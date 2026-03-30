Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενοπλοίων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο των οποίων από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού (φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, κι αυτό θα αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τύπο.

🚨 IT’S OFFICIAL: Iran is sending 20 OIL BOATS through the Strait of Hormuz for President Trump “As a tribute…I think out of respect, 20 boats of oil. Big big boats. Going through the Hormuz strait!” 🔥🔥 pic.twitter.com/k9V7eFAr4x — YJA🇺🇸🥎 (@Yzo57) March 30, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί επίσης πως επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο.

«Τρίτο καθεστώς»

«Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.

Trump on Iran: We’ve had regime change already. They’ve been very reasonable. You can’t do much better than that. pic.twitter.com/4qLoSNwn3Q — Acyn (@Acyn) March 30, 2026

Πηγή: ΑΠΕ