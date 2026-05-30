Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 23:08

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

ΚείμενοΑλέξανδρος Κλώσσας
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Κυβερνήσεις, Ευρωπαίοι τεχνοκράτες και αναλυτές προσπαθούν να «διαβάσουν» την επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος ΗΠΑ -Ιράν μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης. Το βασικό ερώτημα για όλους είναι πόσο γρήγορα μπορεί να επανέλθει η παγκόσμια οικονομία σε ισορροπία;

Η πρώτη εικόνα είναι σχεδόν ενθαρρυντική με το Brent να υποχωρεί και τα τα χρηματιστήρια να αντιδράσουν ανοδικά, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων δείχνουν τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης.

Η κίνηση των αγορών θα περάσει το πρώτο μήνυμα σχετικά με την αρχή του τέλους για το σοκ στην οικονομία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως βρίσκεται βαθύτερα. Η κρίση έχει ήδη περάσει στην πραγματική οικονομία και η ιστορία δείχνει ότι τέτοιου είδους σοκ δεν είναι εύκολο να σβήσουν το αποτύπωμα τους.

Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι η οικονομία θα συνεχίσει να κουβαλά για μήνες ή και χρόνια τις πληγές της κρίσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η πλήρης απορρόφηση του σοκ μπορεί να χρειαστεί από 12 έως 24 μήνες ακόμη κι αν οι γεωπολιτική κρίση λήξει άμεσα και τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν.

Η Citi, σε πρόσφατη ανάλυσή της για το ενεργειακό σοκ, προειδοποιεί ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις σε πληθωρισμό, κατανάλωση και δημόσια οικονομικά εμφανίζονται με σημαντική χρονική υστέρηση. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι οι αγορές συνήθως προεξοφλούν γρήγορα την ειρήνη, αλλά η πραγματική οικονομία ακολουθεί πολύ αργότερα, ειδικά όταν προηγείται ενεργειακό σοκ μεγάλης έντασης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις είναι ότι ο πληθωρισμός δεν ακολουθεί τις αγορές σε πραγματικό χρόνο

Η πρώτη αντίδραση

Το πρώτο κύμα αποκλιμάκωσης θα αφορά κυρίως το κλίμα, γεγονός που θα οδηγήσει τι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να υποχωρήσουν. Ήδη αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι ένα σταθερό σήμα αποκλιμάκωσης θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent κάτω από τα 90 δολάρια μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το πρόβλημα είναι ότι η φυσική αγορά έχει ήδη διαταραχθεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν έντονα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας των προβλημάτων στις θαλάσσιες ροές και των κινήσεων αποθεματοποίησης από κράτη και εταιρείες. Οι μεγάλες οικονομίες αγόραζαν μαζικά LNG, πετρέλαιο και καύσιμα για να προστατευτούν από ενδεχόμενη παράταση της κρίσης.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με ειρήνη, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να ξαναχτίσει αποθέματα και να επαναφέρει ισορροπία στις ροές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μειώσουν αμέσως τα κόστη στα πλοία που περνούν από τον Περσικό Κόλπο. Οι ναυλωτές δεν θα επιστρέψουν άμεσα στα προηγούμενα συμβόλαια. Οι εισαγωγείς θα συνεχίσουν να λειτουργούν αμυντικά μέχρι να πειστούν ότι η κρίση όντως τελείωσε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις είναι ότι ο πληθωρισμός δεν ακολουθεί τις αγορές σε πραγματικό χρόνο. Η ενέργεια περνά με καθυστέρηση στην οικονομία. Πρώτα εμφανίζεται στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό. Στη συνέχεια μεταφέρεται στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στα τρόφιμα και τελικά στις υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ μπορεί να διατηρηθούν για πολλούς μήνες ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Στη Φρανκφούρτη θεωρούν ότι το μεγαλύτερο ρίσκο είναι η μονιμοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων. Αν επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνεχίσουν να πιστεύουν ότι οι τιμές θα αυξάνονται, τότε το σοκ θα γίνει κανονικότητα για την οικονομία.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι κάθε μεγάλη ενεργειακή κρίση αφήνει «ουρά» πληθωριστικών πιέσεων τουλάχιστον έξι έως δώδεκα μηνών, ιδιαίτερα σε οικονομίες με υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Ελλάδα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η πραγματική πίεση, καθώς οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την πραγματική ακρίβεια, αλλά και την αίσθηση της ακρίβειας που θα έχει παγιωθεί στους καταναλωτές.

