Νησί Χαργκ: Οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο την καρδιά της οικονομίας του Ιράν – Πώς θα επηρεάσει αυτό τον πόλεμο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε ένα μικρό νησί στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου και θεωρείται ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ «καταστράφηκαν ολοσχερώς», αλλά ότι απέφυγε να στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα επανεξετάσει την απόφαση να μην στοχεύσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού, εάν το Ιράν ή άλλοι «κάνουν οτιδήποτε για να παρεμποδίσουν» την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ – ενός από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κανάλια στον κόσμο, που βρίσκεται νότια των ακτών του Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι οι υποδομές πετρελαίου και ενέργειας που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα «καταστραφούν αμέσως» σε περίπτωση επίθεσης στις πετρελαϊκές υποδομές του Χαργκ.

Γιατί είναι σημαντικό το νησί Χαργκ για το Ιράν;

Το νησί Χαργκ είναι ένας μικρός βραχώδης όγκος μόλις 15 ναυτικά μίλια (24 χλμ.) ανοικτά των ακτών του Ιράν.

Παρά το μέγεθός του, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα τμήματα της ενεργειακής υποδομής του Ιράν.

Η επίθεση των ΗΠΑ σε αυτό το μικρό αλλά ζωτικής σημασίας νησί στον βόρειο Κόλπο ισοδυναμεί με επίθεση στην οικονομική σφαγίτιδα του Ιράν.

Το 90% του αργού πετρελαίου του Ιράν περνάει από έναν τερματικό σταθμό στο νησί – μεταφερόμενο μέσω αγωγών από την ηπειρωτική χώρα.

Πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια – ικανά να μεταφέρουν έως και 85 εκατομμύρια γαλόνια πετρελαίου – μπορούν να προσεγγίσουν τις μακριές προβλήτες του νησιού για να παραλάβουν το πετρέλαιο.

Η ακτή του νησιού βρίσκεται αρκετά κοντά σε βαθιά νερά, σε αντίθεση με την ρηχότερη ακτή της ηπειρωτικής χώρας.

Στη συνέχεια, τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν στον Κόλπο και βγαίνουν από το Στενό του Ορμούζ, με προορισμό την Κίνα – τον κύριο αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου.

Ως τερματικός σταθμός για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, το νησί αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

The United States is actively discussing seizing Kharg Island. Axios reported on 8 March, citing administration officials, that the operation is under review. Kharg is a five-mile-long island sitting 15 to 30 kilometres off Iran's southern coast. It handles 80 to 90 percent of…

Τι έχουν δηλώσει οι ΗΠΑ σχετικά με την επίθεση;

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) «εξαπέλυσε μία από τις πιο ισχυρές βομβιστικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο στολίδι του Ιράν, το νησί Χαργκ».

Πρόσθεσε ότι «για λόγους ευπρέπειας» είχε «επιλέξει να ΜΗΝ καταστρέψει την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί».

Το Centcom δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν «περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, διατηρώντας παράλληλα την πετρελαϊκή υποδομή».

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι κατέστρεψε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών, αποθήκες πυραύλων και πολλές άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η ιρανική πλευρά

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν αμυντικά συστήματα, μια ναυτική βάση, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων.

Ο Εχσάν Τζαχανιάν, πολιτικός αναπληρωτής του κυβερνήτη της επαρχίας Bushehr στο νότιο Ιράν, δήλωσε ότι «κανένας στρατιωτικός, υπάλληλος πετρελαϊκής εταιρείας ή κάτοικος του νησιού δεν υπέστη απώλειες κατά την επίθεση, και όλοι οι τομείς συνεχίζουν τις συνήθεις δραστηριότητές τους».

Ο Τζαχανιάν δήλωσε ότι η διαδικασία εξαγωγής πετρελαίου από το Χαργκ «βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη» και ότι «οι δραστηριότητες των εταιρειών που εδρεύουν στο νησί συνεχίζονται χωρίς διακοπή», σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το IRGC.

Μετά τις επιθέσεις, ο στρατός της χώρας προειδοποίησε ότι οι υποδομές πετρελαίου και ενέργειας που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα «καταστραφούν αμέσως και θα μετατραπούν σε σωρό στάχτης» εάν δεχθούν επίθεση οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του.

Γιατί οι ΗΠΑ δεν έβαλαν στο στόχαστρο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού;

Μια στρατιωτική δράση για την καταστροφή των υποδομών του νησιού θα ήταν εξαιρετικά καταστροφική για το Ιράν.

Θα αποτελούσε επίσης σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Πιθανότατα θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου και θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει το Ιράν να στοχεύσει περισσότερες υποδομές πετρελαίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει μεγάλο αριθμό φθηνών, υψηλής εκρηκτικότητας drones εναντίον των αραβικών γειτόνων του στον Κόλπο, καθώς και εναντίον πλοίων.

Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να επεκτείνει αυτούς τους στόχους ώστε να συμπεριλάβει ζωτικές υποδομές όπως μονάδες αφαλάτωσης που παρέχουν πόσιμο νερό σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Τζάστιν Κραμπ, στρατιωτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να αποτρέψει το Ιράν από την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Το παρουσιάζει ως πράξη ελέους, αλλά λέει ότι θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός με το IRGC» στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Κραμπ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο στόχος του πολέμου ήταν να ξεσηκωθεί ο λαός του Ιράν και να ανατρέψει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αν και έκτοτε έχει εκφράσει και άλλα κίνητρα για τον πόλεμο, ο Κραμπ είπε ότι η στοχοποίηση της πετρελαϊκής υποδομής του νησιού ήταν «δύσκολη», καθώς θα κατέστρεφε την οικονομική σωσίβια λέμβο της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αυτό δεν προμηνύει και πολλά για το μέλλον τους [του ιρανικού λαού]», είπε, προσθέτοντας ότι, όταν η πετρελαϊκή υποδομή του νησιού καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, χρειάστηκε πολύς χρόνος για την ανοικοδόμησή της.

Θα προσπαθήσουν οι ΗΠΑ να καταλάβουν το νησί;

Υπάρχουν εικασίες σχετικά με το αν οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν κάποια στιγμή να καταλάβουν το νησί Χαργκ.

Η κατάληψή του όχι μόνο θα έκοβε τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πλατφόρμα από την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις κατά της ηπειρωτικής χώρας.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πλοία που μεταφέρουν έως και 5.000 πεζοναύτες και ναύτες αποστέλλονται τώρα στον Κόλπο, ενισχύοντας αυτές τις εικασίες.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κατάληψη του νησιού θα έκοβε ουσιαστικά την οικονομική βάση των IRGC, επηρεάζοντας την ικανότητά του να διεξάγει πόλεμο, λέει ο αναλυτής ασφαλείας Mikey Kay, από το Security Brief του BBC.