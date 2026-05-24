science
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς μια οικολογική γκάφα καταδίκασε όλη την Ιαπωνία να φτερνίζεται
Περιβάλλον 24 Μαΐου 2026, 21:15

Πώς μια οικολογική γκάφα καταδίκασε όλη την Ιαπωνία να φτερνίζεται

Η Ιαπωνία διάλεξε λάθος δέντρα όταν αποφάσισε να αποκαταστήσει τα δάση που έχασε τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ήδη από τον Φεβρουάριο, βίντεο που έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου στην Ιαπωνία έδειχναν κίτρινα σύννεφα να κατεβαίνουν στις πόλεις από τα δάση στα βουνά. Ήταν σύννεφα γύρης, το σήμα που περίμεναν εκατομμύρια αλλεργικοί για να ετοιμάσουν τις μάσκες και τα αντιισταμινικά τους.

Με το 42% των Ιαπώνων να εμφανίζει μέτρα έως σοβαρά συμπτώματα, η αλλεργική ρινίτιδα έχει εξελιχθεί σε εθνική κρίση. Συγκριτικά, μόνο το 26% των Βρετανών έχει αλλεργία στη γύρη, αναφέρει το BBC.

Η έκταση του προβλήματος είναι τόσο μεγάλη ώστε η οικονομική απώλεια από τις αναρρωτικές άδειες και τη μείωση της κατανάλωσης υπολογίζεται ότι προκαλεί οικονομική ζημιά 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Η κρίση όμως δεν οφείλεται σε κάποια ιδιαιτερότητα της ιαπωνικής φυσιολογίας. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών που αποφασίστηκαν πριν από 70 και πλέον χρόνια.

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ελλείψεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανάγκασαν την Ιαπωνία να στραφεί στην ξυλεία ως καύσιμο για τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες. Ολόκληρα βουνά γύρω από το Τόκιο, την Οσάκα, το Κόμπε και άλλες μεγάλες πόλεις απογυμνώθηκαν από δέντρα. Ως αποτέλεσμα, το έδαφος διαβρώθηκε από τη βροχή και αύξησε τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

«Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναδασώσεις από δημόσια έργα, χρηματοδοτούμενες από φορολογικά έσοδα, για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους» λέει στο BBC ο Νορίκο Σάτο, δασοπόνος του Πανεπιστημίου Κιούσου στη Φουκουόκα.

Για να επιταχύνει την προσπάθεια, η κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στις αναδασώσεις μόνο δύο τοπικά, αειθαλή δέντρα, τον ιαπωνικό κέδρο ή «σούγκι» (Cupressus japonica) και το ιαπωνικό κυπαρίσσι ή «χινόκι» (Chamaecyparis obtusa).

To σούγκι είναι όμορφο δέντρο, όμως εκατομμύρια Ιάπωνες το μισούν (Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.5)

To σούγκι είναι όμορφο δέντρο, όμως εκατομμύρια Ιάπωνες το μισούν (Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.5)

Τα δύο είδη, τα οποία παράγουν μεγάλες ποσότητες γύρης, καλύπτουν σήμερα 100 εκατομμύρια στρέμματα, ή το ένα πέμπτο της χερσαίας έκτασης της Ιαπωνίας.

Η γύρη που απελευθερώνουν απότομα οι μονοκαλλιέργειες των δύο κωνοφόρων είναι η συχνότερη αιτία αλλεργιών στη χώρα.

«Η αλλεργία στη γύρη έχει πλέον γίνει εθνικό ζήτημα υγείας. Η αντιμετώπισή του είναι άμεση ανάγκη» είπε ο Σάτο.

Το 2023, η Ιαπωνία αναγνώρισε τις αλλεργίες εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να μειώσει τη γύρη στο μισό μέσα σε 30 χρόνια. Ως πρώτο βήμα, σκοπεύει να μειώσει τις εκτάσεις με σούγκι κατά 20% έως το 2033. Αυτό σημαίνει ότι νέα δέντρα θα πρέπει να φυτευτούν στο 2% της Ιαπωνίας σε μια δεκεαετία.

Οι αλλεργίες δεν είναι η μόνη παρενέργεια της μεταπολεμικής οικολογικής γκάφας. Σε αντίθεση με τα φυσικά δάση της Ιαπωνίας, ιδιαίτερα πλούσια σε βιοποικιλότητα, τα δάση σούγκι και χινόκι είναι αφύσικα ήσυχα, με ελάχιστα έντομα και πτηνά.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι τεράστια πρόκληση, δεδομένου ότι τα δάση καταλαμβάνουν το 68% της Ιαπωνίας, με το ένα τρίτο να αντιστοιχεί σε φυτείες σούγκι και χινόκι. Συγκριτικά, μόνο το ένα τρίτο της Ελλάδας καλύπτεται αμιγώς από δάση.

Σε όλη την Ιαπωνία, τα δάση βρίσκονται δίπλα στην πόλη. Οι Ιάπωνες έχουν μάλιστα μια ξεχωριστή λέξη, σατογιάμα, για τη διαδρομή μετάβασης από την πόλη στο δάσος.

Τα κουκουνάρια του ιαπωνικού κυπαρισιού χινόκι (Wikimedia Commons /
CC BY 3.0)

Πέρα από τα σχέδια της κεντρικής κυβέρνησης, μέτρα λαμβάνουν και οι τοπικές αρχές. Το Κόμπε, μεγάλη παράκτια πόλη και λιμάνι στην κεντρική Ιαπωνία, ξεκίνησε το 2020 μια προσπάθεια για την αποψίλωση των κωνοφόρων σε έκταση 1.800 και την μετατροπή τους σε φυσικά δάση φυλλοβόλων δέντρων εντός 15 ετών.

Τα δέντρα σούγκι και χινόκι κόβονται μαζί με ξενικά είδη όπως τα μπαμπού, οπότε τα φυλλοβόλα βγαίνουν στο φως και έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια υλοποείται στην περιφέρεια Γκούμνα για τη μετατροπή 100.000 στρεμμάτων μονοκαλλιέργειας σε λιβάδια και μεικτά δάση φυλλοβόλων.

Η υλοτόμηση των δέντρων περιορίζει παράλληλα την εξάρτηση της ιαπωνίας από εισαγόμενη ξυλεία. Το φθηνό ξύλο που εισαγόταν από τη Μαλαισία και την Ιαπωνία ήταν εξάλλου ο λόγος που οι μονοκαλλιέργειες σούγκι και χινόκι δεν υλοτομήθηκαν όπως σχεδιαζόταν αρχικά.

Η αποκατάσταση των φυσικών δασών της χώρας είναι ένας από τους σκοπούς στους οποίους διατίθενται τα έσοδα από τον ετήσιο περιβαλλοντικό φόρο των 1.000 γιέν (5,41 ευρώ) που πληρώνουν όλοι οι Ιάπωνες από το 2024.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

inWellness
inTown
Stream science
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Σύνταξη
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies