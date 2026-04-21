Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του

Σύγχυση στις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει οι αντιφατικοί και συνεχώς μεταβαλλόμενοι ισχυρισμοί του ίδιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και σε ζητήματα που είναι πολύ βασικά για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι μάλιστα αναγκάζονται να προβαίνουν σε διορθωτικές παρεμβάσεις για να σώσουν τη κατάσταση.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι αντιφατικές δηλώσεις του προέδρου αφορούν ακόμη και σε τόσο βασικές πληροφορίες όσο το ποιος θα παρευρισκόταν σε κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά και σε ευρύτερα ζητήματα όπως το αν το Ιράν έχει συμφωνήσει στους όρους μιας συμφωνίας.

Ειδικότερα, ενώ την Κυριακή 19 Απριλίου κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης -όπως ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτζ και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ- επιβεβαίωσαν ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα βρεθεί ξανά στην Ισλαμαμπάντ ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ έλεγε το αντίθετο στα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Βανς δεν θα ταξίδευε στο Πακιστάν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, είπε ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους των ABC και MS NOW σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες το πρωί της Κυριακής.

Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν αναστάτωση στον Λευκό Οίκο, καθώς αξιωματούχοι έσπευσαν να διορθώσουν τους ισχυρισμούς του αρχηγού του κράτους, λέγοντας ιδιωτικά σε δημοσιογράφους ότι ο Βανς πράγματι θα ηγείτο της αποστολής στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτές οι διπλωματικές συνομιλίες είναι πολύ ρευστές και εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο. «Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει εξαιρετική δουλειά ως επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και ο πρόεδρος εκτιμά όλη τη δουλειά του ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.»

Που βρίσκεται ο Βανς

Λίγο πριν από τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, ο Τραμπ είπε στη New York Post ότι ο Βανς ίσως να μην ταξίδευε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι ο Βανς θα ταξίδευε ως επικεφαλής διαπραγματευτής.

Οι λανθασμένες πληροφορίες από τον πρόεδρο σχετικά με τα ταξιδιωτικά σχέδια του αντιπροέδρου συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, όταν η New York Post ανέφερε ότι είπε σε πρωινή τηλεφωνική συνομιλία πως ο Βανς, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ και θα ήταν στο Πακιστάν έως το βράδυ της Δευτέρας, τοπική ώρα.

Περίπου μιάμιση ώρα μετά το δημοσίευμα της New York Post ότι ο Βανς ήταν κοντά στην προσγείωση στο Ισλαμαμπάντ, η αυτοκινητοπομπή του εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν ξανά να διορθώσουν όσα είχε πει ο Τραμπ, λέγοντας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ο αντιπρόεδρος πιθανότατα θα αναχωρούσε την Τρίτη.

Εμπλουτισμένο Ουράνιο

Επίσης, όπως σημειώνει η Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει αντικρουόμενες εκδοχές για ένα από τα βασικά ζητήματα της σύγκρουσης: την τύχη του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Πριν από την πρώτη συνάντηση στο Πακιστάν στις 11 Απριλίου, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συνεργάζονταν για να απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

«Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Η Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε στις 8 Απριλίου αν το Ιράν είχε δείξει ότι θα παραδώσει το ουράνιο, απάντησε: «Το έχουν κάνει. Ναι.». Όμως οι δύο πλευρές έφυγαν από το Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία.

Στη συνάντηση, ο Βανς πρότεινε μορατόριουμ 20 ετών στο πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν, το οποίο ο Τραμπ απέρριψε αργότερα. «Δεν μου αρέσουν τα 20 χρόνια», είπε στη New York Post στις 14 Απριλίου.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ιρανοί είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ να απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «πυρηνική “σκόνη”».

Οι δηλώσεις του Τραμπ για το αν ο Βανς θα πήγαινε στις συνομιλίες ήταν σημαντικές επειδή, ως ο σημαντικότερος σκεπτικιστής της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο, ο αντιπρόεδρος θεωρείται ευρέως πιο αποτελεσματικός διαπραγματευτής για τους Ιρανούς από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στενά Ορμούζ: Τη μία μέρα ανοίγουν, την άλλη κλείνουν

Την Παρασκευή 17 Απριλίου ο πρόεδρος Τραμπ δηλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά και ότι οι διαπραγματεύσεις «θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη τεθεί στις διαπραγματεύσεις». Μάλιστα στο Bloomberg σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ήταν γρήγορες επειδή «τα περισσότερα από τα βασικά σημεία έχουν οριστικοποιηθεί», περιλαμβανομένης της «απεριόριστης» αναστολής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ».

