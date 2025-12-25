Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις το 2026, με την επίσημη πρεμιέρα να αναμένεται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η περίοδος αυτή, που θα διαρκέσει εξήντα ημέρες έως τις 27 Φεβρουαρίου, αποτελεί μια κρίσιμη «ανάσα» για την αγορά και τους καταναλωτές.

Οι εκπτώσεις προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για την αγορά απαραίτητων ειδών, όπως ρούχα, υποδήματα και εποχικά προϊόντα, σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Από την αρχή του έτους, ο τζίρος του λιανεμπορίου αυξήθηκε κατά περίπου 5%, αύξηση που σε μεγάλο βαθμό είναι πληθωριστική, ενώ ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε χαμηλότερα.

Μεγαλύτερες αντοχές εμφανίζουν τα σούπερ μάρκετ και τα υπερκαταστήματα, την ώρα που το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με την αξία των διαδικτυακών αγορών να ξεπερνά τα 19 δισ. ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι από τα 72 δισ. ευρώ πέρυσι θα φτάσει εφέτος τα 75 δισ. ευρώ.

Οι χειμερινές εκπτώσεις

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε κατάστημα οφείλει να επιδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια δύο στοιχεία: την αρχική τιμή του προϊόντος και την τελική τιμή μετά την έκπτωση.

Αυτή η διπλή αναγραφή δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών που τους επιτρέπει να επαληθεύουν το πραγματικό ύψος της προσφοράς. Έτσι, αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές και διασφαλίζεται η δυνατότητα αντικειμενικής σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων.

Οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 δεν σημαίνουν μείωση των δικαιωμάτων σας ως καταναλωτές. Το νομικό πλαίσιο προστασίας παραμένει σε πλήρη ισχύ, ανεξάρτητα από το ύψος της έκπτωσης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητικές τιμές ή άλλες αθέμιτες πρακτικές, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές. Η ενημέρωση και η επαγρύπνηση αποτελούν τα καλύτερα εργαλεία για μια επιτυχημένη και ασφαλή εμπειρία αγορών κατά την περίοδο των προσφορών που ξεκινά στις αρχές του νέου έτους.