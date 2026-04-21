Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν – Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζονται με την τύχη των διαπραγματεύσεων να παραμένει αβέβαιη λίγο πριν τη λήξη της εκεχειρίας τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί «υπό τη σκιά των απειλών» προσθέτοντας ότι «το Ιράν είναι έτοιμο να ρίξει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης». Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί ανέφερε επίσης ότι «οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας».

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς, ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου υπάρξει συμφωνία.

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας έξι άτομα σε αεροπορική επίθεση στην πόλη Qaaqaaiyet El Jisr και καταστρέφοντας σπίτια στην πόλη Khiam, παραβιάζοντας την 10ήμερη εκεχειρία.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in