Ωστόσο, το Σάββατο 18 Απριλίου είχαμε πάλι ανατροπή, καθώς είπε ότι το Ιράν θα έκλεινε ξανά το Ορμούζ επειδή οι ΗΠΑ διατηρούσαν τον ναυτικό αποκλεισμό τους. «Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έκλεινε τα Στενά, πράγμα παράξενο, επειδή ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ μας τα έχει ήδη κλείσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. Αφού είπε ότι το Ιράν είχε ήδη συμφωνήσει στους περισσότερους όρους, ο Τραμπ απείλησε ξανά να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές της χώρας αν η κυβέρνησή της δεν αποδεχόταν τις αμερικανικές απαιτήσεις.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να τη δεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν», είπε. «Τέλος ο καλός κύριος!»

Το πρωί συμφωνία, το βράδυ απειλή

Σύμφωνα το Fox News ο Τραμπ είπε την Κυριακή 19 Απριλίου πως «μια συμφωνία θα υπογραφόταν απόψε». Ωστόσο, το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου, εκείνος αρνήθηκε ότι υπήρχε χρονική πίεση για συμφωνία.

«Δεν βρίσκομαι υπό καμία απολύτως πίεση, αν και όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα!» έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αναφερόταν στη διάρκεια προηγούμενων πολέμων, περιλαμβανομένων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων και του Βιετνάμ.

Τιμές βενζίνης

Τέλος, ο πρόεδρος έχει αφήσει εκτεθειμένο ακόμα και τον υπουργό Ενέργειας σχετικά με τις προοπτικές μείωσης των τιμών της βενζίνης, δίνοντας αντικρουόμενα μηνύματα για τις τιμές της βενζίνης, που έχουν αυξηθεί από τότε που ο πόλεμος διέκοψε τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού πετρελαίου, όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό μέσο.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου σε συνέντευξή του είπε ότι ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έκανε «εντελώς λάθος» όταν είπε ότι οι τιμές δεν θα πέσουν στα 3 δολάρια το γαλόνι πριν από το 2027. Ο πρόεδρος προέβλεψε ότι οι τιμές θα πέσουν «μόλις τελειώσει αυτό». Σημειωτέον ότι στις ΗΠΑ η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης τη Δευτέρα ήταν 4,04 δολάρια.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε πει στο Fox News ότι ήλπιζε το κόστος βενζίνης και πετρελαίου να μειωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά ότι οι τιμές «θα πρέπει να είναι περίπου ίδιες» τον Νοέμβριο και ίσως «λίγο υψηλότερες».

Πως εξηγούν τις αντιφάσεις στην αμερικανική κυβέρνηση

Σύμφωνα πάντα με τη Washington Post, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν τη μεταβαλλόμενη φύση των σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων για τις συνομιλίες, στην ευρεία τους υλικοτεχνική φύση που επηρεάζεται από τα σχέδια της ιρανικής πλευράς. Ωστόσο, η αμερικανική εφημερίδα υπογραμμίζει πως οι αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ ξεπερνούν τα ζητήματα υλικοτεχνικής φύσης.

Το ακόμα ένα παράδοξο με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ότι επιρρίπτει ευθύνες για τη σύγχυση στα αμερικανικά ΜΜΕ που μεταδίδουν απαντήσεις Ιρανών αξιωματούχων στους ισχυρισμούς του. «Το Ιράν είναι εδώ και καιρό γνωστό ως δάσκαλος στη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και στις δημόσιες σχέσεις», έγραψε στις 15 Μαρτίου. «Είναι στρατιωτικά αναποτελεσματικοί και αδύναμοι, αλλά είναι πραγματικά καλοί στο να “ταΐζουν” τα πολύ ευγνώμονα Fake News Media με ψευδείς πληροφορίες».

Σε ανακοίνωσή της, η Κέλι είπε ότι «τα αιμοδιψή μέσα ενημέρωσης» τηλεφωνούν και μιλούν με τον Τραμπ «και μετά παραπονιούνται για τις απαντήσεις που λαμβάνουν». Εξήρε την «απεριόριστη πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, την οποία προσφέρει ευχαρίστως επειδή είναι ο πιο διαφανής πρόεδρος στην ιστορία».

Ωστόσο, ο η Κέλι και ο Τραμπ δεν γίνεται πιστευτοί, γι΄ αυτό και ο κορυφαίος Αμερικανός πρώην πρέσβης Τσας Φρίμαν δήλωσε πρόσφατα ότι οι Ιρανοί είναι πιο αξιόπιστοι από τους Αμερικανούς.