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς το εμπόριο παίρνει τις αναγκαίες «ανάσες» τη στιγμή που κατανάλωση πιέζεται από την αύξηση του κόστους ζωής.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς), Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την εμπορική κίνηση πριν από το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, καθώς οι οικονομικές συνθήκες, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα διαμορφώνουν τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών, επηρεάζοντας άμεσα τον συνολικό τζίρο.

Κάθε καταναλωτής εκτιμάται ότι θα διαθέσει για αγορές δώρων και άλλων εορταστικών ειδών πάνω από 200 ευρώ

Τζίρος: Κοντά στις εκτιμήσεις

Με βάση τις εκτιμήσεις των θεσμικών φορέων, που αποτυπώνουν τις τάσεις και τις προοπτικές της χριστουγεννιάτικης αγοράς, για το 2025 εκτιμάται ότι το ποσό που θα διαθέσει φέτος κάθε καταναλωτής για αγορές δώρων και εορταστικών ειδών την περίοδο των Χριστουγέννων θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ κατά κεφαλήν.

Έτσι, η αγορά «ζεσταίνεται» και το ποσό του συνολικού τζίρου υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τις εκτιμήσεις των 4,5 δισ. ευρώ. Στην κορυφή, βεβαίως, του μεριδίου του τζίρου βρίσκονται τα τρόφιμα και τα ποτά (34% – 1,53 δισ. ευρώ), ενώ ακολουθούν σε απόσταση τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη (15% – 670 εκατ. ευρώ), η ένδυση και η υπόδηση (14% – 620 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αυξημένα αλκοτέστ στους δρόμους φαίνεται ότι έχουν αλλάξει την καταναλωτική συμπεριφορά, με πολλούς να προτιμούν τα σπίτια αντί για τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι κάβες και τα καταστήματα της γειτονιάς που πουλούν αλκοόλ. «Πράγματι, είναι καλό σημείο αυτό ώστε να ελέγξουμε τη χονδρική και τη λιανική και να δούμε τι μεταβολές έχει», σχολίασε ο κ. Κορκίδης.

«Η αύξηση είναι στα όρια του πληθωρισμού και λίγο παραπάνω, δηλαδή υπολογίζουμε μια αύξηση του 2,5% έως 5%. Η μεγαλύτερη αύξηση είναι στα τρόφιμα λόγω της αύξησης των τιμών» επεσήμανε ο κ. Κορκίδης και πρόσθεσε ότι εκεί που παρατηρήθηκε μια πτώση φέτος είναι στα κοσμήματα λόγω της τιμής του χρυσού και του ασημιού.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όταν λέμε χριστουγεννιάτικη αγορά, εορταστική, μιλάμε για τον τζίρο λιανικής πώλησης όλον τον Δεκέμβριο. Όμως την ίδια ώρα είναι ο χαμηλότερος τζίρος από τους δώδεκα σε τζίρους λιανικής. Οι υψηλότεροι είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, καθένας από τους οποίους είναι περί τα 6,5 δισ. ευρώ λόγω και των τουριστικών ροών που φτάνουν τα 38 εκατομμύρια».

Ο Δεκέμβριος αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου, ενώ ένας «μέσος» μήνας αντιστοιχεί στο 8,3%. Ωστόσο, είναι μήνας ιδιαίτερης έντασης σε αυτές ειδικά τις κατηγορίες για τις οποίες μιλάμε, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ. Όπως είπε, ο μέσος όρος απόδειξης τουλάχιστον για δώρα κυμάνθηκε στα ίδια με πέρυσι επίπεδα.

Κορκίδης: «Εισβολή από τις ασιατικές πλατφόρμες»

Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο «έχουμε μια εισβολή από τις ασιατικές πλατφόρμες και ας μην κρυβόμαστε, μιλάμε για τις δύο κινεζικές» αναφέρει ο κ. Κορκίδης. Η μία εκ των δύο, συμπλήρωσε ο ίδιος, κάνει τζίρο όσο είναι ο ετήσιος στη χώρα μας: «Ο τζίρος που κάνει παγκοσμίως είναι 82 δισ. όταν εμείς εδώ έχουμε 75 δισ.».

Από αυτές τις πλατφόρμες, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα έρχονται 50.000 – 80.000 δέματα την ημέρα, ειδικά τις μέρες των εορτών, και οι πελάτες τους φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια στη χώρα μας. Ο κ. Κορκίδης παραδέχτηκε ότι στις πλατφόρμες αυτές οι διαφορές τιμής είναι τεράστιες, «κατ’ ελάχιστον 70% χαμηλότερες», και ότι σε εποχές ακρίβειας είναι λογικό ο καταναλωτής να ψάχνει να βρει το φθηνότερο.

Αυτό, όπως εξήγησε, συμβαίνει διότι «ο Κινέζος θέλει να πουλήσει από τον κατασκευαστή στον τελικό καταναλωτή και παρακάμπτει σύνορα, κράτη, εσωτερικές αγορές, χονδρικό εμπόριο, εισαγωγές – εξαγωγές και έχουμε Κινέζος να εξάγει, Κινέζος να εισάγει, Κινέζος να πουλάει, Ευρωπαίος να αγοράζει».

«Είναι τριπλά κερδισμένος» κι ακόμα και τα 3 ευρώ που βάλανε στο δέματα αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, συνέχισε ο κ. Κορκίδης, δεν επαρκούν. «Θα σταματήσουν τον καταναλωτή τρία ευρώ να αγοράσει κάτι 70% φθηνότερα;» διερωτήθηκε και υπογράμμισε ότι αυτό που έπρεπε να γίνει θα ήταν δασμοί και ΦΠΑ από το πρώτο ευρώ.

Το μόνο που μπορεί λίγο να περιορίσει το φαινόμενο είναι ότι «η ξένη πλατφόρμα που πουλάει στην Ευρώπη πρέπει να έχει ΑΦΜ σε ευρωπαϊκή χώρα και να αποδίδει τον ΦΠΑ στην Ευρώπη. Όταν Κινέζος τιμολογεί και Κινέζος πουλάει, ο ΦΠΑ είναι η διαφορά, δεν έχει καμία σχέση με τον εισαγωγέα τον Ευρωπαίο».

Ο κ . Κορκίδης πρόσθεσε στη συνέχεια ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες (58%) ψωνίζουν online και ειδικά η νεώτερη γενιά.