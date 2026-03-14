Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Πετρέλαιο: Γιατί το νησί Χαργκ μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του
Διεθνής Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 11:46

Το «Απαγορευμένο Νησί» που αν και είναι το ένα τρίτο του Μανχάταν μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Το χτύπημα των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ του Ιράν σήμανε συναγερμό στις αγορές πετρελαίου, καθώς στις εγκαταστάσεις του επεξεργάζονται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν που κατευθύνονται κατά κύριο λόγω προς την Κίνα. Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά το μικροσκοπικό νησάκι για το νευραλγικό του ρόλο στο ιρανικό πετρέλαιο, ενώ ένα χτύπημα στις πετρελαϊκές υποδομές απειλεί να εκτινάξει περαιτέρω την τιμή του πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί  αλλά δεν έπληξαν τις υποδομές πετρελαίου. Προειδοποίησε τους ηγέτες του Ιράν ότι θα επανεξετάσει αμέσως αυτή την απόφαση εάν παρεμποδίσουν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο τερματικός σταθμός διαχειρίζεται περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα

Το Ιράν απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές πετρελαίου και ενέργειας θα οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Γιατί όμως είναι σημαντικό το νησί;

Το μικρό, περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, κοραλλιογενές νησί βρίσκεται 15 μίλια  από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν στο Περσικό Κόλπο. αποτελεί τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου από τη δεκαετία του 1960, όταν ιδρύθηκε από τον αμερικανικό πετρελαϊκό γίγαντα Amoco. Η εγκατάσταση κατασχέθηκε από το ιρανικό κράτος μετά την Ισλαμική Επανάσταση της χώρας το 1979.

Σχεδόν καθημερινά, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναβλύζουν από τα μεγάλα πεδία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Αχβάζ, Μαρούν και Γκατσσαράν,και μέσω αγωγών φθάνουν στο νησί, γνωστό στους Ιρανούς ως το «Απαγορευμένο Νησί» λόγω των αυστηρών στρατιωτικών ελέγχων.

Περίπου εννέα στα δέκα βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου εξάγονται μέσω του νησιού , το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατευθύνεται στην Κίνα. Ο τερματικός σταθμός διαχειρίζεται περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ένας όγκος που ξεπερνά την παραγωγή των περισσότερων χωρών του ΟΠΕΚ.

Οι αποστολές εκεί παρακολουθούνται στενά από τους εμπόρους που παρακολουθούν τη ροή του αργού πετρελαίου από τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου του ΟΠΕΚ, αναφέρει το Bloomberg. Οι κυβερνήσεις που επιδιώκουν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην παραγωγή πετρελαίου του Ιράν παρακολουθούν επίσης στενά.

Το Ιράν προμηθεύει περίπου το 4,5% του παγκόσμιου πετρελαίου, αντλώντας 3,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και 1,3 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων και άλλων υγρών ημερησίως, σύμφωνα με το Reuters.

Το νησί φορτώνει δεξαμενόπλοια «ασταμάτητα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος», σύμφωνα με το TankerTrackers.com, το οποίο χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες, φωτογραφίες από την ακτή και δεδομένα για την παρακολούθηση των αποστολών αργού πετρελαίου.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, οι εξαγωγές από το Χαργκ αυξήθηκαν σε επίπεδα σχεδόν ρεκόρ, ανέφερε η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σε σημείωμα.

Οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας ή απροσδόκητες διακυμάνσεις στον όγκο των εξαγωγών μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι έμποροι λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στις παγκόσμιες προμήθειες.

Το νησί έγινε στόχος των ιρακινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράν με τον γείτονά του από το 1980 έως το 1988. Η εγκατάσταση θεωρείται τόσο στρατηγικά ζωτικής σημασίας για το Ιράν που οποιαδήποτε επίθεση που προκαλεί σημαντικές ζημιές στην τοποθεσία πιθανότατα θα προκαλέσει άμεσα αντίποινα από τον ιρανικό στρατό.

