American Gigolo νέας κοπής: Ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ στα οργασμικά χνάρια του – Euphoria και Σίντι Κρόφορντ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ, πρωτότοκος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ που έφερε ηδονή στην οθόνη με τους ρόλους του στο American Gigolo και το Breathless φαίνεται πως ακολουθεί πιστά τα προκλητικά βήματα του πατέρα του στο Χόλιγουντ.

O νεότερος Γκιρ εμφανίστηκε στο τελευταίο (σοκαριστικό για τον θάνατο ενός από τους κύριους χαρακτήρες του διχαστικού δράματος) επεισόδιο του τρίτου κύκλου του Euphoria.

Ο νεαρός ηθοποιός —που υποδύεται τον τηλεοπτικό σταρ Ντίλαν Ριντ— πρωταγωνίστησε σε μια άκρως αισθησιακή, «καυτή» σκηνή αποπλάνησης δίπλα στην εκρηκτική Σίντνεϊ Σουίνι.

Η εμφάνισή του με τα εσώρουχα έγινε αμέσως viral προκαλώντας ένα απροσδόκητο κύμα αποθέωσης στα social media, με το κοινό να τονίζει πόσο αναζωογονητικό είναι να βλέπει κανείς ένα ρεαλιστικό, «γήινο» ανδρικό σώμα στη μικρή οθόνη.

Ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ έκανε την πιο προκλητική του εμφάνιση στην τηλεόραση, στην τρίτη σεζόν του Euphoria

Η εμφάνιση του Γκιρ στο ΗΒΟ επιβεβαιώνει πως η οικογένεια Γκιρ θα συνεχίσει να είναι ηδονιστική στο αποτύπωμα της.

Το 1980, ο Ρίτσαρντ Γκίρ έσπαγε τα ταμπού της εποχής πρωταγωνιστώντας ολόγυμνος στο American Gigolo, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως το απόλυτο sex symbol της γενιάς του.

Σαράντα έξι χρόνια μετά, ο γιος του, Χόμερ, δείχνει την ίδια διάθεση να αποδεχθεί τολμηρούς ρόλους με το επεισόδιο της Κυριακής να τον απαθανατίζει σε μια πορνογραφική σκηνή με την Κάσι που υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι.

Η προκλητική σκηνή τους άφησε ελάχιστα στη φαντασία, με τον νεαρό ηθοποιό να κυκλοφορεί στο πλατό μόνο με τα εσώρουχά του.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση και μετατράπηκε σε πρώτο θέμα συζήτησης δεν ήταν το nepo baby status του, αλλά η φυσική του κατάσταση.

View this post on Instagram A post shared by Menswear ♡ (@itboytrends.co)

Σε έναν κόσμο γεμάτο από υπερβολικά γυμνασμένους ηθοποιούς που μοιάζουν να ζουν στα γυμναστήρια, το κοινό βρήκε στο σώμα του Χόμερ μια αυθεντική, ελκυστική κανονικότητα.

«Προτιμώ χίλιες φορές έναν τέτοιο άνδρα παρά αυτούς που είναι φουσκωμένοι από τα γυμναστήρια», έγραψε μια θαυμάστρια στο Χ.

«Λατρεύω αυτόν τον τύπο σώματος γιατί είναι τόσο αληθινός, θυμίζει το αγόρι της διπλανής πόρτας. Έχει αρκετούς μύες για να καταλάβεις ότι γυμνάζεται, αλλά προφανώς και τρέφεται σωστά», συμπλήρωσε ένας άλλος τηλεθεατής.

Η σκιά και η πρεμιέρα

Ο Χόμερ, τον οποίο ο 76χρονος σήμερα Ρίτσαρντ Γκίρ απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ (το ζευγάρι χώρισε το 2016), μεγάλωσε μακριά από τη βαριά σκιά της δημοσιότητας του πατέρα του.

Έχοντας αποφοιτήσει από το περίφημο Πανεπιστήμιο Brown με πτυχίο στην Ψυχολογία και τις Οπτικές Τέχνες, η υποκριτική προέκυψε ξαφνικά στη ζωή του.

Σε συνέντευξή του το 2024 στο Vanity Fair Spain, ο Ρίτσαρντ Γκίρ είχε εξομολογηθεί ότι ο γιος του δεν έχει δει τις περισσότερες ταινίες του.

«Δεν καταλαβαίνει τη φήμη μου», είχε δηλώσει ο 76χρονος Ρίτσαρντ Γκιρ για τον γιο του, πριν εκείνος ασχοληθεί με την υποκριτική

«Δεν καταλαβαίνει τη φήμη μου. Του είναι πολύ δύσκολο να με βλέπει στην οθόνη, γιατί ακόμα κι αν παίζω έναν ακραίο χαρακτήρα, παραμένω ο πατέρας του. Ξαφνικά όμως, άρχισε να ενδιαφέρεται και ο ίδιος για την υποκριτική. Γράφει και σκηνοθετεί μικρές ταινίες, οπότε τώρα έχουμε αυτό το νέο κοινό σημείο επαφής» πρόσθεσε.

