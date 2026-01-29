Ρίτσαρντ Γκιρ: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη και τη μίνι σειρά The Off Weeks

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ είναι η τελευταία προσθήκη στο πρωταγωνιστικό καστ της μίνι σειράς «The Off Weeks».

Πρόκειται για μια παραγωγή οκτώ επεισοδίων του Apple TV η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάικλ Σόουολτερ.

Ρίτσαρντ Γκιρ: Τα λαμπερά ονόματα που συμπληρώνουν το καστ

Δίπλα στον 76χρονο ηθοποιό θα βρίσκονται η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Μπεν Στίλερ, οι οποίοι εκτελούν παράλληλα και χρέη εκτελεστικών παραγωγών.

«Όταν το διαζύγιο φέρνει το χάος στη ζωή του καθηγητή δημιουργικής γραφής Gus Adler (Στίλερ), εκείνος πασχίζει να κρατήσει τις ισορροπίες κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που έχει τα παιδιά του.

Ωστόσο, στις υπόλοιπες ερωτεύεται παράφορα και επικίνδυνα τη Stella West (Τσαστέιν), μια μυστηριώδη γυναίκα, η εμφάνιση της οποίας θέτει τα πατρικά του καθήκοντα και τις φιλοδοξίες των ελεύθερων εβδομάδων του σε μια μοιραία πορεία σύγκρουσης», σύμφωνα με τη περιγραφή της σειράς.

Εκτός από τους διάσημους πρωταγωνιστές το καστ συμπληρώνουν οι Άριαν Μοάγεντ και Άναλι Άσφορντ.

Η Αλίσα Νάτινγκ εκτός από showrunner, είναι στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους Στίλερ και Τζον Λέσερ για την εταιρεία Red Hour και την Τσαστέιν με την Κέλι Καρμάικλ για τη Freckle Films, μεταξύ άλλων.

Το «The Off Weeks» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη παραγωγή σε πλατφόρμα streaming στην οποία συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Γκιρ τα τελευταία χρόνια, μετά το κατασκοπευτικό θρίλερ του Paramount+, «The Agency: Central Intelligence», σύμφωνα με το Variety.