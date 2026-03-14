Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Νησί Χαργκ: Οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο την καρδιά της οικονομίας του Ιράν – Πώς θα επηρεάσει αυτό τον πόλεμο;
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 22:00

Νησί Χαργκ: Οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο την καρδιά της οικονομίας του Ιράν – Πώς θα επηρεάσει αυτό τον πόλεμο;

Το νησί Χαργκ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα τμήματα της ενεργειακής υποδομής του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε ένα μικρό νησί στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου και θεωρείται ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας. 

 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ «καταστράφηκαν ολοσχερώς», αλλά ότι απέφυγε να στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του. 

 Ο Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα επανεξετάσει την απόφαση να μην στοχεύσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού, εάν το Ιράν ή άλλοι «κάνουν οτιδήποτε για να παρεμποδίσουν» την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ – ενός από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κανάλια στον κόσμο, που βρίσκεται νότια των ακτών του Ιράν. 

Σύμφωνα με το BBC, ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι οι υποδομές πετρελαίου και ενέργειας που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα «καταστραφούν αμέσως» σε περίπτωση επίθεσης στις πετρελαϊκές υποδομές του Χαργκ. 

 Γιατί είναι σημαντικό το νησί Χαργκ για το Ιράν; 

 Το νησί Χαργκ είναι ένας μικρός βραχώδης όγκος μόλις 15 ναυτικά μίλια (24 χλμ.) ανοικτά των ακτών του Ιράν. 

 Παρά το μέγεθός του, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα τμήματα της ενεργειακής υποδομής του Ιράν. 

 Η επίθεση των ΗΠΑ σε αυτό το μικρό αλλά ζωτικής σημασίας νησί στον βόρειο Κόλπο ισοδυναμεί με επίθεση στην οικονομική σφαγίτιδα του Ιράν. 

 Το 90% του αργού πετρελαίου του Ιράν περνάει από έναν τερματικό σταθμό στο νησί – μεταφερόμενο μέσω αγωγών από την ηπειρωτική χώρα. 

 Πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια – ικανά να μεταφέρουν έως και 85 εκατομμύρια γαλόνια πετρελαίου – μπορούν να προσεγγίσουν τις μακριές προβλήτες του νησιού για να παραλάβουν το πετρέλαιο. 

Η ακτή του νησιού βρίσκεται αρκετά κοντά σε βαθιά νερά, σε αντίθεση με την ρηχότερη ακτή της ηπειρωτικής χώρας. 

 Στη συνέχεια, τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν στον Κόλπο και βγαίνουν από το Στενό του Ορμούζ, με προορισμό την Κίνα – τον κύριο αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου. 

 Ως τερματικός σταθμός για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, το νησί αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). 

 Τι έχουν δηλώσει οι ΗΠΑ  σχετικά με την επίθεση; 

 Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) «εξαπέλυσε μία από τις πιο ισχυρές βομβιστικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο στολίδι του Ιράν, το νησί Χαργκ». 

Πρόσθεσε ότι «για λόγους ευπρέπειας» είχε «επιλέξει να ΜΗΝ καταστρέψει την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί». 

 Το Centcom δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν «περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, διατηρώντας παράλληλα την πετρελαϊκή υποδομή». 

 Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι κατέστρεψε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών, αποθήκες πυραύλων και πολλές άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Η ιρανική πλευρά 

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού.  

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν αμυντικά συστήματα, μια ναυτική βάση, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων. 

 Ο Εχσάν Τζαχανιάν, πολιτικός αναπληρωτής του κυβερνήτη της επαρχίας Bushehr στο νότιο Ιράν, δήλωσε ότι «κανένας στρατιωτικός, υπάλληλος πετρελαϊκής εταιρείας ή κάτοικος του νησιού δεν υπέστη απώλειες κατά την επίθεση, και όλοι οι τομείς συνεχίζουν τις συνήθεις δραστηριότητές τους». 

