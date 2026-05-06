Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06 Μαΐου 2026, 10:22

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Σε άμεσες μειώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις θα οδηγήσει η επιτάχυνση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες έως το 2030, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η νέα έκθεση της SolarPower Europe η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Ειδικότερα, ανάλογα με τη διείσδυση της «πράσινης» ενέργειας, οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος θα πέσουν έως και 14% φτάνοντας στα 63,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€//MWh), κατά μέσο όρο, σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία) που χρησιμοποίησαν οι μελετητές ως αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Πτώση τιμών ρεύματος έως 14%

Ειδικότερα, στο βασικό σενάριο (Base Case), όπου η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα συνεχιστεί με ήπιο ρυθμό οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 68,5 €/MWh. Αντίθετα, στο πιο φιλόδοξο και επικρατέστερο σενάριο «Solar+», όπου η ηλιακή ισχύς θα αυξάνεται σημαντικά και η αποθήκευση μπαταριών οκταπλασιάζεται σε περίπου 600 GWh (γιγαβατώρες), η πτώση των τιμών μπορεί να φτάσει το 14% ή τα 63,4 €/MWh.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα όπου τον Απρίλιο το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα έφτασε στο 53% η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας υποχώρησε στα 88,72 ευρώ/MWh από 95 ευρώ/MWh τον Μάρτιο οπότε η πράσινη ηλεκτροπαραγωγή συμμετείχε με 47%.

Παράλληλα, η ενίσχυση της αποθήκευσης θα εξομαλύνει την παραγωγή από φωτοβολταϊκά, περιορίζοντας τις αιχμές και τη μεταβλητότητα, ενώ θα επιτρέψει καλύτερη αξιοποίηση της φθηνής ηλιακής ενέργειας και μείωση των ακραίων διακυμάνσεων στις αγορές ενέργειας. Έτσι, βάσει του πιο φιλόδοξου σεναρίου διείσδυσης ΑΠΕ και αποθήκευσης (Solar+) όχι μόνο μειώνονται περισσότερο οι τιμές σε σχέση με το Base Case, αλλά φαίνεται ότι η αγορά οδηγείται σε ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Εξοικονομήσεις 223 δισ. ευρώ έως το 2030

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ εξελίξεις όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν πόσο ευάλωτο παραμένει το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Σε αυτό το σκηνικό, η ηλιακή ενέργεια δείχνει ήδη τη δυναμική της.

Μόνο στους δύο μήνες από την έναρξη του πολέμου, η ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη εξοικονόμησε 8,5 δισ. ευρώ σε εισαγωγές φυσικού αερίου ενώ συνολικά το 2025 η παραγωγή από φωτοβολταϊκά απέτρεψε εισαγωγές φυσικού αερίου αξίας 27,4 δισ. ευρώ στην ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο βασικό σενάριο (Base Case) που εξετάστηκε μια ήπια ανάπτυξη φωτοβολταϊκών φαίνεται ότι οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση εισαγωγών φυσικού αερίου ύψους 44,4 δισ. ευρώ έως το 2030. Με μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ όμως (σενάριο Solar+) φτάνουν τα 53,3 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030, χάρη στην επιπλέον παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας που μειώνει ακόμη περισσότερο την εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Δηλαδή, μεταξύ 2026 και 2030 εκτιμάται ότι μπορούν να αποφευχθούν εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή αξίας 223 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους μελετητές, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η αντικατάσταση της ηλεκτροπαραγωγής των θερμικών μονάδων φυσικού αερίου με εγχώρια παραγωγή από φωτοβολταϊκά, είναι περιβαλλοντικά αναγκαία, οικονομικά συμφέρουσα για πολίτες και επιχειρήσεις και στρατηγικά κρίσιμη για μια πιο ασφαλή και προσιτή ενεργειακή πραγματικότητα στην Ευρώπη.

