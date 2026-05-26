26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
American Gigolo νέας κοπής: Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ στα οργασμικά χνάρια του – Euphoria και Σίντι Κρόφορντ
Fizz 26 Μαΐου 2026, 19:50

American Gigolo νέας κοπής: Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ στα οργασμικά χνάρια του – Euphoria και Σίντι Κρόφορντ

O πρωτότοκος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ είναι ο επόμενος American Gigolo ως ο νέος σέξι ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ, πρωτότοκος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ που έφερε ηδονή στην οθόνη με τους ρόλους του στο American Gigolo και το Breathless φαίνεται πως ακολουθεί πιστά τα προκλητικά βήματα του πατέρα του στο Χόλιγουντ.

O νεότερος Γκιρ εμφανίστηκε στο τελευταίο (σοκαριστικό για τον θάνατο ενός από τους κύριους χαρακτήρες του διχαστικού δράματος) επεισόδιο του τρίτου κύκλου του Euphoria.

Ο νεαρός ηθοποιός —που υποδύεται τον τηλεοπτικό σταρ Ντίλαν Ριντ— πρωταγωνίστησε σε μια άκρως αισθησιακή, «καυτή» σκηνή αποπλάνησης δίπλα στην εκρηκτική Σίντνεϊ Σουίνι.

Η εμφάνισή του με τα εσώρουχα έγινε αμέσως viral προκαλώντας ένα απροσδόκητο κύμα αποθέωσης στα social media, με το κοινό να τονίζει πόσο αναζωογονητικό είναι να βλέπει κανείς ένα ρεαλιστικό, «γήινο» ανδρικό σώμα στη μικρή οθόνη.

Ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ έκανε την πιο προκλητική του εμφάνιση στην τηλεόραση, στην τρίτη σεζόν του Euphoria

Η εμφάνιση του Γκιρ στο ΗΒΟ επιβεβαιώνει πως η οικογένεια Γκιρ θα συνεχίσει να είναι ηδονιστική στο αποτύπωμα της.

Το 1980, ο Ρίτσαρντ Γκίρ έσπαγε τα ταμπού της εποχής πρωταγωνιστώντας ολόγυμνος στο American Gigolo, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως το απόλυτο sex symbol της γενιάς του.

Σαράντα έξι χρόνια μετά, ο γιος του, Χόμερ, δείχνει την ίδια διάθεση να αποδεχθεί τολμηρούς ρόλους με το επεισόδιο της Κυριακής να τον απαθανατίζει σε μια πορνογραφική σκηνή με την Κάσι που υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι.

Η προκλητική σκηνή τους άφησε ελάχιστα στη φαντασία, με τον νεαρό ηθοποιό να κυκλοφορεί στο πλατό μόνο με τα εσώρουχά του.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση και μετατράπηκε σε πρώτο θέμα συζήτησης δεν ήταν το nepo baby status του, αλλά η φυσική του κατάσταση.

Σε έναν κόσμο γεμάτο από υπερβολικά γυμνασμένους ηθοποιούς που μοιάζουν να ζουν στα γυμναστήρια, το κοινό βρήκε στο σώμα του Χόμερ μια αυθεντική, ελκυστική κανονικότητα.

«Προτιμώ χίλιες φορές έναν τέτοιο άνδρα παρά αυτούς που είναι φουσκωμένοι από τα γυμναστήρια», έγραψε μια θαυμάστρια στο Χ.

«Λατρεύω αυτόν τον τύπο σώματος γιατί είναι τόσο αληθινός, θυμίζει το αγόρι της διπλανής πόρτας. Έχει αρκετούς μύες για να καταλάβεις ότι γυμνάζεται, αλλά προφανώς και τρέφεται σωστά», συμπλήρωσε ένας άλλος τηλεθεατής.

Η σκιά και η πρεμιέρα

Ο Χόμερ, τον οποίο ο 76χρονος σήμερα Ρίτσαρντ Γκίρ απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ (το ζευγάρι χώρισε το 2016), μεγάλωσε μακριά από τη βαριά σκιά της δημοσιότητας του πατέρα του.

Έχοντας αποφοιτήσει από το περίφημο Πανεπιστήμιο Brown με πτυχίο στην Ψυχολογία και τις Οπτικές Τέχνες, η υποκριτική προέκυψε ξαφνικά στη ζωή του.

Σε συνέντευξή του το 2024 στο Vanity Fair Spain, ο Ρίτσαρντ Γκίρ είχε εξομολογηθεί ότι ο γιος του δεν έχει δει τις περισσότερες ταινίες του.

«Δεν καταλαβαίνει τη φήμη μου», είχε δηλώσει ο 76χρονος Ρίτσαρντ Γκιρ για τον γιο του, πριν εκείνος ασχοληθεί με την υποκριτική

«Δεν καταλαβαίνει τη φήμη μου. Του είναι πολύ δύσκολο να με βλέπει στην οθόνη, γιατί ακόμα κι αν παίζω έναν ακραίο χαρακτήρα, παραμένω ο πατέρας του. Ξαφνικά όμως, άρχισε να ενδιαφέρεται και ο ίδιος για την υποκριτική. Γράφει και σκηνοθετεί μικρές ταινίες, οπότε τώρα έχουμε αυτό το νέο κοινό σημείο επαφής» πρόσθεσε.

