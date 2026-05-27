Drake: Ξεπέρασε τον Μάικλ Τζάκσον, κυνηγάει τους Beatles
Μετά από το 2023, ο Drake επέστρεψε στη δισκογραφία, κυκλοφορώντας ταυτόχρονα τρία άλμπουμ και διέλυσε όλα τα ρεκόρ στα charts.
Τρία χρόνια μακριά από τη δισκογραφία αποδείχθηκαν πολλά για τον Drake που αποφάσισε να επιστρέψει πιο δυνατά και εντυπωσιακά από ότι θα περίμενε και ο πιο φανατικός θαυμαστής του.
Ο 39χρονος ράπερ κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ ταυτόχρονα -τα Iceman, Habibti και Maid of Honour- και έκανε άνω κάτω τα charts, γράφοντας ιστορία και καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Συγκεκριμένα ο Drake ξεπέρασε τον Μάικλ Τζάκσον με τα περισσότερα Νο1 singles στο Billboard Hot 100, φτάνοντας τα 14 στην καριέρα του – όσα έχουν οι Ριάνα και Τέιλορ Σουίφτ, ενώ μπροστά του βρίσκονται μόνο η Μαράια Κάρεϊ με 19 και οι Beatles με 20.
Drake Beats Michael Jackson’s Record for Most No. 1s by a Solo Male Artist as ‘Janice STFU’ Debuts Atop Singles Chart https://t.co/9ayoaUbJGp
— Variety (@Variety) May 26, 2026
Μάλιστα, το Iceman έγινε ο 15ος δίσκος του που φτάνει στην κορυφή του Billboard 200, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Jay-Z για τα περισσότερα Νο. 1 από άνδρα καλλιτέχνη στην R&B και hip-hop σκηνή.
Παράλληλα, ισοφάρισε την Taylor Swift στην κατηγορία των σόλο καλλιτεχνών με τoυς περισσότερους δίσκους στη κορυφή και κυνηγάει και σε αυτή την κατηγορία τους Beatles, που έχουν το απόλυτο ρεκόρ με 19 Νο1 άλμπουμ.
Την ίδια ώρα έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει ταυτόχρονα τρία άλμπουμ στις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard 200, ενώ ο Drake είδε και 9 singles του να μπαίνουν στο top10 του Hot 100 – η μοναδική εξαίρεση στην πρώτη δεκάδα είναι η τραγουδίστρια της κάντρι Έλα Λάνγκλεϊ με το Choosin’ Texas που βρίσκεται στην 5η θέση.
Για την ιστορία το Iceman πούλησε την πρώτη του εβδομάδα 463.000 κόπιες, ακολούθησε το Habibti με 114.000, ενώ οι πωλήσεις του Maid of Honour άγγιξαν τα 110.000 άλμπουμ.
