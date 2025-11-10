Στις ΚΟΜΥ οι ακάλυπτες ανάγκες υγείας των ασθενών σε δύσβατες περιοχές

Μισό εκατομμύριο πληθυσμού που ζει σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές ή ασθενείς με δυσκολίες μετακίνησης ακόμη και σε αστικές περιοχές, φιλοδοξεί να καλύψει ιατρικά η ενίσχυση των Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), μέσω των οποίων 180 κλιμάκια γιατρών και νοσηλευτών θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε πολίτες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Η λειτουργία των ΚΟΜΥ επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, πέραν της μέχρι σήμερα πιλοτικής λειτουργίας τους, ώστε οι κάτοικοι δύσβατων περιοχών να έχουν τη δυνατότητα προληπτικών ή εξωνοσοκομειακών εξετάσεων, καθώς επίσης και εμβολιαστικής κάλυψης, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε για παιδιά. Όσο για τις αστικές περιοχές, οι ΚΟΜΥ παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον.

Από τη μέχρι στιγμής λειτουργία των ΚΟΜΥ, έχει εξασφαλιστεί η πρώτη διάγνωση σε πολίτες μέσης, παραγωγικής ηλικίας που δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις και δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από κάτι.

Όπως διευκρίνισε σε σχετική συνέντευξη Τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι ΚΟΜΥ δεν αντικαθιστούν το ΕΚΑΒ για τα έκτακτα και οξέα περιστατικά, ούτε υποκαθιστούν τους γιατρούς που παρακολουθούν τους ασθενείς, όμως η επέκταση της λειτουργίας τους αναμένεται να καλύψει όλο τον πληθυσμό σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εμβολιασμούς, αλλά και την χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τις διάφορες μορφές καρκίνου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού τηλεφωνικά στο 1135 από τις 8 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, ενώ από την επόμενη χρονιά θα λειτουργήσει ειδική πλατφόρμα στον ΕΟΔΥ, οπότε τα ραντεβού θα μπορούν να κλείνονται και ηλεκτρονικά.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξυπηρετηθούν οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται σήμερα, εξαιτίας της ανάγκης μετακινήσεων των ασθενών, ιδίως στις περιπτώσεις που χρειάζονται κατ΄ οίκον ιατρική εξέταση ή νοσηλευτική υποστήριξη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε τη διασύνδεση των ΚΟΜΥ με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που λειτουργεί ήδη σε 35 νοσοκομεία, δίνοντας πρόσβαση των ασθενών σε όλες τις περιοχές της χώρας με γιατρούς ειδικοτήτων, επιτρέποντας την πρόσβαση του ΕΣΥ, παντού.

Τα 180 κλιμάκια των ΚΟΜΥ λειτουργούν με 900 άτομα προσωπικό και άμεσα αναμένεται να ενισχυθούν με άλλους 50 γιατρούς. Χρηματοδοτείται ήδη από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, ενώ από την επόμενη χρονιά θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτείται και με κοινοτικά κονδύλια.

Μέχρι στιγμής, οι ΚΟΜΥ συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία Ντάνιελ, ενώ έχουν βοηθήσει στη διάγνωση πολλών πολιτών που έπασχαν από υπέρταση, αυξημένη χοληστερίνη και διαβήτη, όμως δεν το γνώριζαν.

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρίστος Χατζηχριστοδούλου, ανέφερε ότι παρέμβαση σε πληθυσμούς Ρομά, συνέβαλε στον εμβολιασμό των παιδιών κατά της ιλαράς, καθώς παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια έξαρση της νόσου στις γειτονικές χώρες (π.χ. Ρουμανία) και το ποσοστό κάλυψης των παιδιών αυτών δεν ξεπερνούσε το 40%. Όσο για άλλους πληθυσμούς, οι ΚΟΜΥ έχει συμβάλει στον εμβολιασμό ενηλίκων για γρίπη, covid και έρπητα ζωστήρα κυρίως.1

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, οι ΚΟΜΥ θα λειτουργούν σε 90.000 σταθερά σημεία και θα επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις τους στις απομακρυσμένες περιοχές ανά μήνα, ώστε η παρακολούθηση των ασθενών με δυσχέρειες μετακίνησης να γίνεται τακτικά.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των σημείων επίσκεψης των ΚΟΜΥ θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού που χρειάζονται.

Τα περισσότερα περιστατικά που έχουν διαγνωστεί για πρώτη φορά, αφορούν υπέρταση, αυξημένη χοληστερίνη, σακχαρώδη διαβήτη με τις επιπλοκές του, όπως π.χ. διαβητικό πόδι, καθώς και καρδιαγγειακά προβλήματα. Επίσης έχουν συμβάλλει στους εμβολιασμούς ενηλίκων, καθώς μετά την πανδημία ο πληθυσμός παρουσιάζει εμβολιαστική κόπωση.