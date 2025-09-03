Ο Drake για την προέλευση των viral κοιλιακών του που δημιούργησαν εκατοντάδες memes

Ο Drake εμφανίστηκε στο podcast Not This Again της Bobbi Althoff την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, όπου απάντησε σε εικασίες σχετικά με το σώμα του.

Η 28χρονη παρουσιάστρια του podcast ρώτησε τον ράπερ αν είχε κάνει λιποαναρρόφηση.

Η Althoff του είπε ότι μετά από μια φωτογραφία του Ιουνίου που έδειχνε τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του, οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κάνουν υποθέσεις για το γιατί το σώμα του φαινόταν διαφορετικό. «Ο κόσμος πιστεύει ότι έκανες κάποια επέμβαση», του είπε.

Ωστόσο, εκείνος, αρνήθηκε τις φήμες και απάντησε με χιούμορ: «Ο κόσμος λέει επίσης ότι έκανα BBL [Brazilian Butt Lift]. Με αποκαλούν BBL Drizzy».

Αφορμή για τις φήμες περί «ψεύτικων κοιλιακών» στάθηκε μια selfie που μοιράστηκε ο Drake, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος χωρίς μπλούζα μπροστά στον καθρέφτη, ποζάροντας πίσω από ένα γεμάτο μπαρ και αποκαλύπτοντας ένα υπερβολικά καλοσχηματισμένο six-pack που προκάλεσε εντύπωση στους θεατές.

«Νομίζω ότι το παράκανα»

Ο ράπερ τελικά παραδέχτηκε ότι είχε επεξεργαστεί τη φωτογραφία. «Είχα έρθει από το γυμναστήριο και ήμουν ιδρωμένος στη φωτογραφία», εξήγησε.

«Νομίζω ότι το παράκανα», ομολόγησε. «Δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα».

Οι φήμες ακολουθούν ένα diss track του Metro Boomin, στο οποίο ισχυρίζεται ότι ο Drake υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το κομμάτι του Boomin, με τίτλο «BBL Drizzy», κυκλοφόρησε εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ του Drake και του Kendrick Lamar.

*Mε πληροφορίες από: People