Ενώ ο Ρίτσαρντ Γκίρ ζει πλέον μόνιμα στην Ισπανία με τη νυν σύζυγό του, Αλεχάνδρα Σίλβα, και τα δύο μικρά παιδιά τους, ο Χόμερ έχει εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Το Euphoria ήταν μόνο η αρχή. Ο νεότερος Γκιρ αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον με τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι The Shards.

Εκεί, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα σε ένα άλλο διάσημο nepo baby, την Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, σε μια μεταφορά του βιβλίου του Μπρετ Ίστον Έλις που φημίζεται για την ωμή βία και τις ακόμα πιο γραφικές, αισθησιακές της σκηνές.

Γκιρ και Κρόφορντ μέρος δεύτερο

Οι απόγονοι των Γκιρ και Κρόφορντ και η συνεργασία τους δεν θα μπορούσε παρά να γίνει αφορμή για να αναπαραχθεί στα media η σχέση του Ρίτσαρντ Γκίρ και της Σίντι Κρόφορντ.

Ο σταρ του American Gigolo, της ταινίας που τον καθιέρωσε έχοντας την Λορίν Χάτον και τον Τζόρτζιο Αρμάνι δίπλα του (η πρώτη ως femme fatale, ο δεύτερος ως ο σχεδιαστής που έντυσε τον Γκιρ με τα εμβληματικά κοστούμια του) και το super model ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, φωτογραφημένα και εμβληματικά ζευγάρια των 90s.

Γνωρίστηκαν το 1988 σε ένα μπάρμπεκιου που διοργάνωσε ο διάσημος φωτογράφος Χερμπ Ριτς. Η έλξη ήταν αμοιβαία και ακαριαία.

Εκείνος ήταν 39 ετών, στην κορυφή της καριέρας του, και εκείνη μόλις 22, ένα ανερχόμενο αστέρι που άλλαζε τα δεδομένα στον χώρο της μόδας.

Η διαφορά ηλικίας των 17 ετών δεν στάθηκε εμπόδιο στην αρχή. Για τα επόμενα χρόνια έγιναν το αγαπημένο θέμα των παπαράτσι με κορυφαία στιγμή την κοινή τους εμφάνιση στα Βραβεία Όσκαρ το 1991, όπου η Κρόφορντ έκλεψε την παράσταση με ένα κατακόκκινο, θρυλικό πλέον φόρεμα Versace.

Ο γάμος, το αλουμινόχαρτο και η «ομοφυλοφιλία»

Στις 12 Δεκεμβρίου 1991, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Mr. Jones, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Το ζευγάρι πήρε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό το Λας Βέγκας και παντρεύτηκε στο περίφημο Little Church of the West.

Ο γάμος έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, με ελάχιστους φίλους παρόντες. Επειδή όλα έγιναν τόσο βιαστικά, δεν είχαν προλάβει να αγοράσουν καν κανονικές βέρες και αντάλλαξαν δαχτυλίδια φτιαγμένα από αλουμινόχαρτο.

«Είμαστε ετεροφυλόφιλοι, μονογαμικοί και παίρνουμε τη δέσμευσή μας πολύ σοβαρά» έγραψαν σε ανακοίνωση του στους Times

Η πίεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ήταν ασφυκτική. Το ζευγάρι βρέθηκε στο στόχαστρο εξωφρενικών δημοσιευμάτων, με τα ταμπλόιντ της εποχής να υποστηρίζουν μέχρι και ότι ο γάμος τους ήταν μια «βιτρίνα» για να καλύψουν την υποτιθέμενη ομοφυλοφιλία και των δύο.

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο παράνοιας, που το 1994 ο Γκιρ και η Κρόφορντ πλήρωσαν για μια ολοσέλιδη καταχώριση στους Times του Λονδίνου, δηλώνοντας δημόσια:

«Είμαστε ετεροφυλόφιλοι, μονογαμικοί και παίρνουμε τη δέσμευσή μας πολύ σοβαρά».

Ωστόσο, η απόσταση και τα εξαντλητικά προγράμματα εργασίας έφεραν τη φθορά. Τον Δεκέμβριο του 1994, μετά από μόλις τρία χρόνια γάμου, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με διαζύγιο το 1995.

«Δεν νομίζω ότι υπήρξαμε ποτέ φίλοι»

Χρόνια αργότερα, η Σίντι Κρόφορντ μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιο, εστιάζοντας κυρίως στο νεαρό της ηλικίας της και στην έλλειψη ουσιαστικής φιλίας μεταξύ τους:

«Ήμουν νέα, μόλις 22 ετών, και ακόμα προσπαθούσα να καταλάβω ποια είμαι και τι θέλω να γίνω… Ο Ρίτσαρντ ήταν ήδη 39. Πολλά πράγματα άλλαξαν μέσα μου στα 20 μου και είναι δύσκολο να αλλάζεις όταν είσαι ήδη μέσα σε μια σχέση, γιατί ο άλλος έχει συνηθίσει αυτό που ήσουν πριν».

«Ήμασταν μαζί, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξαμε ποτέ φίλοι—σαν συνοδοιπόροι, ναι, αλλά ήμουν νέα κι εκείνος ήταν ο Ρίτσαρντ Γκίρ. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και να στηρίζομαι στα δικά μου πόδια».

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φος – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Εκείνοι & εκείνοι 26.05.26

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Άλφρεντ Χίτσκοκ 26.05.26

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Πολλά τα μηδενικά στο box office - Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια, ακολουθεί το «Devil Wears Prada 2»

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ειδικός Συνεργάτης
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

