Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.
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Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται και στο βόλεϊ γυναικών, με την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα.
Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε την Ελληνίδα κεντρική, η οποία την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Α.Ο Θήρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ανδρομάχη Τσιόγκα. Η διεθνής κεντρική (3/11/2001, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.
Την περασμένη σεζόν, η Ανδρομάχη Τσιόγκα αγωνίστηκε στον ΑΟ Θήρας, με τον οποίο έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί και σε ΠΑΟΚ (2023-25, 2018-22), Λαμία και Ποσειδώνα Βέροιας.
Η δήλωση της Ανδρομάχης Τσιόγκα: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ το προπονητικό επιτελείο και την διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου. Σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο ανταγωνιστικό, στόχος μου είναι να προσφέρω τα μέγιστα, ώστε να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους. Εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική χρονιά με επιτυχίες, υγεία, χωρίς τραυματισμούς».
Προηγούμενες ομάδες:
2025-26 Α.Ο. Θήρας
2023-25 ΠΑΟΚ
2023 Γ.Σ. Λαμίας
2018-22 ΠΑΟΚ
2015-18 Ποσειδώνας Βέροιας
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