Οι επόμενοι… Μοντέρο της Βαλένθια: Ποιοι άλλοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν (vids)
Μετά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια, ακολουθούν ακόμα δύο παίκτες που έχουν ρήτρα στα συμβόλαιά τους.
Μετά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ζαν Μοντέρο το ερχόμενο καλοκαίρι από τη Βαλένθια, αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλοι συμπαίκτες του. Η τρομερή πορεία των «νυχτερίδων» στην εφετινή Euroleague η οποία σταμάτησε στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανέβασε τις μετοχές αρκετών παικτών.
Ήδη έχει γραφτεί για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπρανκού Μπαντιό, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ που κυκλοφορούν εδώ και αρκετές μέρες, ο Μοντέρο παρουσιάζεται κοντά στον Ολυμπιακό, ενόψει της νέας σεζόν.
Υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει φέτος και σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του «Encestando» έχουν επίσης ρήτρες αποδέσμευσης στα συμβόλαιά τους. Αυτοί σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Χαβιέρ Μαέστρο είναι οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Κάμερον Τέιλορ.
Τα ποσά δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο ο Ισπανός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και projects στο μπάσκετ της χώρας και φέτος αγωνίστηκε σε παιχνίδια κρίσιμα, στα οποία έδειξε έτοιμος να ανταπεξέλθει και να παίξει ολοένα και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Από την άλλη ο Αμερικανός είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στα… φτερά, έχει πολύ καλό σουτ και έβαλε και εκείνος το λιθαράκι του προκειμένου η Βαλένθια να φτάσει μέχρι το Final Four της Αθήνας.
Αναλυτικά το δημοσίευμα του «Encestando» για τη Βαλένθια
«Στη Βαλένθια η αποχώρηση του Ζαν Μοντέρο προς τον Ολυμπιακό μοιάζει αποφασισμένη. Υπάρχουν επίσης σημαντικά ονόματα με ρήτρα, που μπορούν να δεχθούν μεγάλες προσφορές, όπως ο Ντε Λαρέα ή ο Κάμερον Τέιλορ».
