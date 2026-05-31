Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου με όπλο και σημαία [βίντεο]
Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές και μέσα ενημέρωσης της χώρας, στρατιώτες στη Δυτική Όχθη «έστησαν» φωτογράφιση για να συλλάβουν ανήλικο με όπλο και σημαία της Παλαιστίνης. Απάντηση του στρατού
Βίντεο δείχνει ισραηλινούς στρατιώτες να αναγκάζουν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ένα αγόρι στη Δυτική Όχθη να ποζάρει με παλαιστινιακή σημαία δίπλα σε όπλο, με τον ισραηλινό στρατό να ανοίγει έρευνα μετά την κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα.
Δημοσιεύτηκε βίντεο στο οποίο φαίνεται μια ομάδα στρατιωτών στη Δυτική Όχθη να αναγκάζει ένα αγόρι στη Δυτική Όχθη να κρατάει μια παλαιστινιακή σημαία ενώ στέκεται δίπλα σε ένα όπλο, σε μια προφανή προσπάθεια να δικαιολογήσουν τη σύλληψή του. Αυτή η φωτογραφία από μόνη της θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύμηνη φυλάκιση με διοικητική κράτηση.
Το περιστατικό συνέβη στο Μπεϊτ Ουμμάρ, ένα παλαιστινιακό χωριό βόρεια της Χεβρώνας. Η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη. Στο βίντεο, ένας από τους τουλάχιστον τρεις στρατιώτες βιντεοσκοπεί τον νεαρό με το κινητό του, ενώ αυτός στέκεται με τη σημαία, με ένα υποπολυβόλο τοποθετημένο μπροστά του.
«Οι ενέργειες που φαίνονται στο βίντεο δεν συνάδουν με τις αξίες του ισραηλινού στρατού»
Στη συνέχεια, ο νεαρός στέκεται με τα χέρια ψηλά μπροστά σε έναν τοίχο, προφανώς στο πλαίσιο σωματικής έρευνας, ενώ οι στρατιώτες συζητούν μεταξύ τους. Ο νεαρός συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Δεν είναι σαφές αν ήθελαν να δημιουργήσουν υλικό εκβιασμού του.
Απαντώντας σε ερώτηση των Times of Israel που δημοσίευσαν το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα και προσθέτει ότι θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα «σύμφωνα με τα ευρήματα».
«Οι ενέργειες που φαίνονται στο βίντεο δεν συνάδουν με τις αξίες του ισραηλινού στρατού και τη συμπεριφορά που αναμένεται από τους στρατιώτες του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού στο ισραηλινό μέσο.
