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Ο Μάικλ Τζάκσον έγινε και επίσημα ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει καταλάβει θέση στο Billboard Hot 100 σε κάθε δεκαετία από το 1970 και μετά.

Ο Τζάκσον έχει καταφέρει να μπει στο Hot 100 αμέτρητες φορές, με 11 τραγούδια δεκαετία του ’70, 20 στη δεκαετία του ’80, 12 στη δεκαετία του ’90, τέσσερα στη δεκαετία του 2000, τέσσερα στη δεκαετία του 2010.

Η τελευταία του εμφάνιση στα charts έρχεται με το «Chicago», που έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 30 του chart της 6ης Ιουνίου.

Το streaming «έκανε τα κόλπα» του

Το «Chicago» αποτελεί το 52ο hit του Μαικλ Τζάκσον στο Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνη, από τότε που ξεκίνησε με το «Got to Be There» το 1972. Πρόκειται για την πρώτη του είσοδο στα charts από το «Don’t Matter to Me» το 2018.

Το κομμάτι συγκέντρωσε 10,7 εκατομμύρια αναπαραγωγές στις ΗΠΑ κατά την εβδομάδα καταγραφής 22-28 Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την Luminate. Σύμφωνα με τους κανόνες των charts του Billboard, παλαιότερα τραγούδια μπορούν να εισέλθουν στο Hot 100 εφόσον κατατάσσονται στις πρώτες 50 θέσεις.

Το «Chicago» μπήκε στο Hot 100 κυρίως χάρη στην αύξηση των αναπαραγωγών μέσω streaming, η οποία τροφοδοτήθηκε από το ενδιαφέρον για το ρεπερτόριο του Τζάκσον, καθώς η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ κυριάρχησε στο box office.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Chicago» δεν συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τζάκσον και δεν περιλαμβάνεται στην ταινία. Αντίθετα, το τραγούδι βρήκε νέα πνοή μέσω των κοινωνικών δικτύων, ειδικά στο TikTok.

Το τραγούδι έχει πλέον συγκεντρώσει 388 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Billboard, η πρόσφατη άνοδος του έχει αυξηθεί σταθερά από 3,8 εκατομμύρια streams την εβδομάδα του chart της 9ης Μαΐου σε 5,4 εκατομμύρια στις 16 Μαΐου, 6,9 εκατομμύρια στις 23 Μαΐου και 8,3 εκατομμύρια στις 30 Μαΐου.

Στο τελευταίο Hot 100, το «Chicago» είναι το δεύτερο τραγούδι του Τζάκσον με την υψηλότερη θέση στο τρέχον chart, πίσω από το «Billie Jean» που βρίσκεται στη θέση 19. Βρίσκεται επίσης μπροστά από το «Human Nature» στη θέση 31 και το «Don’t Stop ‘Til You Get Enough» στη θέση 43.

Νωρίτερα, στο Hot 100 της 23ης Μαΐου, ο Τζάκσον πέτυχε ένα άλλο ορόσημο όταν έξι από τα τραγούδια του μπήκαν ταυτόχρονα στο chart: «Billie Jean», «Human Nature», «Beat It», «Don’t Stop ‘Til You Get Enough», «Dirty Diana» και «Rock with You».

*Με πληροφορίες από: People