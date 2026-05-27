Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Drake: Ξεπέρασε τον Μάικλ Τζάκσον, κυνηγάει τους Beatles
27 Μαΐου 2026

Drake: Ξεπέρασε τον Μάικλ Τζάκσον, κυνηγάει τους Beatles

Μετά από το 2023, ο Drake επέστρεψε στη δισκογραφία, κυκλοφορώντας ταυτόχρονα τρία άλμπουμ και διέλυσε όλα τα ρεκόρ στα charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Τρία χρόνια μακριά από τη δισκογραφία αποδείχθηκαν πολλά για τον Drake που αποφάσισε να επιστρέψει πιο δυνατά και εντυπωσιακά από ότι θα περίμενε και ο πιο φανατικός θαυμαστής του.

Ο 39χρονος ράπερ κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ ταυτόχρονα -τα Iceman, Habibti και Maid of Honour- και έκανε άνω κάτω τα charts, γράφοντας ιστορία και καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Συγκεκριμένα ο Drake ξεπέρασε τον Μάικλ Τζάκσον με τα περισσότερα Νο1 singles στο Billboard Hot 100, φτάνοντας τα 14 στην καριέρα του – όσα έχουν οι Ριάνα και Τέιλορ Σουίφτ, ενώ μπροστά του βρίσκονται μόνο η Μαράια Κάρεϊ με 19 και οι Beatles με 20.

Μάλιστα, το Iceman έγινε ο 15ος δίσκος του που φτάνει στην κορυφή του Billboard 200, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Jay-Z για τα περισσότερα Νο. 1 από άνδρα καλλιτέχνη στην R&B και hip-hop σκηνή.

Παράλληλα, ισοφάρισε την Taylor Swift στην κατηγορία των σόλο καλλιτεχνών με τoυς περισσότερους δίσκους στη κορυφή και κυνηγάει και σε αυτή την κατηγορία τους Beatles, που έχουν το απόλυτο ρεκόρ με 19 Νο1 άλμπουμ.

Την ίδια ώρα έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει ταυτόχρονα τρία άλμπουμ στις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard 200, ενώ ο Drake είδε και 9 singles του να μπαίνουν στο top10 του Hot 100 – η μοναδική εξαίρεση στην πρώτη δεκάδα είναι η τραγουδίστρια της κάντρι Έλα Λάνγκλεϊ με το Choosin’ Texas που βρίσκεται στην 5η θέση.

Για την ιστορία το Iceman πούλησε την πρώτη του εβδομάδα 463.000 κόπιες, ακολούθησε το Habibti με 114.000, ενώ οι πωλήσεις του Maid of Honour άγγιξαν τα 110.000 άλμπουμ.

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

inMore.com 27.05.26

«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Μουσική βιομηχανία 24.05.26

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.

ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

