Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές, αφού υποστήριξε πως καταμετρήθηκαν «εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Aris Martinez, επάνω, ο Γουστάβο Πέτρο).

#ÚLTIMAHORA | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que no acepta los resultados del conteo electoral que ubican a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado de la primera vuelta. pic.twitter.com/T4xVDivguc — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 1, 2026

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων (99,9%), ο ακροδεξιός υποψήφιος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια εξασφάλισε την πρωτιά με 43,73% και ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα κατετάγη δεύτερος με 40,91%.

Η Παλόμα Βαλέντσια, μορφή της σκληροπυρηνικής δεξιάς, συγκέντρωσε 6,92%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφάλισε 4,25%.

Ο δεύτερος γύρος

Ακολούθησαν οι Κλαούντια Λόπες (0,95%) και Ραούλ Σαντιάγο Μποτέρο Χαραμίγιο (0,87%).

🇨🇴 | COLOMBIA VOTA: El presidente Gustavo Petro aseguró que “como presidente no acepto los resultados del preconteo”. pic.twitter.com/mUFTbAFaIL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 1, 2026

Ως εκ τούτου, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον Ιβάν Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 21 Ιουνίου, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50%.

Πηγή: ΑΠΕ