50% κάτω το λειτουργικό κόστος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

Η επίτευξη εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος 600 GW σε φωτοβολταϊκά, υποστηριζόμενη από οκταπλασιασμό (σε σύγκριση με το 2025) της ενεργειακής χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας (600 GWh), οδηγεί σε ένα ενεργειακό σύστημα με μερίδιο 68% ΑΠΕ στο σενάριο Solar+.

Και όσο οι ανανεώσιμες πηγές θα καθορίζουν συχνότερα τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά και θα εκτοπίζουν σταδιακά τον ρόλο της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στον καθορισμό των τιμών, το λειτουργικό κόστος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα μειωθεί έως το 2030 σε σύγκριση με το 2025, λόγω της σημαντικής μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Στο βασικό σενάριο (Base Case), τα λειτουργικά κόστη μειώνεται κατά 29% ή κατά 33 δισ. ευρώ ετησίως ενώ στο Solar+ υποδιπλασιάζονται, με την εξοικονόμηση να ανέρχεται σε 55 δισ. ευρώ ετησίως.

Το 2025, τα ετήσια λειτουργικά κόστη (OPEX) του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ ανέρχονταν σε 112 δισ. ευρώ, αποτελούμενα κυρίως από το κόστος λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα (78%), ενώ συμπληρώνονταν από εκείνα της πυρηνικής ενέργειας και της βιοενέργειας, τα οποία, αν και χαμηλότερα, παραμένουν σημαντικά

Περιορισμός των αρνητικών τιμών

Επίσης, χάρη στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, οι πτώση των τιμών έως και 14% δεν συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των ωρών με αρνητικές τιμές στα Χρηματιστήρια Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν οι μελετητές, χάρη στην ανάπτυξη των μπαταριών, ως λύση ευελιξίας, το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένο να απορροφά υψηλότερα μερίδια παραγωγής από ΑΠΕ και να διαχειρίζεται περιόδους άφθονης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, το 2030 η εμφάνιση ωρών με αρνητικές τιμές στο βασικό σενάριο (Base Case) φαίνεται ότι μειώνεται κατά 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025. Αντίστοιχα, στο σενάριο Solar+, όπου το σύστημα κυριαρχείται από ανανεώσιμες πηγές, παρατηρείται αύξηση, αλλά οριακή, της τάξης του 2%.

Στο βασικό σενάριο (Base Case), η λειτουργική δυναμικότητα συστημάτων αποθήκευσης σε μπαταρίες (BESS) στην ΕΕ φτάνει τα 116 GW ισχύος και τις 267 GWh χωρητικότητας έως το 2030 – ουσιαστικά τριπλάσια αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2025 που ήταν στα 40 GW (77 GWh χωρητικότητα). Στο σενάριο Solar+, το υψηλότερο μερίδιο ΑΠΕ συνοδεύεται από επιπλέον αποθηκευτική ικανότητα 171 GW (598 GWh χωρητικότητας).

Τα δύο σενάρια

Στο βασικό σενάριο (Base Case), η παραγωγή από ηλιακή και αιολική ενέργεια φτάνει τις 668 και 764 TWh αντίστοιχα, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 299 και 291 TWh, ή 81% και 61%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2025. Συνολικά, θα παρέχουν πάνω από 1.400 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 46% της συνολικής ζήτησης. Στο σενάριο Solar+, η συνδυασμένη παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας φτάνει τις 1.600 TWh, καλύπτοντας το 52% της ζήτησης, ενώ το σύνολο των ανανεώσιμων πηγών αγγίζει μερίδιο 68%, μειώνοντας η παραγωγή ρεύματος από ορυκτά καύσιμα στο 32%.

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals
A wave of bancassurance deals is transforming Greece’s insurance market, as major banks deepen partnerships and acquisitions to boost revenues and close the gap with European peers

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι
Το ανήλικο κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της - Την ώρα του τροχαίου φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα

Βραβεία Βιβλίου Public 2026
Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή
Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο – Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

