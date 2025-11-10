newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Στις ΚΟΜΥ οι ακάλυπτες ανάγκες υγείας των ασθενών σε δύσβατες περιοχές
Ελλάδα 10 Νοεμβρίου 2025 | 14:41

Στις ΚΟΜΥ οι ακάλυπτες ανάγκες υγείας των ασθενών σε δύσβατες περιοχές

Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα η κάλυψη ασθενών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή χρειάζονται κατ΄ οίκον πρωτοβάθμια περίθαλψη ή τηλεϊατρική

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Μισό εκατομμύριο πληθυσμού που ζει σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές ή ασθενείς με δυσκολίες μετακίνησης ακόμη και σε αστικές περιοχές, φιλοδοξεί να καλύψει ιατρικά η ενίσχυση των Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), μέσω των οποίων 180 κλιμάκια γιατρών και νοσηλευτών θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε πολίτες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Η λειτουργία των ΚΟΜΥ επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, πέραν της μέχρι σήμερα πιλοτικής λειτουργίας τους, ώστε οι κάτοικοι δύσβατων περιοχών να έχουν τη δυνατότητα προληπτικών ή εξωνοσοκομειακών εξετάσεων, καθώς επίσης και εμβολιαστικής κάλυψης, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε για παιδιά. Όσο για τις αστικές περιοχές, οι ΚΟΜΥ παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον.

Από τη μέχρι στιγμής λειτουργία των ΚΟΜΥ, έχει εξασφαλιστεί η πρώτη διάγνωση σε πολίτες μέσης, παραγωγικής ηλικίας που δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις και δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από κάτι.

Στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας Ντάνιελ συνέβαλαν οι ΚΟΜΥ κατά την πιλοτική λειτουργία τους

Όπως διευκρίνισε σε σχετική συνέντευξη Τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι ΚΟΜΥ δεν αντικαθιστούν το ΕΚΑΒ για τα έκτακτα και οξέα περιστατικά, ούτε υποκαθιστούν  τους γιατρούς που παρακολουθούν τους ασθενείς, όμως η επέκταση της λειτουργίας τους αναμένεται να καλύψει όλο τον πληθυσμό σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εμβολιασμούς, αλλά και την χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τις διάφορες μορφές καρκίνου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού τηλεφωνικά στο 1135 από τις 8 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, ενώ από την επόμενη χρονιά θα λειτουργήσει ειδική πλατφόρμα στον ΕΟΔΥ, οπότε τα ραντεβού θα μπορούν να κλείνονται και ηλεκτρονικά.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξυπηρετηθούν οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται σήμερα, εξαιτίας της ανάγκης μετακινήσεων των ασθενών, ιδίως στις περιπτώσεις που χρειάζονται κατ΄ οίκον ιατρική εξέταση ή νοσηλευτική υποστήριξη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε τη διασύνδεση των ΚΟΜΥ με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που λειτουργεί ήδη σε 35 νοσοκομεία, δίνοντας πρόσβαση των ασθενών σε όλες τις περιοχές της χώρας με γιατρούς ειδικοτήτων, επιτρέποντας την πρόσβαση του ΕΣΥ, παντού.

Τα 180 κλιμάκια των ΚΟΜΥ λειτουργούν με 900 άτομα προσωπικό και άμεσα αναμένεται να ενισχυθούν με άλλους 50 γιατρούς. Χρηματοδοτείται ήδη από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, ενώ από την επόμενη χρονιά θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτείται και με κοινοτικά κονδύλια.

Μέχρι στιγμής, οι ΚΟΜΥ συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία Ντάνιελ, ενώ έχουν βοηθήσει στη διάγνωση πολλών πολιτών που έπασχαν από υπέρταση, αυξημένη χοληστερίνη και διαβήτη, όμως δεν το γνώριζαν.

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρίστος Χατζηχριστοδούλου, ανέφερε ότι παρέμβαση σε πληθυσμούς Ρομά, συνέβαλε στον εμβολιασμό των παιδιών κατά της ιλαράς, καθώς παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια έξαρση της νόσου στις γειτονικές χώρες (π.χ. Ρουμανία) και το ποσοστό κάλυψης των παιδιών αυτών δεν ξεπερνούσε το 40%. Όσο για άλλους πληθυσμούς, οι ΚΟΜΥ έχει συμβάλει στον εμβολιασμό ενηλίκων για γρίπη, covid και έρπητα ζωστήρα κυρίως.1

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, οι ΚΟΜΥ θα λειτουργούν σε 90.000 σταθερά σημεία και θα επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις τους στις απομακρυσμένες περιοχές ανά μήνα, ώστε η παρακολούθηση των ασθενών με δυσχέρειες μετακίνησης να γίνεται τακτικά.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των σημείων επίσκεψης των ΚΟΜΥ θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού που χρειάζονται.

Από τη μέχρι στιγμής λειτουργία των ΚΟΜΥ, έχει εξασφαλιστεί η πρώτη διάγνωση σε πολίτες μέσης, παραγωγικής ηλικίας που δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις και δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από κάτι.

Τα περισσότερα περιστατικά που έχουν διαγνωστεί για πρώτη φορά, αφορούν υπέρταση, αυξημένη χοληστερίνη, σακχαρώδη διαβήτη με τις επιπλοκές του, όπως π.χ. διαβητικό πόδι, καθώς και καρδιαγγειακά προβλήματα. Επίσης έχουν συμβάλλει στους εμβολιασμούς ενηλίκων, καθώς μετά την πανδημία ο πληθυσμός παρουσιάζει εμβολιαστική κόπωση.

Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
Απόρριψη αποφυλάκισης 10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά

«Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες» ήταν το καρφί του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που πάντως τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;
Ο δικός του τρόπος 10.11.25

Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;

Ντοκιμαντέρ του BBC διερευνά αν ο Ουίλιαμ Τέρνερ ήταν νευροδιαφορετικός χρησιμοποιώντας σκίτσα, σχέδια και ακουαρέλες του καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ψυχολογικό πορτρέτο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