Ποιες είναι οι βασικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ

Η τοποθεσία είναι διάσπαρτη με δεξαμενές αποθήκευσης που μπορούν να χωρέσουν έως και 30 εκατομμύρια βαρέλια – περίπου το ένα τρίτο της χωρητικότητας του γιγαντιαίου αμερικανικού κόμβου αποθήκευσης στο Cushing της Οκλαχόμα.

Έχει χώρο για να ελλιμενίσει οκτώ δεξαμενόπλοια και χωρητικότητα για να φορτώσει περισσότερα μέσω μεταφορών από πλοίο σε πλοίο. Περισσότερα από 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μπορούν να φορτωθούν στο νησί Χαργκ σε μια μέρα, φτάνοντας έως και τα 10 εκατομμύρια βαρέλια εάν χρειαστεί, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Το νησί κατοικείται κυρίως από εργαζόμενους στη βιομηχανία πετρελαίου, οι οποίοι μετακινούνται από και προς την εγκατάσταση μέσω ενός αεροδιαδρόμου που λειτουργεί η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου.

Πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία του Ιράν

Το νησί αποτελεί εδώ και καιρό κλειδί για την οικονομία του Ιράν. Ένα έγγραφο της CIA από το 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις είναι «οι πιο ζωτικές στο πετρελαϊκό σύστημα του Ιράν και η συνεχιζόμενη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ευημερία του Ιράν».

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε πρόσφατα ότι η καταστροφή του τερματικού σταθμού θα «παραλύσει την οικονομία του Ιράν και θα ανατρέψει το καθεστώς».

Οι επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σε περίπτωση χτυπήματος

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από το νησί Kharg καταλήγει στην Κίνα, η διακοπή των εξαγωγών από τον τερματικό σταθμό πιθανότατα θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο τις τιμές του αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, πυροδοτώντας τον πληθωρισμό στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ θα θέλει να αποφύγει σε μια χρονιά εκλογών.

Ωστόσο οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν ανεβάσει το διακύβευμα του πολέμου, επισημαίνει στο CNN o πρώην Ταξίαρχος του Αμερικανικού Στρατού, Μαρκ Κίμιτ.

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κρατούν το νησί «όμηρο» για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα επιτρέψει στα πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου έχει ήδη εκτοξεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Εάν αυτή η πετρελαϊκή υποδομή γίνει στόχος, είπε ο Κίμιτ, «είναι σαφές ότι το Ιράν πρόκειται να επιτεθεί στην υπόλοιπη υποδομή στη Μέση Ανατολή».

«Και σε εκείνο το σημείο, οι τιμές του πετρελαίου απλώς θα ξεφύγουν από τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Εάν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Χαργκ δεχθούν επίθεση, το Ιράν θα μπορούσε να χρειαστεί μήνες, αν όχι περισσότερο από ένα χρόνο, για να τις ανοικοδομήσει, εξηγεί ο Muyu Xu, ανώτερος αναλυτής αργού πετρελαίου στην Kpler, προσθέτοντας ότι ως ο κύριος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, η Κίνα πιθανότατα θα δει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

«Αυτοί (το Ιράν) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυτικές κυρώσεις, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αρκετά κεφάλαια, αλλά και τεχνολογία και τεχνογνωσία, θα ήταν δύσκολο για αυτούς να ανοικοδομηθούν», πρόσθεσε.

Πηγή ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ – Ο πόλεμος εισέρχεται σε αποφασιστική φάση, λέει το Ισραήλ

Ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ – Ο πόλεμος εισέρχεται σε αποφασιστική φάση, λέει το Ισραήλ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Για την IPO της Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο του Όσλο αναφέρεται δημοσίευμα του TradeWinds – Πώς αναβάθμισε την αξία της νορβηγικής κεφαλαιαγοράς

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖ

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