Ενώ ο Ρίτσαρντ Γκίρ ζει πλέον μόνιμα στην Ισπανία με τη νυν σύζυγό του, Αλεχάνδρα Σίλβα, και τα δύο μικρά παιδιά τους, ο Χόμερ έχει εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Το Euphoria ήταν μόνο η αρχή. Ο νεότερος Γκιρ αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον με τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι The Shards.

Εκεί, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα σε ένα άλλο διάσημο nepo baby, την Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, σε μια μεταφορά του βιβλίου του Μπρετ Ίστον Έλις που φημίζεται για την ωμή βία και τις ακόμα πιο γραφικές, αισθησιακές της σκηνές.

View this post on Instagram A post shared by Woman’s Day Australia (@womansdayaus)

Γκιρ και Κρόφορντ μέρος δεύτερο

Οι απόγονοι των Γκιρ και Κρόφορντ και η συνεργασία τους δεν θα μπορούσε παρά να γίνει αφορμή για να αναπαραχθεί στα media η σχέση του Ρίτσαρντ Γκίρ και της Σίντι Κρόφορντ.

Ο σταρ του American Gigolo, της ταινίας που τον καθιέρωσε έχοντας την Λορίν Χάτον και τον Τζόρτζιο Αρμάνι δίπλα του (η πρώτη ως femme fatale, ο δεύτερος ως ο σχεδιαστής που έντυσε τον Γκιρ με τα εμβληματικά κοστούμια του) και το super model ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, φωτογραφημένα και εμβληματικά ζευγάρια των 90s.

Γνωρίστηκαν το 1988 σε ένα μπάρμπεκιου που διοργάνωσε ο διάσημος φωτογράφος Χερμπ Ριτς. Η έλξη ήταν αμοιβαία και ακαριαία.

Εκείνος ήταν 39 ετών, στην κορυφή της καριέρας του, και εκείνη μόλις 22, ένα ανερχόμενο αστέρι που άλλαζε τα δεδομένα στον χώρο της μόδας.

Η διαφορά ηλικίας των 17 ετών δεν στάθηκε εμπόδιο στην αρχή. Για τα επόμενα χρόνια έγιναν το αγαπημένο θέμα των παπαράτσι με κορυφαία στιγμή την κοινή τους εμφάνιση στα Βραβεία Όσκαρ το 1991, όπου η Κρόφορντ έκλεψε την παράσταση με ένα κατακόκκινο, θρυλικό πλέον φόρεμα Versace.

Ο γάμος, το αλουμινόχαρτο και η «ομοφυλοφιλία»

Στις 12 Δεκεμβρίου 1991, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Mr. Jones, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Το ζευγάρι πήρε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό το Λας Βέγκας και παντρεύτηκε στο περίφημο Little Church of the West.

Ο γάμος έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, με ελάχιστους φίλους παρόντες. Επειδή όλα έγιναν τόσο βιαστικά, δεν είχαν προλάβει να αγοράσουν καν κανονικές βέρες και αντάλλαξαν δαχτυλίδια φτιαγμένα από αλουμινόχαρτο.

«Είμαστε ετεροφυλόφιλοι, μονογαμικοί και παίρνουμε τη δέσμευσή μας πολύ σοβαρά» έγραψαν σε ανακοίνωση του στους Times

Η πίεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ήταν ασφυκτική. Το ζευγάρι βρέθηκε στο στόχαστρο εξωφρενικών δημοσιευμάτων, με τα ταμπλόιντ της εποχής να υποστηρίζουν μέχρι και ότι ο γάμος τους ήταν μια «βιτρίνα» για να καλύψουν την υποτιθέμενη ομοφυλοφιλία και των δύο.

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο παράνοιας, που το 1994 ο Γκιρ και η Κρόφορντ πλήρωσαν για μια ολοσέλιδη καταχώριση στους Times του Λονδίνου, δηλώνοντας δημόσια:

«Είμαστε ετεροφυλόφιλοι, μονογαμικοί και παίρνουμε τη δέσμευσή μας πολύ σοβαρά».

Ωστόσο, η απόσταση και τα εξαντλητικά προγράμματα εργασίας έφεραν τη φθορά. Τον Δεκέμβριο του 1994, μετά από μόλις τρία χρόνια γάμου, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με διαζύγιο το 1995.

«Δεν νομίζω ότι υπήρξαμε ποτέ φίλοι»

Χρόνια αργότερα, η Σίντι Κρόφορντ μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιο, εστιάζοντας κυρίως στο νεαρό της ηλικίας της και στην έλλειψη ουσιαστικής φιλίας μεταξύ τους:

«Ήμουν νέα, μόλις 22 ετών, και ακόμα προσπαθούσα να καταλάβω ποια είμαι και τι θέλω να γίνω… Ο Ρίτσαρντ ήταν ήδη 39. Πολλά πράγματα άλλαξαν μέσα μου στα 20 μου και είναι δύσκολο να αλλάζεις όταν είσαι ήδη μέσα σε μια σχέση, γιατί ο άλλος έχει συνηθίσει αυτό που ήσουν πριν».

«Ήμασταν μαζί, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξαμε ποτέ φίλοι—σαν συνοδοιπόροι, ναι, αλλά ήμουν νέα κι εκείνος ήταν ο Ρίτσαρντ Γκίρ. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και να στηρίζομαι στα δικά μου πόδια».