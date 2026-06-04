Πανελλαδικές 2026: Tα θέματα και οι πρώτες απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας που έπεσαν στα ΕΠΑΛ
Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου
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Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα, Πέμπτη οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλαδικές 2026.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
Δείτε τα θέματα Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ εδώ.
Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εδώ.
Δείτε τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών εδώ.
Δείτε τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εδώ.
Οι απαντήσεις στα θέματα
Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ.
Δείτε τις απαντήσεις στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ εδώ.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του φροντιστηρίου «Διακρότημα» τα σημερινά θέματα Ανατομίας θεωρούνται απαιτητικά. «Οι εξεταζόμενοι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή τις εκφωνήσεις προκειμένου να οδηγηθούν στην σωστή απάντηση. Εκτιμούμε ότι τα φετινά θέματα είναι δυσκολότερα των περσινών».
Πανελλαδικές 2026: Τα επόμενα μαθήματα για τα ΕΠΑΛ
Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.
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