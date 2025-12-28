newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Δεκεμβρίου 2025 | 08:30

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Ανοικτά παραμένουν σήμερα 28 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή του χρόνου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, δίνοντας στους καταναλωτές μία ακόμη ευκαιρία για αγορές πριν από την εκπνοή του 2025.

Το ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις, κυρίως για τις περιπτώσεις που θα κλείσουν νωρίτερα, δεδομένου ότι το ωράριο είναι «προτεινόμενο» για τα καταστήματα και όχι υποχρεωτικό. Όσον αφορά τον «χριστουγεννιάτικο τζίρο», απομένουν πλέον λίγες ημέρες ώστε να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν οι προβλέψεις για την εφετινή εορταστική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις συσσωρευμένες δυσκολίες της χρονιάς, οι έμποροι ελπίζουν ότι οι γιορτές μπορούν να λειτουργήσουν «διορθωτικά», συμπληρώνοντας τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεμονωμένα μαγαζιά που δοκιμάστηκαν έντονα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, ο όρος «χριστουγεννιάτικη αγορά» μπορεί να σημαίνει, είτε το σύνολο των πωλήσεων στα καταστήματα λιανικής κατά την εορταστική περίοδο, είτε ειδικά έσοδα από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και τις τουριστικές ροές.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων στις γιορτές είναι εκτιμήσεις και συνήθως αφορούν στα στατιστικά στοιχεία όλου του μήνα για τον Δεκέμβριο. Οι προβλέψεις για το 2025 δείχνουν μια σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης με μια αναμενόμενη αύξηση από 2,5-5% που βασίζεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις της χρονιάς» συμπλήρωσε.

Ο Δεκέμβριος θεωρείται ο ισχυρότερος μήνας σε τρόφιμα, δώρα, ένδυση, παιχνίδια και ηλεκτρονικά

Μήνας υψηλής ρευστότητας ο Δεκέμβριος

Ο κ. Κορκίδης συνέχισε λέγοντας: «Ο Δεκέμβριος αντιστοιχεί σε περίπου 6% του ετήσιου τζίρου του λιανικού εμπορίου. Ο ‘μέσος’ μήνας είναι 8,3% (1/12), άρα ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μεγαλύτερος μήνας σε απόλυτο ποσοστό, αλλά είναι ο ισχυρότερος μήνας σε κατηγορίες όπως, τρόφιμα, δώρα, ένδυση, παιχνίδια και ηλεκτρονικά. Στα καύσιμα, η κατανάλωση κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στο έτος. Επίσης ο Δεκέμβριος παρουσιάζει υψηλή ένταση συναλλαγών και ρευστότητας, αλλά όχι απαραίτητα τη μέγιστη μηνιαία αξία του έτους, που κατέχουν οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες με ποσοστό άνω του 9% και περίπου 6,5 δις ευρώ έκαστος».

»Συγκεκριμένα ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Δεκέμβριο του 2024 κυμάνθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ και όπως πάντα αφορά στην εγχώρια κατανάλωση στα τρόφιμα, καύσιμα, αυτοκίνητα, ένδυση, ηλεκτρικά κ.λπ. Το χονδρικό εμπόριο κυμάνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στα 13 δισ. ευρώ και εκτός από τη διανομή των προϊόντων, βιομηχανικών αγαθών και πρώτων υλών συμπεριλαμβάνει και τις εξαγωγές αξίας 4,1 δισ. ευρώ. Τα τρόφιμα και ποτά απορροφούν πάνω από 1/3 της εορταστικής δαπάνης για τραπέζια και δώρα. Τα δώρα υψηλής αξίας όπως τα κοσμήματα ενισχύουν τον μέσο όρο των αγορών, ενώ ένδυση και υπόδηση παραμένουν βασική προτίμηση με πιο στοχευμένες αγορές.

»Οι ΜμΕ συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του τζίρου στους κλάδους δώρου, καλλυντικών και βιβλίου. Οι έξι στους 10 καταναλωτές σκοπεύουν και φέτος να ξοδέψουν περίπου τα ίδια με πέρυσι, ενώ 13% σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερο στην εορταστική περίοδο του 2025. Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα σίγουρα επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των αγορών ενόψει Χριστουγέννων. Οι προβλέψεις διεθνώς δείχνουν μέτρια αύξηση εορταστικών πωλήσεων 3,7%-4,2% για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025.

»Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τον περυσινό Δεκέμβριο ήταν 4,3 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων σημειώνοντας αύξηση 5,5-5,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023. Για τις επιχειρήσεις χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρος τον Δεκέμβριο 2024 ήταν περίπου 1,39 δισ. ευρώ. Ο τζίρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τον Δεκέμβριο 2024 ανερχόταν σε περίπου 1,42 δις ευρώ, ενώ χωρίς οχήματα-τρόφιμα-καύσιμα, ήταν περίπου 0,65 δισ. ευρώ.

»Μια εκτίμηση του ‘χριστουγεννιάτικου τζίρου’ για το 2025 ανά κλάδο στην Ελλάδα δείχνει πως θα κυμανθεί κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ. Μια «προσεγγιστική» ανάλυση σε 10 κλάδους δείχνει πως και φέτος με μερίδιο 34% στα τρόφιμα και ποτά θα δαπανηθούν τα περισσοτέρα με περίπου 1,53 δισ. ευρώ. Στην ένδυση με μερίδιο 14% περίπου 620 εκατ. ευρώ και στην υπόδηση με 7% περίπου 310 εκατ. ευρώ Στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη με μερίδιο 15% περίπου 670 εκατ. ευρώ. Στα παιχνίδια με μερίδιο 6% περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στα καλλυντικά με μερίδιο 5% περίπου 230 εκατ. ευρώ. Στον οικιακό εξοπλισμό με μερίδιο 6% περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στα βιβλία και πολιτιστικά είδη με μερίδιο 3% περίπου 140 εκατ. ευρώ. Σε κοσμήματα και ρολόγια με μερίδιο 4% περίπου 180 εκατ. ευρώ. Τέλος για τα υπόλοιπα, εποχικά δώρα και είδη διακόσμησης με μερίδιο 6% περίπου 260 εκατ. ευρώ».

Ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας με δημοσιογράφους περιέγραψε από την πλευρά του μια σχετικά υποτονική εικόνα της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, αποδίδοντάς την κυρίως στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Όπως εξήγησε, αν και το δώρο Χριστουγέννων στους ιδιωτικούς υπαλλήλους έδωσε μια μικρή ώθηση, τα φετινά δώρα είναι χαμηλότερης αξίας, με μεγαλύτερες προσδοκίες για την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων κατευθύνεται σε πάγιες υποχρεώσεις και όχι στην κατανάλωση, ενώ προέτρεψε σε στήριξη των συνοικιακών καταστημάτων, τα οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας και της απασχόλησης.

Προσδοκίες της αγοράς για τις χειμερινές εκπτώσεις

Καθώς οι γιορτές ολοκληρώνονται, ήδη το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται στην επόμενη ευκαιρία για αυξημένες πωλήσεις. Τα καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, προσφέροντας ευκαιρίες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και άλλα είδη.

Όπως σημειώνεται από τους εμπορικούς συλλόγους, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, ωστόσο όσοι λάβουν μέρος οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή της αρχικής και της μειωμένης τιμής, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν το πραγματικό όφελος.

Έτσι, με τα καταστήματα ανοικτά την τελευταία Κυριακή του χρόνου, την αγορά να αποτιμά τον εορταστικό της απολογισμό και τις εκπτώσεις προ των πυλών, το εμπόριο περνά από τη γιορτινή κορύφωση στη χειμερινή ‘μάχη’ των τιμών, ελπίζοντας σε νέα τόνωση της κατανάλωσης το πρώτο δίμηνο του νέου έτους.

