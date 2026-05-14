Ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο όταν στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Emily in Paris, ο Γκάμπριελ στέλνει μια καρτ ποστάλ στην Έμιλι για τον συναντήσει στην Ελλάδα. Ήταν η στιγμή που «κλείδωσαν» τα γυρίσματα της γνωστής παραγωγής του Netflix στα μέρη μας.

Από τότε έχουν περάσει περίπου έξι μήνες και η Λίλι Κόλινς αφού περιπλανήθηκε στους δρόμους του Παρισιού και της Ρώμης, ήρθε η στιγμή να κάνει μια στάση στα νησιά των Κυκλάδων. Μάλιστα στη Μύκονο, το αρχηγείο της σειράς Emily in Paris έχει ήδη στηθή και η κάμερα του Mykonos Live TV ήταν εκεί.

Στην περιοχή Αργυραινα έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλές σκηνές, οι οποίες συνδέονται με κτήριο όπου θα πραγματοποιείται το μακιγιάζ, ενώ εκεί φυλάσσονται και τα φορέματα που έφτασαν με πολλά φορτηγά για τις ανάγκες της παραγωγής. Η μυστικότητα γύρω από τα γυρίσματα είναι έντονη, καθώς όλα τα τζάμια έχουν καλυφθεί με χαρτόνια ώστε να μην υπάρχει καμία ορατότητα από έξω, ενώ και οι σκηνές έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά η μία με την άλλη για μεγαλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα.

Τι ξέρουμε για την 6η σεζον

Στο Νησί των Ανέμων τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Μικρή Βενετία, τους Ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.

Η Μύκονος δεν θα είναι η μοναδική στάση της παραγωγής του Emily in Paris, καθώς γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στη Σαντορίνη.

* Πηγή: Mykonos Live TV