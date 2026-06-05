Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

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Τεχνικό πρόβλημα προέκυψε το πρωί της Παρασκευής στην Αλόννησο με τα θέματα για τις Πανελλαδικές, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συνδρομή του Λιμενικού Σώματος. Ωστόσο, ομαλά κύλησε η διαδικασία των εξετάσων στα 24 κέντρα της Μαγνησίας για τους υποψηφίους των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Με τη συνδρομή της ΕΕΔΔΕ Μαγνησίας, η λήψη θεμάτων έγινε κανονικά από το εξεταστικό κέντρο Αλοννήσου

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr για το πρόβλημα της Αλοννήσου, κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του εξεταστικού κέντρου του νησιού.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου για την περίπτωση κατά την οποία θα χρειαζόταν να συνδράμει στη μεταφορά των θεμάτων από Μέλος της Λυκειακής Επιτροπής Σκοπέλου στην Λυκειακή Επιτροπή της Αλοννήσου.

Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

Με τη συνδρομή της ΕΕΔΔΕ Μαγνησίας το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η λήψη θεμάτων έγινε κανονικά από το ΕΚ Αλοννήσου. Σε κάθε περίπτωση, η Δ/νση Δ/θμιας Μαγνησίας εξέφρασε την βαθιά ικανοποίησή της για την άμεση κινητοποίηση και διάθεση συνδρομής από τη Λιμενική Αρχή Σκοπέλου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Να σημειωθεί ότι και για όλες τις ημέρες διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ, η μεταφορά των θεμάτων από το ΓΕΛ Ν. Αγχιάλου στο εξεταστικό κέντρο 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο με ΛΤ Νέας Αγχιάλου (Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας) πραγματοποιείται με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των Αστυνομικών και Λιμενικών αρχών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και των μαθητών μας», επισημαίνει σχετικά η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 08 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο μάθημα της Ιστορίας για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο μάθημα της Φυσικής για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας και στο μάθημα της Οικονομίας για την Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζονται αύριο Σάββατο 06 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο- Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.