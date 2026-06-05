Τζέιμς Χάντι: Βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονία του

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O Τζέιμς Χάντι βρέθηκε μαχαιρωμένος στην αυλή του σπιτιού του στην Καλιφόρνια, το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026). Σύμφωνα με αξιωματούχους, δολοφονήθηκε από τον γιο της συντρόφου του, ο οποίος και συνελήφθη αφού κάλεσε στο 911.

Ο Χάντι είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τζέιμς Χάντι: Το video από τον τόπο της δολοφονίας του

Βίντεο από κάμερα κουδουνιού που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τον γιο της συντρόφου του ηθοποιού, τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, να οδηγεί με απόλυτη ψυχραιμία τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρισκόταν το θύμα. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον ηθοποιό.

James Handy, a veteran actor who appeared in “Top Gun: Maverick” and “Jumanji,” was stabbed to death in Los Angeles by his girlfriend’s son, the LAPD said. https://t.co/oMDW3ktCaI pic.twitter.com/M1wKbQKOv3 — Variety (@Variety) June 5, 2026

Μάικλ Γκλέντχιλ: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του Χάντι

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα παράξενη υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του θύματος, ο Μάικλ Γκλέντχιλ φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν.

Ο 44χρονος είναι γιος της συντρόφου του Χάντι και, σύμφωνα με τις αρχές, έμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του.

Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν φαινόταν να υπάρχει κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή.

Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές Βαν Νάις, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια.