Έλλειμμα εμπιστοσύνης για τα Κέντρα Υγείας
Υγεία 28 Μαΐου 2026, 06:08

Παρά την ένταξή τους στο σύστημα εφημεριών, οι πολίτες εξακολουθούν να κατακλύζουν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων

Μάρθα Καϊτανίδη
Περίπου ενάμιση χρόνο μετά την ένταξη των Κέντρων Υγείας της Αττικής στο σύστημα εφημεριών, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει επιτευχθεί ουσιαστική αποσυμφόρηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΕΣΥ. Οι επισκέψεις των πολιτών στα Κέντρα Υγείας εμφανίζουν μεν αύξηση, όχι όμως σε βαθμό που να μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα στα Επείγοντα, γεγονός που αποτυπώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα εξακολουθεί να τα παρακάμπτει, αναζητώντας απευθείας βοήθεια στα νοσοκομεία.

Οι πρωτοβάθμιες δομές δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών

Ως αποτέλεσμα, τα ΤΕΠ συνεχίζουν να λειτουργούν υπό ασφυκτική πίεση, με πολύωρες αναμονές και υπερφόρτωση του προσωπικού.

Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους «ΤΑ ΝΕΑ» από την Α’ Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Αττικής μαρτυρούν, άλλωστε, ότι οι πρωτοβάθμιες δομές δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το 2024 δέχθηκε συνολικά 41.590 έκτακτα περιστατικά. Τον επόμενο χρόνο, παρότι εντάχθηκε επισήμως στη «μάχη» των εφημεριών και λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση, ο αντίστοιχος αριθμός αυξήθηκε οριακά φτάνοντας τα 44.242 περιστατικά.

Τα ίδια δεδομένα δείχνουν πάντως ότι το προσωπικό του Κέντρου Υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, αξιολογώντας τα περιστατικά και ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Είναι ενδεικτικό ότι τόσο το 2024 όσο και το 2025 εκδόθηκαν περισσότερες από 940 παραπομπές για εξειδικευμένες εξετάσεις ή για νοσηλεία σε κλινικές του ΕΣΥ, ενώ 219 και 259 ασθενείς αντίστοιχα διακομίστηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εικόνα φαίνεται να είναι λίγο πιο βελτιωμένη: 15.742 έκτακτα περιστατικά αναζήτησαν ιατροφαρμακευτική φροντίδα εκεί, ενώ εξ αυτών 108 διακομίστηκαν σε κάποιο από τα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Περίπου ίδιος παρέμεινε και ο αριθμός των έκτακτων περιστατικών που απευθύνθηκαν στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου (εκτελεί καθημερινά 24ωρη εφημερία) τα περασμένα δύο έτη. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 απευθύνθηκαν σε αυτό 14.443 επείγοντα. Την επόμενη χρονιά, όταν πλέον εντάχθηκε στην καθημερινή μάχη των εφημεριών με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καταγράφτηκε μια μικρή μείωση στα έκτακτα (14.156).

Στη λίστα με τα εφημερεύοντα Κέντρα Υγείας συμπεριλαμβάνεται και εκείνο του Αμαρουσίου, το οποίο έχει ανοιχτές τις πόρτες του τις καθημερινές από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των βορείων προαστίων. Σε αυτό, το 2024 απευθύνθηκαν 1.114 ασθενείς, οι οποίοι αναζήτησαν ιατρική εκτίμηση για έκτακτη ανάγκη υγείας, ενώ το επόμενο έτος 9.307. Μάλιστα, η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που καταγράφεται, κοιτώντας κανείς τα ίδια επίσημα στοιχεία, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που δύναται να παίξουν οι πρωτοβάθμιες δομές όταν ενισχύονται και λειτουργούν συστηματικά.

Το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας πάλι, που επίσης λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, προσέφερε ιατρική βοήθεια πρώτης γραμμής σε 16.941 περιστατικά το 2025, ενώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 7.658. Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 146 διακομιδές ασθενών σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι παρότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη σταδιακή ένταξη και άλλων Κέντρων Υγείας στις εφημερίες της Αττικής, όπως για παράδειγμα του Κερατσινίου και του Περιστερίου, αυτό ακόμη δεν έχει επιτευχθεί.

Οι προκλήσεις

Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η στροφή των πολιτών προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) παραμένει περιορισμένη, παρά τη διεύρυνση του θεσμού των εφημερευόντων Κέντρων Υγείας στην Αττική. Η πλειονότητα εξακολουθεί να αναζητεί βοήθεια απευθείας στα εφημερεύοντα νοσοκομεία ακόμη και για περιστατικά που δεν απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση, διατηρώντας την πίεση στα ΤΕΠ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό είναι ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δέχθηκαν σχεδόν 5 εκατομμύρια ασθενείς στα Επείγοντα το 2025.

Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, τα Κέντρα Υγείας συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να λειτουργούν στη συνείδηση των πολιτών κυρίως ως δομές συνταγογράφησης και βασικής πρωτοβάθμιας εξυπηρέτησης και όχι ως πρώτη γραμμή διαχείρισης επειγόντων περιστατικών. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι αρμόδιοι παραδέχονται ότι απαιτείται τόσο περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβάθμιων δομών όσο και σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των πολιτών ως προς τη χρήση του συστήματος υγείας.

Τις προκλήσεις, πάντως, αυτές είχε αναγνωρίσει εξαρχής η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση της αν. υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στις αρχές του 2025 – όταν ξεκίνησε το φιλόδοξο αυτό σχέδιο – ότι «υπάρχουν πολλά Κέντρα Υγείας τα οποία πιθανόν να μην τα γνωρίζουν οι πολίτες και να μην τα επισκέπτονται». Εντούτοις είχε επισημάνει τις δυνατότητες της Πρωτοβάθμιας σε επίπεδο υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου, όπου γίνεται έως και θρομβόλυση.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού… μπαρ – Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών
Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
Με τα αμερικανικά αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά να έχουν μειωθεί δραματικά, ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει πολλές «γύμνιες» των ΗΠΑ

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»
Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ
Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν
Ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο δεν επιτρέπει να διοχετευθούν χρήματα για έργα. Και το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο Ειρήνης μένει ανενεργό, ενώθα χρειαστούν πάνω από 70 δισ. για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού… μπαρ – Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών
Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