Η JP Morgan σε πρόσφατο σημείωμα προς επενδυτές σημείωσε ότι η λήξη του πολέμου μπορεί να επιταχύνει την αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού, όχι όμως απαραίτητα και του δομικού πληθωρισμού

Το στοίχημα για τις κεντρικές τράπεζες

Στην ΕΚΤ υπάρχει ήδη έντονη συζήτηση για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει ουσιαστική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές στην Ευρωζώνη, είναι ότι η Φρανκφούρτη θα περιμένει αρκετούς μήνες πριν αλλάξει ουσιαστικά στάση. Ο λόγος είναι οτι η ΕΚΤ δεν φοβάται μόνο την ενέργεια. Φοβάται τη μετάδοση του σοκ στους μισθούς, στις υπηρεσίες και στις προσδοκίες.

Η JP Morgan σε πρόσφατο σημείωμα προς επενδυτές σημείωσε ότι η λήξη του πολέμου μπορεί να επιταχύνει την αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού, όχι όμως απαραίτητα και του δομικού πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος χρήματος πιθανότατα θα παραμείνει υψηλότερο για περισσότερο χρόνο απ’ όσο ελπίζουν οι αγορές. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για την ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται ακριβά, οι επενδύσεις καθυστερούν και οι κυβερνήσεις δανείζονται με υψηλότερο κόστος.

Στις Βρυξέλλες πλέον πέρα από την διάρκεια του πολέμου αρχίζει να ανησυχεί και η διάρκεια των συνεπειών του. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι:

-τα ενεργειακά αποθέματα θα πρέπει να ξαναγεμίσουν

-οι κρατικοί προϋπολογισμοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί

-οι επιδοτήσεις δύσκολα αποσύρονται πολιτικά

-η βιομηχανία πιέζει για νέα στήριξη

-οι αμυντικές δαπάνες δεν πρόκειται να μειωθούν

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μετά τη λήξη του πολέμου, η Ευρώπη θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περιβάλλον αυξημένων κρατικών δαπανών και υψηλής γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η Allianz Research εκτιμά ότι η Ευρωζώνη μπορεί να χρειαστεί έως και δύο χρόνια για να επιστρέψει σε πιο «κανονικούς» ρυθμούς πληθωρισμού και ανάπτυξης, ειδικά αν διατηρηθούν υψηλές οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την Ελλάδα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο καθώς η οικονομία παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια, μεταφορές και τουρισμό. Οι αυξήσεις σε καύσιμα, ακτοπλοΐα, τρόφιμα και αγροτικές εισροές έχουν ήδη περάσει στην πραγματική οικονομία. Στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι ακόμη και με γρήγορη αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, η πίεση στα νοικοκυριά θα παραμείνει. Αυτός είναι και ο λόγος που εξετάζονται σενάρια διατήρησης ή επέκτασης μέτρων στήριξης και μετά το τέλος της κρίσης.

Το βασικό σενάριο είναι ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν ολόκληρο οικονομικό κύκλο για να απορροφήσει πλήρως το σοκ της ενέργειας. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ακριβής εικόνα για ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, καθώς παραμένει άγνωστη η χρονική απόσταση μεταξύ της λήξης του πολέμου και της επιστροφής στην κανονικότητα για την οικονομία.

Πηγή: ot.gr

Business
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

World
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Bloomberg: Στο «κρυφό» χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ τραυματίστηκαν 5 Αμερικανοί στρατιώτες
Με τις ΗΠΑ να έχουν χτυπήσει δύο σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης και εκτοξευτές την Τρίτη και το Μπαντάρ Αμπάς την Τετάρτη, οι Ιρανοί χτύπησαν βάση στο Κουβέιτ.

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός
Ο Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