 Ο Τζαχανιάν δήλωσε ότι η διαδικασία εξαγωγής πετρελαίου από το Χαργκ «βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη» και ότι «οι δραστηριότητες των εταιρειών που εδρεύουν στο νησί συνεχίζονται χωρίς διακοπή», σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το IRGC. 

 Μετά τις επιθέσεις, ο στρατός της χώρας προειδοποίησε ότι οι υποδομές πετρελαίου και ενέργειας που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα «καταστραφούν αμέσως και θα μετατραπούν σε σωρό στάχτης» εάν δεχθούν επίθεση οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του. 

Πετροχημικό συγκρότημα του Χαργκ, Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 1970

Γιατί οι ΗΠΑ δεν έβαλαν στο στόχαστρο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού; 

 Μια στρατιωτική δράση για την καταστροφή των υποδομών του νησιού θα ήταν εξαιρετικά καταστροφική για το Ιράν. 

 Θα αποτελούσε επίσης σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. 

 Πιθανότατα θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου και θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει το Ιράν να στοχεύσει περισσότερες υποδομές πετρελαίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. 

 Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει μεγάλο αριθμό φθηνών, υψηλής εκρηκτικότητας drones εναντίον των αραβικών γειτόνων του στον Κόλπο, καθώς και εναντίον πλοίων. 

 Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να επεκτείνει αυτούς τους στόχους ώστε να συμπεριλάβει ζωτικές υποδομές όπως μονάδες αφαλάτωσης που παρέχουν πόσιμο νερό σε εκατομμύρια ανθρώπους. 

 Ο Τζάστιν Κραμπ, στρατιωτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να αποτρέψει το Ιράν από την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. 

 «Το παρουσιάζει ως πράξη ελέους, αλλά λέει ότι θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός με το IRGC» στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Κραμπ. 

 Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο στόχος του πολέμου ήταν να ξεσηκωθεί ο λαός του Ιράν και να ανατρέψει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

 Αν και έκτοτε έχει εκφράσει και άλλα κίνητρα για τον πόλεμο, ο Κραμπ είπε ότι η στοχοποίηση της πετρελαϊκής υποδομής του νησιού ήταν «δύσκολη», καθώς θα κατέστρεφε την οικονομική σωσίβια λέμβο της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 «Αυτό δεν προμηνύει και πολλά για το μέλλον τους [του ιρανικού λαού]», είπε, προσθέτοντας ότι, όταν η πετρελαϊκή υποδομή του νησιού καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, χρειάστηκε πολύς χρόνος για την ανοικοδόμησή της. 

 Θα προσπαθήσουν οι ΗΠΑ να καταλάβουν το νησί; 

 Υπάρχουν εικασίες σχετικά με το αν οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν κάποια στιγμή να καταλάβουν το νησί Χαργκ. 

 Η κατάληψή του όχι μόνο θα έκοβε τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πλατφόρμα από την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις κατά της ηπειρωτικής χώρας. 

 Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πλοία που μεταφέρουν έως και 5.000 πεζοναύτες και ναύτες αποστέλλονται τώρα στον Κόλπο, ενισχύοντας αυτές τις εικασίες. 

 Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει. 

 Η κατάληψη του νησιού θα έκοβε ουσιαστικά την οικονομική βάση των IRGC, επηρεάζοντας την ικανότητά του να διεξάγει πόλεμο, λέει ο αναλυτής ασφαλείας Mikey Kay, από το Security Brief του BBC. 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 21:37

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

«Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ

Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Μαζική φονική επιδρομή με πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 17χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 17χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο…
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο…

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Σύνταξη
«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
Απόσπασμα φωτιά 14.03.26

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Σύνταξη
Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές
Ελλάδα 14.03.26

Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές

«Είναι η πρώτη φορά που ο βασικός κατηγορούμενος, έρχεται και δηλώνει ρητά ότι το Predator δούλεψε στην Ελλάδα υπό την σκέπη της κυβέρνησης και των υπηρεσιών επιβολής της τάξης» τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων Ζ.Κεσσές, Το κοινό κέντρο ΕΥΠ - Ιntellexa.

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

