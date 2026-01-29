magazin
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Ρίτσαρντ Γκιρ: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη και τη μίνι σειρά The Off Weeks
Culture Live 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Ρίτσαρντ Γκιρ: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη και τη μίνι σειρά The Off Weeks

O Ρίτσαρντ Γκιρ ετοιμάζεται για το νέο του ρόλο, μετά το κατασκοπευτικό θρίλερ του Paramount+, «The Agency: Central Intelligence».

Σύνταξη
Spotlight

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ είναι η τελευταία προσθήκη στο πρωταγωνιστικό καστ της μίνι σειράς «The Off Weeks».

Πρόκειται για μια παραγωγή οκτώ επεισοδίων του Apple TV η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάικλ Σόουολτερ.

Ρίτσαρντ Γκιρ: Τα λαμπερά ονόματα που συμπληρώνουν το καστ

Δίπλα στον 76χρονο ηθοποιό θα βρίσκονται η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Μπεν Στίλερ, οι οποίοι εκτελούν παράλληλα και χρέη εκτελεστικών παραγωγών.

«Όταν το διαζύγιο φέρνει το χάος στη ζωή του καθηγητή δημιουργικής γραφής Gus Adler (Στίλερ), εκείνος πασχίζει να κρατήσει τις ισορροπίες κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που έχει τα παιδιά του.

Ωστόσο, στις υπόλοιπες ερωτεύεται παράφορα και επικίνδυνα τη Stella West (Τσαστέιν), μια μυστηριώδη γυναίκα, η εμφάνιση της οποίας θέτει τα πατρικά του καθήκοντα και τις φιλοδοξίες των ελεύθερων εβδομάδων του σε μια μοιραία πορεία σύγκρουσης», σύμφωνα με τη περιγραφή της σειράς.

Εκτός από τους διάσημους πρωταγωνιστές το καστ συμπληρώνουν οι Άριαν Μοάγεντ και Άναλι Άσφορντ.

Η Αλίσα Νάτινγκ εκτός από showrunner, είναι στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους Στίλερ και Τζον Λέσερ για την εταιρεία Red Hour και την Τσαστέιν με την Κέλι Καρμάικλ για τη Freckle Films, μεταξύ άλλων.

Το «The Off Weeks» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη παραγωγή σε πλατφόρμα streaming στην οποία συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Γκιρ τα τελευταία χρόνια, μετά το κατασκοπευτικό θρίλερ του Paramount+, «The Agency: Central Intelligence», σύμφωνα με το Variety.

Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
Culture Live 28.01.26

«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ
«Εξαντλητικά ωράρια» 28.01.26

Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Μέλη του συνεργείου λένε ότι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς στην ταινία δεν ήταν η προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ — αλλά το ότι έπρεπε να δουλεύουν δίπλα στον κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση Μπρετ Ράτνερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς
Culture Live 27.01.26

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

Περισσότεροι από 60.000 θεατές έχουν ήδη ζήσει εως τώρα τη μαγεία της «Αλεξάνδρειας», επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή της θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες παραγωγές της σεζόν

Σύνταξη
«Astoria»: Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου ζωντανεύει στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 27.01.26

«Astoria»: Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου ζωντανεύει στη σκηνή του Παλλάς

Μια μουσική παράσταση που φωτίζει με αλήθεια και συγκίνηση τις ζωές, τα όνειρα και τις αντιφάσεις της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας που προσπαθεί να ριζώσει σε έναν ξένο τόπο

Σύνταξη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Συνωστισμός 27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
