11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Περιβάλλον 11 Μαΐου 2026, 11:15

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Σύμφωνα με έρευνα, οι εκπομπές άνθρακα από τις αεροπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έχουν πλέον ξεπεράσει τα προ-πανδημικά επίπεδα, ενώ το ανθρακικό ποτύπωμα της Ryanair είναι κατά 50% υψηλότερο από ό,τι το 2019, όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι συνολικές εκπομπές του κλάδου των αερομεταφορών συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τις δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση και την εισαγωγή αεροσκαφών με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, λόγω της μαζικής επέκτασης των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους.

Σύμφωνα με ανάλυση του think tank Transport & Environment (T&E), μόνο οι εκπομπές CO₂ της Ryanair το 2025 έφτασαν τα 16,6 εκατομμύρια τόνους (Mt) CO₂ – περίπου η ίδια ποσότητα με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές μιας μικρής ευρωπαϊκής χώρας όπως η Κροατία. Η αεροπορική εταιρεία μετέφερε λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σε σύγκριση με 140 εκατομμύρια το 2019.

Το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων άνθρακα ήταν αμελητέο σε σύγκριση με τη μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων

Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός αεροπορικός τομέας εκπέμπει 195 Mt CO₂ στις αναχωρήσεις πτήσεων πέρυσι, μια αύξηση 2% σε σχέση με τα επίπεδα πριν ο Covid διακόψει τα διεθνή ταξίδια.

Παρότι η ΕΕ έχει προσπαθήσει να καλύψουν μέρος του περιβαλλοντικού κόστους μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), η T&E ανέφερε ότι το σύστημα αυτό δεν αποτιμά το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης του κλάδου, καθώς περιλαμβάνει μόνο πτήσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ευρώπης.

Αυτό σημαίνει ότι οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφη παραδοσιακών αερομεταφορέων, τα οποία καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Οι αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως εντός της Ευρώπης πληρώνουν περισσότερα στο πλαίσιο του συστήματος – η Ryanair πληρώνει κατά μέσο όρο 50 ευρώ ανά τόνο άνθρακα, ενώ η Lufthansa πληρώνει περίπου 20 ευρώ. Μόνο η κίνηση μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης παρήγαγε σχεδόν 1,4 εκατομμύρια τόνους CO₂ το 2025, αλλά δεν εμπίπτει στο ETS.

Πρόταση επέκτασης της αγοράς άνθρακα

Η T&E επιθυμεί την επέκταση της αγοράς άνθρακα σε όλες τις αναχωρούσες πτήσεις, προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και να επιταχυνθεί η αργή αποκαρβονιοποίηση της αεροπορίας.

Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με την οργάνωση, θα μπορούσε να τετραπλασιάσει τα 4,1 δισ. ευρώ που θα συγκεντρωθούν για τα κράτη μέλη της ΕΕ έως το 2030 και να χρηματοδοτήσει την παραγωγή βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας και μέτρα για την αποφυγή των ιχνών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των νεφών που σχηματίζονται από τα αεροπλάνα υπό ορισμένες συνθήκες και που ενδέχεται να επιδεινώσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ενώ ο κλάδος των αερομεταφορών ασκεί πιέσεις για την αναστολή ή την αποδυνάμωση του ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) και άλλων φόρων και κανονιστικών απαιτήσεων για τις πτήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η έκθεση διαπίστωσε ότι το κόστος της αγοράς άνθρακα ήταν αμελητέο σε σύγκριση με τη μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων. Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτουν 90 ευρώ ανά επιβάτη στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, σε σύγκριση με μόλις 3 ευρώ που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρέωσης χρήσης βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας.

«Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξάνονται λόγω της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, και όχι εξαιτίας των κλιματικών μέτρων που αποσκοπούν στην απομάκρυνση του κλάδου από αυτά», δήλωσε ο Τζιάκομο Μιέλε, συντάκτης της ανάλυσης της T&E.

«Το γεγονός ότι οι εκπομπές των αερομεταφορών έχουν φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα αποτελεί σαφές σημάδι ότι ο κλάδος δεν έχει καμία πρόθεση να βελτιώσει τις πρακτικές του. Είναι καιρός να σταματήσουμε να επιδοτούμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αρχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον ενός βιώσιμου αεροπορικού κλάδου.»

Τι απαντά η Ryanair

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) της εταιρείας αυξάνονται, καθώς αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, προσθέτοντας: «Όλη αυτή η ανάπτυξη πραγματοποιείται με χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων, αλλά με νέα αεροσκάφη χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, οπότε οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά επιβάτη μειώνονται. Η ανάπτυξη της Ryanair αντικαθιστά επίσης τις αεροπορικές μετακινήσεις με λιγότερο αποδοτικές παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, των οποίων οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά επιβάτη είναι πολύ υψηλότερες από αυτές της Ryanair».

Η Ryanair δήλωσε ότι τα στοιχεία για τις εκπομπές του ΣΕΔΕ είναι «εντελώς αναξιόπιστα», καθώς εξαιρούν τις πτήσεις που πραγματοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες «απαλλάσσονται αδικαιολόγητα από το δίκαιο μερίδιό τους στους περιβαλλοντικούς φόρους λόγω του διακριτικού συστήματος ΣΕΔΕ της Ευρώπης, το οποίο φορολογεί μόνο τις πτήσεις εντός της ΕΕ, ενώ απαλλάσσει όλες τις πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιο ρυπογόνων πτήσεων μεγάλων αποστάσεων».

Η Ryanair αναφέρει ότι, όταν συμπεριλαμβάνονται όλες οι πτήσεις, κατατάσσεται πίσω από τη Lufthansa, την Air France/KLM και την IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways, όσον αφορά τις συνολικές εκπομπές, ενώ έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ ανά επιβάτη μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, περίπου 64 γραμμάρια ανά επιβάτη-χιλιόμετρο.

Πηγή: OT.gr

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

