Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»
Με στιγμιότυπα από την παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ΕΛΑΣ λέγοντας ότι ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».
Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανάρτησε, ο κ. Τσίπρας αναφέρεται στο όραμά του για μία Ελλάδα κυρίαρχη.
«Για μια Ελλάδα που προασπίζει αποτελεσματικά την κυριαρχία της κάνοντας ξανά το όνομα της στον κόσμο συνώνυμο της ειρήνης της ελευθερίας και της δημοκρατίας» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός.
Στο ίδιο βίντεο τονίζει ότι «η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πυξίδα και μία ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα εδραιώνει τον ρόλο της ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας».
Για να προσθέσει: «Αξιζε τον κόπο αυτό το ραντεβού. Αυτό και αν ήταν ραντεβού με την ιστορία».
