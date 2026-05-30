«Είμαστε κοντά σε συμφωνία» – Πόσες φορές το ακούσαμε από τον Τραμπ αλλά…;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά». Αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι η πρώτη φορά που η ειρήνη φτάνει στη «πηγή» αλλά για έναν περίεργο λόγο «δεν πίνει νερό».

Η δήλωση του Ρεζάι ήρθε μετά την «αφωνία» της Ουάσιγκτον ώρες μετά τη σύσκεψη του προέδρου Τραμπ στις 29 Μαϊου με το επιτελείο του στην οποία υποτίθεται θα έπαιρνε τις οριστικές του αποφάσεις για το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν.

Ο Τραμπ μάλιστα είχε υπονοήσει στο Truth Social ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, προβάλλοντας ωστόσο μία εκδοχή στην οποία η Τεχεράνη δεν είναι σύμφωνη.

«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και θέτοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί και επιδιώκει άλλους στόχους», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

Πράγματι, η ιστορία της τραμπικής προεδρίας δείχνει ότι πρόκειται για μια πάγια τακτική αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάλιστα πολλές φορές αδειάσει δικούς του ανθρώπους.

Τέτοιες μέρες το 2025

Θυμόμαστε ότι τέτοιες μέρες τον Μάιο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε ότι «Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μακροπρόθεσμη ειρήνη».

«Πλησιάζουμε ίσως σε μια συμφωνία χωρίς να χρειαστεί να το κάνουμε αυτό… Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό: υπάρχει ένας πολύ, πολύ καλός τρόπος και υπάρχει ο βίαιος τρόπος, αλλά δεν θέλω να το κάνω με τον δεύτερο τρόπο».

Υπογράμμιζε μάλιστα στη συνέχεια ότι οι Ιρανοί «Έχουν κατά κάποιον τρόπο συμφωνήσει στους όρους.»

Ωστόσο, μετά από πέντε ημέρες το Reuters θα μετέδιδε ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν σε αδιέξοδο λόγω της διαφωνίας για τον εμπλουτισμό ουρανίου με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να χαρακτηρίζει «υπερβολικές και εξωφρενικές» τις αμερικανικές απαιτήσεις:

Έτσι, και τότε ο Αμερικανός πρόεδρος έδινε την εικόνα μια συμφωνίας που πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, αλλά στην πραγματικότητα προετοιμαζότανε για την επίθεση του Ιουνίου μαζί με το Ισραήλ.

Ουκρανία – «Θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου»

Την ίδια ακριβώς εποχή, τον Μάιο του 2025, ο Τραμπ δημιουργούσε κλίμα αισιοδοξίας και στο ουκρανικό μέτωπο. Στις 19 Μαίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν δήλωσε: πως «η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία και, το σημαντικότερο, για τον τερματισμό του πολέμου». «Σημειώνεται κάποια πρόοδος.» έλεγε.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 12 Φεβρουαρίο του 2025, ο Τραμπ έλεγε ξανά ότι «οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν αμέσως».

Μετά την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι «Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουν οι αντίστοιχες ομάδες μας διαπραγματεύσεις αμέσως».

Την επόμενη ημέρα, όμως το Κίεβο ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχθεί συμφωνία χωρίς ουκρανική συμμετοχή, ενώ η ΕΕ έκανε λόγο για τον κίνδυνο μιας «βρόμικης συμφωνίας» μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Γάζα, παίρνουμε πίσω ομήρους

Στη Γάζα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δεσμευτεί στις 18 Ιουλίου 2025 κατά τη διάρκεια δείπνου με Ρεπουμπλικάνους βουλευτές ότι «πήραμε πίσω τους περισσότερους ομήρους» και συνεπώς «Θα έχουμε άλλους 10 να έρχονται πολύ σύντομα και ελπίζουμε να το τελειώσουμε γρήγορα.»

Ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα θα ανακοίνωνε ότι η «Η Χαμάς δεν ήθελε να κάνει συμφωνία.» αποσύροντας τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ τους διαπραγματευτές τους από τις συνομιλίες. Στην πραγματικότητα ο Τραμπ δημιουργούσε για άλλη μια φορά προσδοκίες, δίχως να λογαριάζει τι γίνεται στις συζητήσεις.

Επανάληψη του ίδιου μοτίβου;

Σήμερα, η προεδρία Τραμπ στα τέλη Μαίου πλησίασε ξανά πολύ κοντά στην μια πρώιμη συμφωνία με το Ιράν. Στις 24 Μαίου υποστήριξε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διευθετηθεί με τις διαπραγματεύσεις σημειώνοντας ότι το Ιράν συμφώνησε να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του έλεγε μάλιστα ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. «Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», είχε δηλώσει ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή διέψευσε μιλώντας στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή. Την επόμενη μέρα, στις 25 Μαίου η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αν και υπάρχει πρόοδος σε αρκετά ζητήματα, ωστόσο «δεν επίκειται συμφωνία».

Δύο ημέρες αργότερα ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι ΗΠΑ «Οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες.» Στις 30 Μαΐου «Η συνάντηση της Αίθουσας Κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα».

Πρόκειται ίσως την πιο καθαρή περίπτωση όπου ο Τραμπ παρουσίασε μια συμφωνία ως σχεδόν ολοκληρωμένη και ακολούθησε άμεση διάψευση της εικόνας αυτής από την άλλη πλευρά και εν μέρει από τον ίδιο.

Εδώ έρχονται στο μυαλό του Αμερικανού πρώην πρέσβη Τσας Φρίμαν που πρόσφατα είχε εκφράσει την απογοήτευσή του που οι Αμερικανοί δεν κατανοούνε πλέον τη διπλωματία.

«Το Τραμπ έχει χειριστεί όλο αυτό το ζήτημα με δημόσιες μεγαλοστομίες και δηλώσεις που φαίνονται εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, τώρα ισχυρίζεται ότι το Ιράν συμφώνησε σε όλα. Αν το Ιράν συμφώνησε σε κάτι, τότε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε; Γιατί δεν συνομιλούμε; Το Ιράν λέει ότι δεν έχει συμφωνήσει σε τίποτα. Άρα η αξιοπιστία του Ιράν σε αυτό το θέμα είναι, λυπάμαι που το λέω ως Αμερικανός, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ» σημειώνει με απογοήτευση.