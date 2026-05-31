Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs
Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζαν Μοντέρο, η Βαλένθια ισοπέδωσε με 102-77 τη Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής διάρκειας του ισπανικού πρωταθλήματος και άφησε τους «μπλαουγκράνα» με μειονέκτημα έδρας στα playoffs.
Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην ACB τερμάτισε η Βαλένθια η οποία διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 102-77 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Έτσι οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στο 25-9, ενώ οι Καταλανοί έμειναν στο 24-10, με αποτέλεσμα να μείνουν στην 5η θέση και να χάσουν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά της από τον αντίπαλο όσο περνούσε η ώρα, με το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ να μην έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το ματς.
Κορυφαίος για τη Βαλένθια ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 19 πόντους και 4 ασίστ, με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα να έχει 12 πόντους και τον Κάμερον Τέιλορ 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τορνίκε Σενγκέλια ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 17 πόντους, ενώ ο Ντάριο Μπριθουέλα είχε 9 πόντους.
Τα στατιστικά του αγώνα
Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-46, 53-75, 77-102
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μάρκος 5 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νόρις 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Βέσελι 4, Μπριθουέλα 9 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σατοράνσκι 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (4 ριμπάουντ), Νούνιεθ 2, Λαπροβίτολα 5, Κλάιμπερν 7 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Σενγκέλια 17 (6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Πάρα 8 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ)
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 8 (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 0/2 βολές), Τέιλορ 11 (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Πραντίγια 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), ντε Λαρέα 12 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κι 5 (1), Μοντέρο 19 (4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Μουρ 9 (1), Σακό 9 (4/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Κάρντενας 9 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές σε 13:05), Κόστελο 10 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ)
Τα ζευγάρια των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος:
(1) Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη (8)
(2) Βαλένθια – Μπιλμπάο (7)
(3) Μπασκόνια – Μπανταλόνα (6)
(4) Μούρθια – Μπαρτσελόνα (5)
Η τελική βαθμολογία της regular season
1. Ρεάλ Μαδρίτης 26-8
2. Βαλένθια 25-9
3. Μπασκόνια 25-9
4.Μούρθια 25-9
5. Μπαρτσελόνα 24-10
6. Μπανταλόνα 22-12
7. Μπιλμπάο 19-15
8. Τενερίφη 18-16
9. Μάλαγα 17-17
10. Μανρέσα 15-18
11. Μπρεογκάν 15-19
12. Τζιρόνα 14-20
13. Μπούργκος 12-22
14. Γέιδα 12-22
15. Σαραγόσα 10-24
16. Ανδόρα 10-24
17. Γκραν Κανάρια 10-24
18. Γρανάδα 6-28
