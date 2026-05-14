Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Η Κύπρος και ποιες χώρες διαγωνίζονται

Δεκαπέντε χώρες διεκδικούν απόψε τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την Κύπρο να ανεβαίνει στη σκηνή στην 8η θέση.

Η βραδιά ξεκινά στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με παρουσιάστριες τη Βικτόρια Σβαρόφσκι και τον Μίχαελ Οστρόφσκι, ενώ στο Green Room θα βρίσκεται η Έμιλι Μπάσβιν.

Eurovision 2026: Τι να περιμένουμε στον Β’ Ημιτελικό

Ο φετινός Β’ Ημιτελικός σηματοδοτεί και την επιστροφή δύο χωρών στον διαγωνισμό.

Η Βουλγαρία επιστρέφει μετά την τελευταία συμμετοχή της το 2022, ενώ η Ρουμανία επανέρχεται έπειτα από απουσία από το 2023.

Η συμμετοχή της Ουκρανίας, θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Eurovision θα ακουστεί στη σκηνή το παραδοσιακό ουκρανικό μουσικό όργανο Bandura.

Παράλληλα, η δανική συμμετοχή αποτελεί το πρώτο τραγούδι εξ ολοκλήρου στα δανέζικα από το 2021.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»

Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go»

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature»

Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»

Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba»

Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice»

Κύπρος – Antigoni – «Jalla»

Λετονία – Atvara – «Ēnā»

Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»

Αλβανία – Alis – «Nân»

Μάλτα – Aidan – «Bella»

Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Οι τρεις χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνιστικό χαρακτήρα του Β’ Ημιτελικού

Ωστόσο, εμφανίζονται κανονικά στη βραδιά, παρουσιάζοντας τις συμμετοχές τους στο κοινό και ταυτόχρονα συμμετέχοντας στη διαδικασία της ψηφοφορίας, είναι οι εξής:

Γαλλία – Monroe – «Regarde !»

Ηνωμένο Βασίλειο – Look Mum No Computer – «Eins, Zwei, Drei»

Αυστρία – Cosmó – «Tanzschein»

Οι συγκεκριμένες χώρες προκρίνονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό, καθώς ανήκουν στις χώρες με προνομιακή συμμετοχή στη Eurovision.

Η παρουσία τους στους Ημιτελικούς έχει ξεχωριστό ρόλο, καθώς λειτουργούν ως showcase των φετινών τους τραγουδιών και συμβάλλουν κανονικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος μέσω της ψηφοφορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Eurovision δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει όλες τις συμμετοχές, διατηρώντας παράλληλα τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των ημιτελικών για τις υπόλοιπες χώρες.