«Ρεσάλτο» των ΗΠΑ σε τάνκερ που υπόκειται σε κυρώσεις
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media, ότι αμερικανοί στρατιώτες έκαναν νηοψία σε τάνκερ που έπλεε χωρίς σημαία, προειδοποιώντας ότι θα «χτυπήσουν τα δίκτυα του Ιράν οπουδήποτε και αν λειτουργούν».
Όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας «έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του νόμου στη θάλασσα με στόχο την αποδυνάμωση των παράνομων δικτύων και την παρεμπόδιση των υπό κυρώσεις πλοίων που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν — όπου κι αν δραστηριοποιούνται».
Προειδοποιεί δε ότι τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Το υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει να στερεί από τους παράνομους παράγοντες και τα πλοία τους την ελευθερία κινήσεων στον θαλάσσιο χώρο».
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026
